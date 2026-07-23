Πετρέλαιο: Πάνω από 96 δολάρια – Σε υψηλό έξι εβδομάδων καθώς κλιμακώνονται οι κίνδυνοι

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Περισσότερο από 1,5% αυξήθηκε το πετρέλαιο στις ασιατικές συναλλαγές την Πέμπτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι και πλέον εβδομάδων, καθώς οι Χούθι της Υεμένης στόχευσαν πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,2 δολάρια ή 2,3%, στα 96,27 δολάρια μέχρι τις 05:27 ώρα Ελλάδος, το υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου, έχοντας ενισχυθεί κατά 3 δολάρια στα 94,07 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση, λίγο κάτω από το υψηλό έξι εβδομάδων.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 1,65 δολάρια, ή 1,9%, στα 88,48 δολάρια, μετά την άνοδο 3% την Τετάρτη, μεταδίδει το Reuters

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι ένα πετρελαιοφόρο έπιασε φωτιά μετά από έκρηξη ενώ προσπαθούσε να ακολουθήσει μια διαδρομή που περιέγραψαν ως ναρκοθετημένη, στη νότια διαδρομή του Ορμούζ, ενώ δύο άλλα είχαν γυρίσει πίσω.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί ανέφεραν ότι το στενό βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους και «είναι εντελώς κλειστό» ενώ οι ενέργειες των ΗΠΑ συνεχίζονται στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι κανένα δεξαμενόπλοιο δεν θα επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς συντονισμό με το Ιράν.

Εκτός από την ανανεωμένη σύγκρουση για τον έλεγχο της βασικής πλωτής οδού, οι Χούθι, που είναι σύμμαχοι με το Ιράν, άνοιξαν ένα νέο μέτωπο απειλώντας να στοχοποιήσουν πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και αποκαλύπτοντας ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Το πετρέλαιο σε μεταξύ σφύρας Ορμούζ και άκμονος Χούθι

Οι τιμές του πετρελαίου αντιμετωπίζουν έναν σπάνιο κίνδυνο από ταυτόχρονες διαταραχές τόσο στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ όσο και στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε στο reuters η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

«Τα γεωπολιτικά premium έχουν επιστρέψει, αλλά ένα διαρκές ράλι (τιμών) θα απαιτήσει αποδεικτικά στοιχεία για παρατεταμένες διακοπές στη ναυτιλία ή σημαντικές διακοπές εφοδιασμού», σημείωσε η ίδια.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση με στόχο δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, και οι εκθέσεις ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι ένα από τα πλοία που εντόπισε η ομάδα, το υπό σαουδαραβική σημαία δεξαμενόπλοιο Encelia, είχε χτυπηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι ανάγκασαν περίπου 10 πλοία να υποχωρήσουν και να επιστρέψουν αφού προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλεύσουν προς τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Ο ναυτικός αποκλεισμός της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι απειλεί να διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό πέρα ​​από τον Κόλπο, ενώ εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε σε μια ανάρτηση στο X επίσης τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι η νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ είναι ναρκοθετημένη.

Η νέα απειλή για το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσε να διακόψει την μεταφορά έως και 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως και την κύρια διαδρομή για το πετρέλαιο του Κόλπου που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Σαούλ Καβόνικ, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στο MST Marquee.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ολοκλήρωσε τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων στο Ιράν, ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να καταστρέψει μια ιρανική γέφυρα ή σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν βάλει κατά πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τα διακυβεύματα στον πόλεμο με το Ιράν.