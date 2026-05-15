Γκαουτάμ Αντάνι: Διευθετεί την υπόθεση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC)

Την υπόθεσή της με τον Γκαουτάμ Αντάνι διευθέτησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς άλλες αμερικανικές υπηρεσίες σχεδιάζουν να τερματίσουν τις δικές τους ενέργειες κατά του Ινδού δισεκατομμυριούχου και του επιχειρηματικού του ομίλου, ο οποίος έχει δεσμευτεί να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Ο διακανονισμός με την SEC αναμένεται να ακολουθηθεί από κινήσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων που θα μπορούσαν να επιλύσουν τους μακροχρόνιους νομικούς πονοκεφάλους του Αντάνι στις ΗΠΑ, αναφέρουν οι Financial Times.

Αυτό έρχεται μετά την κατ’ ιδίαν αναφορά της νομικής ομάδας του Αντάνι σε αξιωματούχους της SEC και του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ο δισεκατομμυριούχος είχε δεσμευτεί μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024 να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή των FT, που ανέφερε ότι η επένδυση δεν ήταν μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ο Αντάνι, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας, συμφώνησε να πληρώσει 6 εκατομμύρια δολάρια και ο ανιψιός του, Σαγκάρ Αντάνι, θα πληρώσει 12 εκατομμύρια δολάρια σε έναν διακανονισμό με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), επιβεβαίωσε η υπηρεσία σε έγγραφο που υπέβαλε την Πέμπτη το βράδυ. Η ρυθμιστική αρχή ζήτησε από το δικαστήριο να εγκρίνει τα μέτρα.

Οι Αντάνι έκαναν τις συμφωνίες χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς, ανέφερε το έγγραφο. Η SEC ισχυρίστηκε ότι δεν αποκάλυψε ένα φερόμενο σχέδιο δωροδοκίας στην Ινδία.

Στο μεταξύ, μια εταιρεία του Ομίλου Αντάνι βρισκόταν σε συνομιλίες για να πληρώσει για να διευθετήσει μια έρευνα από την Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) σχετικά με ισχυρισμούς ότι εισήγαγε ιρανικά καύσιμα στην Ινδία.

Ο Αντάνι στο μικροσκόπιο σε ΗΠΑ και Ινδία

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμαζόταν επίσης να απορρίψει μια ξεχωριστή ποινική υπόθεση στην οποία ισχυρίστηκε ότι ο Αντάνι και άλλοι «εν γνώσει και εκούσια συνωμότησαν» για να «πραγματοποιήσουν δωροδοκίες σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ινδία» και δεν το αποκάλυψαν σε Αμερικανούς επενδυτές, ανέφεραν οι FT. Η υπόθεση αυτή δεν θα μπορούσε να είχε δικαστεί εκτός αν οι κατηγορούμενοι ταξίδευαν στις ΗΠΑ.

Οι αποφάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης και της OFAC δεν είναι οριστικές και οι λεπτομέρειες υπόκεινται σε αλλαγές. Ο Αντάνι και οι εταιρείες του έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι διέπραξαν οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο Αντάνι και οι επιχειρήσεις του έχουν ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ και έχουν επιδιώξει μέσω των δικηγόρων τους να απορριφθεί η υπόθεση της SEC. Πέρυσι ξεπέρασαν έρευνες για απάτη από τις ινδικές ρυθμιστικές αρχές.

Η SEC είχε εντείνει τις προσπάθειες νωρίτερα φέτος για να επιδώσει επίσημα κλήτευση στον δισεκατομμυριούχο, αφού οι ινδικές αρχές ματαίωσαν τις νομικές προσπάθειες των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι των Αντάνι ζήτησαν τον περασμένο μήνα από έναν Αμερικανό δικαστή να απορρίψει την υπόθεση της SEC, λέγοντας σε δικαστικό έγγραφο ότι, μεταξύ άλλων ζητημάτων, ήταν «απαγορευτικά υπερπόντια», δηλαδή δεν μπορούσε να εμπέσει στην αρμοδιότητα των αμερικανικών αρχών.

Η κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι σταμάτησε και στη συνέχεια επανεκκίνησε την εφαρμογή του Νόμου περί Πρακτικών Διαφθοράς στο Εξωτερικό, ενός νόμου των ΗΠΑ κατά της δωροδοκίας. Ο ίδιος ο Αντάνι δεν κατηγορήθηκε βάσει αυτής της νομοθεσίας, αλλά η παύση είχε δημιουργήσει ελπίδα εντός του ομίλου, επειδή σηματοδότησε ότι ο πρόεδρος θεωρούσε την επιβολή της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας ως χαμηλότερη προτεραιότητα από ό,τι πριν.

Η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγορών της Ινδίας απάλλαξε πέρυσι τον Όμιλο Αντάνι από κατηγορίες απάτης που δημοσιεύθηκαν από την πλέον ανενεργή εταιρεία short seller Hindenburg Research.