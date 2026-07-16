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ElvalHalcor: Στα 4,20 ευρώ η τιμή της ΑΜΚ – Ισχυρή η ζήτηση

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών της ElvalHalcor έως και τις 15 Ιουλίου υπερκαλύπτει τον αριθμό των νέων μετοχών που προσφέρονται

Business 16.07.2026, 10:53
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ElvalHalcor: Στα 4,20 ευρώ η τιμή της ΑΜΚ – Ισχυρή η ζήτηση
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Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών έως και τις 15 Ιουλίου υπερκαλύπτει τον αριθμό των νέων μετοχών που προσφέρονται.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η διάθεση των νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή, χαμηλότερα από τη μέγιστη τιμή διάθεσης των 4,86 ευρώ που είχε οριστεί στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι εντολές που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι και τις 15 Ιουλίου αντιστοιχούν σε ζήτηση μεγαλύτερη από τον αριθμό των διαθέσιμων νέων μετοχών στην προαναφερθείσα τιμή, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για την έκδοση.

Υπενθυμίζεται ότι η ElvalHalcor προχωρά σε συνδυασμένη προσφορά έως 75 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ. Με βάση τους όρους της έκδοσης, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα άντλησης υψηλότερου ποσού, ανάλογα με την τελική διάρθρωση της έκδοσης.

Νέος επενδυτικός κύκλος 850 εκατ. ευρώ

Τα κεφάλαια της αύξησης θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα χρηματοδότησης του νέου επενδυτικού προγράμματος της ElvalHalcor για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο μετά τις επενδύσεις του 1 δισ. ευρώ που υλοποίησε ο όμιλος την προηγούμενη δεκαετία.

Μέσω του νέου επενδυτικού προγράμματος, η ElvalHalcor επιδιώκει την αύξηση τόσο των όγκων παραγωγής όσο και της λειτουργικής της κερδοφορίας.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στόχος είναι οι πωλήσεις αλουμινίου να διαμορφωθούν μεταξύ 470.000 και 490.000 τόνων, ενώ στον χαλκό να φθάσουν τους 200.000 τόνους. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα EBITDA (a-EBITDA) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 400 εκατ. ευρώ.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εταιρεία στοχεύει σε πωλήσεις 630.000 τόνων στον κλάδο του αλουμινίου και 225.000 τόνων στον χαλκό, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνονται μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ.

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