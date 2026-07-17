ElvalHalcor: Αντλεί 250 εκατ. από την ΑΜΚ – Στα 4,20 ευρώ η τιμή για νέες μετοχές

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Την αποδοχή των προσφορών 250 εκατ. ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ElvalHalcor, ορίζοντας την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που προσφέρονται στη προσφορά σε 4,20 ευρώ/ μετοχή, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης.

Η ανακοίνωση της ElvalHalcor

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 13.07.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης με ονομαστική αξία €0,39 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α κατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Αμερικανικός Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό τον Αμερικανικό Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»), και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της στις 15.07.2026 και 16.07.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή της Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 16.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002 και

(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Προσφορά σε €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 59.523.810 Νέες Μετοχές.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 21.07.2026.