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Γκαουτάμ Αντάνι: Σκέφτεται την ίδρυση αεροπορικής εταιρείας

Ο όμιλος του Αντάνι λειτουργεί οκτώ αεροδρόμια, ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για αεροπορικές επιχειρήσεις.

World 23.07.2026, 22:00
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Γκαουτάμ Αντάνι: Σκέφτεται την ίδρυση αεροπορικής εταιρείας
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Το ενδεχόμενο να λανσάρει μια νέα αεροπορική εταιρεία εξετάζει ο όμιλος του Ινδού δισεκατομμυριούχου Γκαουτάμ Αντάνι, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον ανταγωνισμό σε μια αγορά όπου κυριαρχούν η IndiGo και η Air India.

Το σχέδιο σηματοδοτεί αλλαγή στρατηγικής για τον όμιλο, ο οποίος δραστηριοποιείται σε λιμάνια, τσιμέντο και αεροδρόμια. Η Adani διαχειρίζεται οκτώ αεροδρόμια στην Ινδία, μεταξύ των οποίων δύο στη Βομβάη, και υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 11 δισ. δολαρίων στις αεροπορικές υποδομές, παρότι μέχρι πρόσφατα διαβεβαίωνε ότι δεν σχεδίαζε να εισέλθει στον κλάδο των αερομεταφορών, σύμφωνα με το Reuters.

Πάντως, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς ο κλάδος θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικός, με υψηλό ρίσκο και χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Σύμφωνα με πηγή του Reuters, η ινδική κυβέρνηση έχει παροτρύνει ιδιωτικούς ομίλους, μεταξύ αυτών και την Adani, να εξετάσουν τη δημιουργία νέας αεροπορικής εταιρείας, μετά τον αυξημένο έλεγχο που δέχεται η Air India ύστερα από το πολύνεκρο δυστύχημα του περασμένου έτους και τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα της IndiGo, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες αναταράξεις στις αερομεταφορές τον Δεκέμβριο.

Ινδία

Το δίλημμα του Αντάνι

«Πρόκειται για μια δύσκολη επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά η Adani θέλει να εξετάσει το ενδεχόμενο αυτό προς όφελος του εθνικού συμφέροντος», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εκτιμά πως οι δυσκολίες της Air India και η κρίση της IndiGo ανέδειξαν την ανάγκη για έναν ακόμη ισχυρό αερομεταφορέα.

Οι μετοχές της Adani Enterprises υποχώρησαν πάνω από 3% την Πέμπτη.

Ο Αντάνι, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας με περιουσία περίπου 89 δισ. δολαρίων, θα πραγματοποιούσε ένα από τα πιο φιλόδοξα επιχειρηματικά στοιχήματα της καριέρας του. Η ινδική αεροπορική αγορά έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι υψηλοί φόροι, ο έντονος ανταγωνισμός και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησαν τις Kingfisher, Jet Airways και Go First σε πτώχευση μέσα στα τελευταία 15 χρόνια.

Παράλληλα, από το 2024 ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες στις ΗΠΑ για δωροδοκία με στόχο την εξασφάλιση έργου ηλιακής ενέργειας, αν και πρόσφατα οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να αποσύρουν τις κατηγορίες.

Ανησυχίες για το δυοπώλιο

Η Ινδία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές αερομεταφορών παγκοσμίως, ωστόσο αυξάνονται οι ανησυχίες για τη συγκέντρωση της αγοράς. Η IndiGo ελέγχει το 65,4% της εγχώριας αγοράς, ενώ η Air India περίπου το 25%.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση των αεροδρομίων της χώρας σε 350-400 έως το 2047, από μόλις 74 το 2014, καθώς η επιβατική κίνηση αυξάνεται και οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε παραγγελίες-ρεκόρ αεροσκαφών από τις Boeing και Airbus.

Η πιθανή είσοδος της Adani «θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το αεροπορικό τοπίο της Ινδίας», δήλωσε στο Reuters ο πρώην επικεφαλής της Qatar Airways στην Ινδία, Ρατζάν Μέχρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη διατήρησης ισχυρών ρυθμιστικών δικλίδων και ίσων όρων ανταγωνισμού.

Μία από τις επιλογές που εξετάζει ο όμιλος είναι η απόκτηση συμμετοχής σε υφιστάμενη αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με δεύτερη πηγή του Reuters, η οποία ανέφερε ότι «όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά».

Αντάνι

Οι προβληματικές ινδικές αεροπορικές

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει την IndiGo για πιθανές κυρώσεις, μετά την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων λόγω έλλειψης πιλότων, γεγονός που εγκλώβισε επιβάτες και οδήγησε σε άνοδο των αεροπορικών εισιτηρίων.

Την ίδια ώρα, η ζημιογόνος Air India εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο μετά τη συντριβή του Dreamliner που κόστισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους, ενώ η SpiceJet αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών. Μετά τις πληροφορίες για πιθανή είσοδο της Adani στον κλάδο, η μετοχή της IndiGo υποχώρησε άνω του 1% στο χρηματιστήριο της Βομβάης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο ο νεότερος γιος του Γκαουτάμ Αντάνι, Τζιτ Αντάνι, διευθυντής της Adani Airports, είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο όμιλος δεν ενδιαφερόταν για τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών, επικαλούμενος τα χαμηλά περιθώρια κέρδους και την απουσία της κατάλληλης «νοοτροπίας» για τη λειτουργία ενός αερομεταφορέα.

Έκτοτε, πάντως, η Adani έχει εντείνει τις επενδύσεις της στις αεροπορικές υποδομές. Η Adani Airports σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από 2 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη εμπορικών ζωνών γύρω από έξι αεροδρόμια της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Economic Times, ο όμιλος έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να χαλαρώσει τον κανονισμό που απαγορεύει σε ορισμένους διαχειριστές αεροδρομίων να κατέχουν συμμετοχές σε προγραμματισμένες αεροπορικές εταιρείες.

Όπως επισήμανε ο ανεξάρτητος αναλυτής αερομεταφορών Μπρένταν Σόρμπι, υπάρχουν παραδείγματα χωρών όπως το Κιργιστάν, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, όπου οι διαχειριστές αεροδρομίων διαθέτουν και αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι υπόλοιποι αερομεταφορείς στην Ινδία θα είχαν εύλογες ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

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