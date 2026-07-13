Ινδία: Οι ταύροι επιστρέφουν στη Βομβάη – Η πρόβλεψη της Goldman Sachs

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Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια διοχέτευσαν ξένοι επενδυτές σε ινδικές μετοχές την περασμένη εβδομάδα, με την Goldman Sachs να προβλέπει περαιτέρω εισροές, καθώς το σταθερό νόμισμα και οι βελτιωμένες προσδοκίες για τα κέρδη ενθαρρύνουν τα επενδυτικά κεφάλαια να ενισχύσουν τις τοποθετήσεις τους.

Τα παγκόσμια κεφάλαια ήταν καθαροί αγοραστές ινδικών μετοχών αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το τετραήμερο έως τις 9 Ιουλίου, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αγορά τουλάχιστον από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αγόρασαν επιπλέον τοπικές μετοχές αξίας 272 εκατομμυρίων δολαρίων την Παρασκευή, όπως έδειξαν τα προσωρινά στοιχεία.

Βελτίωση των προοπτικών της ινδικής οικονομίας

«Οι προοπτικές της Ινδίας έχουν βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω χαμηλότερων τιμών στα εμπορεύματα, σταθεροποιημένου νομίσματος, ανθεκτικής εγχώριας ανάπτυξης, υγιών προσδοκιών για τα κέρδη κατά το δεύτερο τρίμηνο και πιθανής ανάκαμψης σε επιλεγμένους εγχώριους κλάδους», έγραψαν σε σημείωμά τους με ημερομηνία 11 Ιουλίου οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman Sachs, συμπεριλαμβανομένης της Amorita Goel. «Με τις θέσεις των ξένων επενδυτών να είναι εξαιρετικά περιορισμένες (ultra-light), βλέπουμε άφθονο χώρο για την επιστροφή των ροών».

Η επιστροφή των ξένων επενδυτών ενδέχεται να συμβάλει στη διατήρηση μιας αβέβαιης ανάκαμψης του δείκτη αναφοράς NSE Nifty 50, ο οποίος έχει ανακάμψει κατά περίπου 8% από τότε που έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους τον Απρίλιο, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η σταθερότητα της ρουπίας ενισχύουν τις προοπτικές για τα εταιρικά κέρδη.

Την περασμένη εβδομάδα, η Citigroup ανέφερε ότι οι ινδικές μετοχές προσφέρουν ευνοϊκή σχέση κινδύνου-απόδοσης, καθώς οι αποτιμήσεις παραμένουν λογικές και οι εκτιμήσεις για τα κέρδη έχουν διατηρηθεί.

Παρόλο που οι ξένοι επενδυτές έχουν καταγραφεί ως καθαροί αγοραστές ινδικών μετοχών για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, τα στοιχεία δείχνουν ότι φέτος παραμένουν καθαροί πωλητές μετοχών αξίας περίπου 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων.