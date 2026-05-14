Air India: Οι περικοπές πτήσεων ανοίγουν χώρο για Lufthansa και Cathay στην Ινδία

Ευλογία έχουν γίνει για τους ξένους αερομεταφορείς οι χιλιάδες περικοπές πτήσεων της Air India λόγω του πολέμου στο Ιράν και της απαγόρευσης του εναέριου χώρου από το Πακιστάν, με τον Όμιλο Lufthansa και την Cathay Pacific μεταξύ εκείνων που προσθέτουν υπηρεσίες σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές αγορές στον κόσμο.

Με τις διαδρομές της στη Μέση Ανατολή να έχουν περιοριστεί και ορισμένους επιβάτες να είναι επιφυλακτικοί ως προς τις ανταποκρίσεις στον Κόλπο, η Ινδία έχει γίνει πιο ελκυστική για τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ισχυρή ζήτηση για πτήσεις από τη Νότια Ασία προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η οποία έχει οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, αναφέρει το Reuters.

Το μερίδιο των ξένων αεροπορικών εταιρειών στις διεθνείς προγραμματισμένες πτήσεις από την Ινδία αυξήθηκε στο 58,4% τον Μάρτιο-Μάιο, από 51,2% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της OAG. Η Air India προγραμμάτισε 6.404 διεθνείς πτήσεις από την Ινδία τον Μάρτιο-Μάιο, μειωμένες κατά 17,5% σε ετήσια βάση, και ανακοίνωσε εκτεταμένες περικοπές για τον Ιούνιο-Αύγουστο.

Η «μαζική αύξηση» στις τιμές καυσίμων «μαζί με το κλείσιμο του εναέριου χώρου και τις μεγαλύτερες διαδρομές, έχει οδηγήσει πολλές από τις διεθνείς πτήσειςτης Air India ασύμφορες

Για την Air India, οι περικοπές πτήσεων και η παρέμβαση ξένων ανταγωνιστών αποτελούν πλήγμα στις φιλοδοξίες της να γίνει μια αξιόπιστη παγκόσμια αεροπορική εταιρεία.

«Ο πόλεμος έχει πλήξει κάθε σκέλος του σχεδίου μετασχηματισμού της Air India», δήλωσε στο Reuters ο Λάινους Μπέντζαμιν Μπάουερ, παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων αεροπορίας BAA & Partners.

Η ζημιογόνα Air India

Η Air India, που ανήκει στην Tata Group και την Singapore Airlines, δεν έχει αναφέρει ποτέ κέρδη από τότε που πουλήθηκε από την κυβέρνηση το 2022, και για το οικονομικό έτος 2025-26, ο όμιλος πρόκειται να καταγράψει ζημίες ρεκόρ άνω των 2,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερο από το 60% των εσόδων του ομίλου προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες.

Σε υπόμνημα προσωπικού την 1η Μαΐου, ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Air India, Κάμπελ Ουίλσον, έγραψε ότι η «μαζική αύξηση» στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών «μαζί με το κλείσιμο του εναέριου χώρου και τις μεγαλύτερες διαδρομές πτήσεων, έχει οδηγήσει πολλές από τις διεθνείς πτήσεις μας να καταστούν ασύμφορες».

Το Πακιστάν έχει απαγορεύσει στις ινδικές αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο του από τον Απρίλιο του 2025 λόγω διπλωματικών εντάσεων, αναγκάζοντας δαπανηρές αναδρομολογήσεις.

Ξένες αεροπορικές επωφελούνται

Τα διεθνή αεροπορικά ταξίδια έχουν εκτοξευθεί στην Ινδία και η Air India ιστορικά προτιμάται για τις απευθείας συνδέσεις με τις μεγάλες αγορές.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις της Air India από την Ινδία προς την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, αλλά τα δρομολόγια προς τις ΗΠΑ υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς οι προγραμματισμένες πτήσεις μειώθηκαν κατά 77,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cirium.

Ενώ η Emirates διατήρησε σταθερό το πρόγραμμα πτήσεων από την Ινδία στις 2.196 πτήσεις την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, οι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς ήταν μεταξύ των αξιοσημείωτων κερδισμένων: η Swiss, που ανοίκει στην Lufthansa, προγραμμάτισε 247 πτήσεις από την Ινδία κατά τη διάρκεια της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση 39% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η KLM με 294 προγραμματισμένες πτήσεις, σημείωσε αύξηση 19,5%.

Η Cathay προγραμμάτισε 588 πτήσεις από την Ινδία προς το Χονγκ Κονγκ κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με πέρυσι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cathay, Ρόναλντ Λαμ, δήλωσε στο Reuters στα τέλη Μαρτίου ότι πολλοί Ινδοί επιβάτες που είχαν προηγουμένως συνδεθεί μέσω της Μέσης Ανατολής κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ μέσω του κόμβου της στο Χονγκ Κονγκ.

Ωστόσο, οι περαιτέρω προσθήκες πτήσεων από τις ξένες αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να περιοριστούν από διμερή όρια που έχουν επίσης περιορίσει την ανάπτυξη των αερομεταφορέων του Κόλπου στην Ινδία.

Στοχεύοντας τη διαδρομή ΗΠΑ – Ινδίας

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ξεκινούν εκτεταμένες διαφημιστικές καμπάνιες για να προσελκύσουν Ινδούς, με τη Lufthansa τον Μάρτιο να φωτίζει την εμβληματική γέφυρα Sea Link της Βομβάης με το όνομά της.

Για την Air India, οι περιορισμοί στη Μέση Ανατολή επιδεινώθηκαν όταν το Ντουμπάι τον Μάρτιο περιόρισε τον ημερήσιο αριθμό πτήσεων προς τα αεροδρόμιά του από ξένους αερομεταφορείς. Η ινδική αεροπορική εταιρεία έχει επίσης αντιμετωπίσει δυσκολίες στις διαδρομές των ΗΠΑ, όπου ορισμένα δρομολόγια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν πέντε ώρες λόγω περιορισμών στον εναέριο χώρο.

Την Τετάρτη, ανέστειλε τις πτήσεις της από το Δελχί στο Σικάγο και μείωσε αρκετές άλλες υπηρεσίες στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο-Αύγουστο. Είχε ήδη σταματήσει τις πτήσεις της από το Δελχί προς την Ουάσινγκτον και από την Μπανγκαλόρ και τη Βομβάη προς το Σαν Φρανσίσκο από πέρυσι, κάτι που βοήθησε την American Airlines και την United Airlines να ενισχύσουν το μερίδιο αγοράς τους στις διαδρομές Ινδίας-ΗΠΑ.

«Η Air India μπορεί ακόμα να προσελκύσει κρατήσεις όταν προσφέρει χαμηλότερες τιμές», είπεστο Reuters o Ραβί Γκοσάιν, πρόεδρος της Ινδικής Ένωσης Τουριστικών Πράκτορων. «Αλλά όταν οι τιμές της είναι παρόμοιες με ξένες αεροπορικές εταιρείες και τα δρομολόγια είναι μεγαλύτερα, οι επιβάτες τείνουν να προτιμούν ξένους αερομεταφορείς».