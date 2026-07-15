Piraeus Securities: Στα 5,80 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για την ElvalHalcor

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Σε αναβάθμιση της αποτίμησης της ElvalHalcor προχώρησε η Piraeus Securities, ενσωματώνοντας στο μοντέλο της το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Outperform», ενώ θέτει νέα τιμή-στόχο στα 5,80 ευρώ ανά μετοχή (μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου), εκτιμώντας ότι η μετοχή εμφανίζει περιθώριο ανόδου περίπου 22% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ έως το 2030

Η ElvalHalcor έχει προχωρήσει σε συνδυασμένη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με στόχο την άντληση έως 250 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 850 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (Adjusted EBITDA) του ομίλου να αυξηθούν από 236 εκατ. ευρώ το 2025 σε 350-400 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα και σε 425-475 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επενδύσεις σε αλουμίνιο και χαλκό

Στον κλάδο του αλουμινίου, οι βασικές επενδύσεις αφορούν τη νέα μονάδα ψυχρής έλασης (cold rolling mill), ύψους 222 εκατ. ευρώ, που θα αυξήσει τη δυναμικότητα κατά 200 χιλ. τόνους, στους 679 χιλ. τόνους και νέα μονάδα χύτευσης (cast house), επένδυση 150 εκατ. ευρώ, η οποία θα αυξήσει τη χρήση ανακυκλωμένου μετάλλου (scrap) από 32% σε 45%.

Στον κλάδο του χαλκού, οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ύψους 24 εκατ. ευρώ και τη νέα μονάδα ανακύκλωσης και επέκταση δυναμικότητας στη Σόφια, ύψους 59 εκατ. ευρώ.

Θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι το επενδυτικό πρόγραμμα εξυπηρετεί δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους.

Αφενός, ενισχύει τη θέση της ElvalHalcor σε αγορές με μακροχρόνια αναπτυξιακή δυναμική και υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αφετέρου, μειώνει το κόστος παραγωγής μέσω μεγαλύτερης αξιοποίησης ανακυκλωμένων πρώτων υλών, αυξάνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα ανακύκλωσης της εταιρείας, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μετά την ολοκλήρωση του νέου επενδυτικού κύκλου, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι έως το 2035 η εταιρεία θα επιτύχει προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 500 εκατ. ευρώ, ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 300 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε απόδοση FCF περίπου 13%, απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) περίπου 14%.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η αύξηση κεφαλαίου θα βελτιώσει σημαντικά τη διασπορά της μετοχής, με το free float να αυξάνεται περίπου στο 26%, ενισχύοντας τη ρευστότητα της μετοχής και την ελκυστικότητά της για θεσμικούς επενδυτές.

Οι προβλέψεις έως το 2035

Η Piraeus Securities προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου θα αυξηθούν από 260 εκατ. ευρώ το 2026 σε 362 εκατ. ευρώ το 2030 και σε 505 εκατ. ευρώ το 2035.

Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 129 εκατ. ευρώ το 2026, θα αυξηθούν σε 184 εκατ. ευρώ το 2030 και θα φθάσουν τα 298 εκατ. ευρώ το 2035, που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 10%.

Η χρηματιστηριακή διευκρινίζει ότι οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις βασίζονται στη συντηρητική παραδοχή ότι η πλήρης αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας, ιδίως της νέας μονάδας ψυχρής έλασης, θα επιτευχθεί περίπου τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά τη ζήτηση σε ορισμένες τελικές αγορές, όπως οι κατασκευές και οι βιομηχανικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα η αύξηση της κερδοφορίας να μην ακολουθήσει γραμμική πορεία.

Ταμειακές ροές, δανεισμός και μέρισμα

Η Piraeus Securities αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα παραμείνουν περιορισμένες κατά την περίοδο των αυξημένων επενδύσεων (2026-2030), καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα εκτιμάται στα 860 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, από το 2030 και μετά οι ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπεται να αυξηθούν περίπου στα 200 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 300 εκατ. ευρώ το 2035, καθώς οι ετήσιες επενδύσεις θα επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, κοντά στα 110 εκατ. ευρώ.

Παρά το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, ο ισολογισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισχυρός, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τις δύο φορές έως το 2030 και να αποκλιμακώνεται ταχέως στη συνέχεια.

Όσον αφορά τη μερισματική πολιτική, η χρηματιστηριακή προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του μερίσματος 12% έως το 2035, με βάση υπόθεση διανομής του 40% των καθαρών κερδών. Για τη χρήση 2026 αναμένει μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή, όσο και την προηγούμενη χρήση, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 2,4%, ενώ σημαντικότερη αύξηση εκτιμά ότι θα υπάρξει μετά το 2030, όταν οι νέες επενδύσεις θα αρχίσουν να αποδίδουν πλήρως.

Αποτίμηση

Η τιμή-στόχος των 5,80 ευρώ προκύπτει από αναθεωρημένο μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), το οποίο προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ και την πλήρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος έως το 2030.

Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου 2,5 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά 430 εκατ. μετοχές μετά την έκδοση περίπου 54 εκατ. νέων μετοχών, με υποθετική τιμή διάθεσης τα 4,60 ευρώ ανά μετοχή.

Η χρηματιστηριακή βασίζει το μοντέλο της σε κόστος κεφαλαίου (WACC) 8,9% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 2%, επισημαίνοντας ότι μεταβολή του WACC κατά 50 μονάδες βάσης επηρεάζει την αποτίμηση κατά περίπου 12%, ενώ μεταβολή του μακροπρόθεσμου ρυθμού ανάπτυξης κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες μεταβάλλει την αποτίμηση κατά περίπου 6%.