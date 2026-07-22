Κωνσταντίνος Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ElvalHalcor

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Πρεμιέρα σήμερα 22 Ιουλίου στο Euronext Athens για τις νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor και ο πρόεδρος της εταιρείας Κωνσταντίνος Κατσαρός με αναφορές στον αείμνηστο Νικόλαο Στασινόπουλο και τους γιους του Μιχάλη και Ιωάννη Στασινόπουλο μεγαλομετόχους της Viohalco, διαβεβαίωσε τους επενδυτές για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος ύψους 855 εκατ. ευρώ της περιόδου 2026 – 2030.

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός χτυπώντας το καμπανάκι της έναρξης της σημερινής συνεδρίασης του Euronext Athens ευχαρίστησε τους παλιούς και νέους μετόχους για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ της ElvalHalcor.

Νέο Κεφάλαιο ανάπτυξης και προόδου

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός κατά τον ολιγόλεπτο χαιρετισμό του έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και προόδου της ElvalHalcor».

Σημείωσε την επενδυτική εμπιστοσύνη στο «μεγάλο αναπτυξιακό όραμα μας». Ο πρόεδρος της εταιρείας διαβεβαίωσε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα θα εκτελεστεί. Επισήμανε ότι οι νέες επενδύσεις θα επιστρέψουν στην ElvalHalcor να συνεχίσει την αναπτυξιακή της τροχιά. Τόνισε ότι η εταιρεία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο ελάσεως αλουμινίου στην Ευρώπη. Συμπλήρωσε πώς με τις νέες επενδύσεις το εργοστάσιο ελάσεως χαλκού θα καταλάβει επίσης τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη.

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός διαβεβαίωσε όχι μόνο και για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος αλλά και για την ωρίμανση σε συντομότερο χρόνο των ωφελειών που θα αποκομίσουν οι μέτοχοι.

Ισχυρή ανταπόκριση επενδυτών

Από την πλευρά του ο Γιάννος Κοντόπουλος CEO της Euronext Athens καλωσορίζοντας την εταιρεία στο χώρο του Χρηματιστηρίου υπογράμμισες την ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών.

Υπενθύμισε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πέτυχε 2,74 φορές υπερκάλυψη. Έκανε αναφορά στο αναπτυξιακό σχέδιο ύψους 855 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026 – 2030 και στο αναπτυξιακό σκέλος του προγράμματος που είναι το νέο ψυχρό έλαστρο και οι επενδύσεις σε μονάδες της κυκλικής οικονομίας.

Αναπτυξιακός πυλώνας η ελληνική κεφαλαιαγορά

Ο Μιχαήλ Φέκας Α΄Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σημείωσε με τη σειρά του την επιβεβαίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης σε μία ελληνική εταιρεία, τονίζοντας την υπερκάλυψη της προσφοράς στην ΑΜΚ.

Ο ίδιος τόνισε ότι μόνο τους πρώτους μήνες του 2026 τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ελληνική κεφαλαιαγορά ανέρχονται σε 7,2 δισ. ευρώ και πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο αυτό δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά αποτελεί αναπτυξιακός πυλώνας για την ελληνική οικονομία.