AKTOR: Καλύφθηκε το ποσό για την ΑΜΚ – Πέριξ των 700 εκατ. η άντληση κεφαλαίων

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Μεγάλο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR.

Αυτό αναφέρουν πηγές της αγοράς κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια και δεν αποκλείεται μάλιστα η AKTOR να επιλέξει την άντληση κεφαλαίων πάνω από τον στόχο των 650 εκατ. ευρώ. Στα χρηματιστηριακά γραφεία κυκλοφορεί ένα εύρος ποσού 700 – 750 εκατ. ευρώ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο μετά τις 10.30 το ποσό των 650 εκατ. ευρώ έχει καλυφθεί.

Η ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ της AKTOR

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα 20 Ιουλίου από τις 10 το πρωί και θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 4 το μεσημέρι.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως και τις 22 Ιουλίου. Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις οι προσφορές δεν αποκλείεται να υπερβούν και τα 2 δισ. ευρώ μετά το κλείσιμο της δημόσιας προσφοράς.

Οι προσφορές πέφτουν σωρηδόν, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Σκοπός της ΑΜΚ είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της AKTOR που ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Η διάθεση νέων μετοχών

Η διάθεση των νέων μετοχών γίνεται μέσω συνδυασμένης προσφοράς.

Το 20% των μετοχών θα διατεθεί στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 80% θα διατεθεί σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές του εξωτερικού μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της κατανομής, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 20% των νέων μετοχών θα παραμείνει στη δημόσια προσφορά, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 17 Ιουλίου, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και αναμένεται να ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου 2026. Η ίδια τιμή θα ισχύσει τόσο για τη δημόσια προσφορά όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση.