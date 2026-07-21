AKTOR: Επόμενη στάση… για την ΑΜΚ «προσφορές στα 2 δισ. ευρώ»

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Με τον πήχη τον προσφορών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR να βρίσκεται από την πρώτη ημέρα του βιβλίου στα 1,43 δισ. ευρώ, η δεύτερη ημέρα ανοίγει σήμερα 21 Ιουλίου με ένα νέο ορόσημο: Οι προσφορές να ανέλθουν στα 2 δισ. ευρώ. Αυτό εκτιμούν χρηματιστηριακά γραφεία καταγράφοντας τη δυναμική της ΑΜΚ.

Η τοποθέτηση ξένων θεσμικών επενδυτών στην AKTOR

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βροχή προσφορών στην ΑΜΚ της AKTOR έπεσε πιο δυνατά από χθες το απόγευμα όταν εισήλθαν και κεφάλαια από αμερικανούς θεσμικούς επενδυτές.

Ήδη στο πρώτο μισάωρο μετά το άνοιγμα του βιβλίου η ζήτηση για κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ είχε καλυφθεί. Και από κει και πέρα χτιζόταν δυναμικά αλλά με σταθερό τρόπο η υπερκάλυψη. Λέγεται ότι BlackRock, Covalis, Capital Group είναι ορισμένα από τα funds που διεκδικούν θέσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, λένε αρμόδιες πηγές, θα καθορίσει και το ακριβές ποσό που θα αντλήσει η AKTOR. Οι πληροφορίες θέλουν να μη μένει στα 650 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να ανέβει και πάνω από τα 750 εκατ. ευρώ αλλά χωρίς να υποχωρήσει περαιτέρω από το 40% η συμμετοχή και των τριών κυρίων μετόχων των WINEX, Castellano και Blue Silk. Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις πλευρές έχουν δεσμευτεί για την κάλυψη ποσού έως 350 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ που θα τρέξει έως το 2031.

Η κατανομή των μετοχών

Στις 22 Ιουλίου το βιβλίο των προφορών κλείνει και στις 23 του μηνός θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στις 27 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η έκβαση της δημόσιας προσφοράς. Στις 28 του Ιουλίου οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές που προσφέρονται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, έχουν αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και

80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους που θα εγγραφούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον εν λόγω αρχικό επιμερισμό, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε συνεννόηση με τους από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και από Κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής και υπό τον όρο ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 20% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.