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Ρωσία: Εισάγει καύσιμα από Ινδία καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διυλιστήρια

Η αποστολή υπογραμμίζει την κρίση που αντιμετωπίζει η Ρωσία μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μείωσαν τις προμήθειες και οδήγησαν σε εκτεταμένες ελλείψεις

World 23.07.2026, 19:45
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Ρωσία: Εισάγει καύσιμα από Ινδία καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διυλιστήρια
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Φορτίο καυσίμων από την Ινδία πρόκειται να παραλάβει η Ρωσία, καθώς η Μόσχα αναγκάζεται να εισάγει βενζίνη μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατέστρεψαν τμήματα των μεγάλων διυλιστηρίων της.

Το φορτίο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των ελλείψεων καυσίμων της Ρωσίας, μετά τις επιθέσεις που μείωσαν την εγχώρια ικανότητα διύλισης κατά περίπου 40%, ωθώντας ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαιοπαραγωγά κράτη στον κόσμο να αναζητήσει βοήθεια από το εξωτερικό.

Ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει 42.000 τόνους βενζίνης, η οποία προερχόταν από το διυλιστήριο Vadinar της Ινδίας, αναμένεται να φτάσει στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στη βόρεια Ρωσία Beloye More, την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler.

Περιοχές σε όλη τη Ρωσία εισήγαγαν κάποια μορφή περιορισμού στις πωλήσεις βενζίνης ανά άτομο αυτόν τον μήνα, μετά τις επιθέσεις του Κιέβου που προκάλεσαν τη χειρότερη κρίση καυσίμων από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι άνθρωποι έπρεπε να περιμένουν στην ουρά για ώρες ή ημέρες για να εξασφαλίσουν καύσιμα σε ορισμένες περιοχές, με την κρίση να επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια Ρώσους, σύμφωνα με εκτίμηση των Financial Times.

Ρωσία

Η Ρωσία στρέφεται σε ινδικές πηγές

Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσημα ένα σχέδιο εισαγωγής καυσίμων στα τέλη Ιουνίου, καθώς άρχισαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές σε βενζινάδικα σε όλη τη χώρα. Το φορτίο καυσίμων από το διυλιστήριο Vadinar φορτώθηκε για πρώτη φορά στο πλοίο Agni στο Vadinar στις 18 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Kpler.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε ολόκληρο το φορτίο του στο Garnet στο Damietta Light, στα ανοιχτά των ακτών της Μεσογείου της Αιγύπτου, στις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία. Από τις 22 Ιουλίου, το Garnet έπλεε βόρεια κατά μήκος των νορβηγικών ακτών.

Το Vadinar ανήκει στην ινδική Nayara Energy, στην οποία η κρατικά ελεγχόμενη Rosneft της Ρωσίας κατέχει μερίδιο 49%. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, περισσότερο από το 90% του αργού πετρελαίου που επεξεργάστηκε στο Vadinar το 2026 προέρχεται από τη Ρωσία, γεγονός που εντείνει την ειρωνεία του εξευγενισμένου ρωσικού αργού πετρελαίου που επιστρέφει από τη χώρα που έχει γίνει ο κύριος εισαγωγέας της μέσω θαλάσσης από το 2022.

Η Nayara δήλωσε ότι «ούτε έχει πουλήσει ούτε σχεδιάζει να πουλήσει καύσιμα σε ρωσικές εταιρείες» και ότι «παραμένει προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση της ινδικής αγοράς και στην κάλυψη της ζήτησης για καύσιμα σε όλο το μήκος και πλάτος της Ινδίας».

Το Reuters ανέφερε στις αρχές Ιουλίου ότι τουλάχιστον 60.000 τόνοι βενζίνης είχαν αποσταλεί από την Ινδία στη Ρωσία, που ισοδυναμούν με περίπου το 60% της ημερήσιας κατανάλωσης της χώρας.

Η αποστολή από την Ινδία που αναμένεται να φτάσει στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη παρτίδα εισαγόμενης βενζίνης από τότε που ξέσπασε η κρίση καυσίμων, αλλά δεν είναι η μόνη πηγή ξένου καυσίμου που χρησιμοποιεί τώρα η Ρωσία.

Προμήθειες και από Λευκορωσία

Η Λευκορωσία, η οποία διυλίζει κυρίως ρωσικό αργό πετρέλαιο, έχει επίσης αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις βενζίνης της στη Μόσχα. Τον Ιούνιο, πούλησε στη Ρωσία 184.000 τόνους, τριπλάσια αύξηση σε μηνιαία βάση και 184πλάσια σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Price Benchmark με έδρα τη Ρωσία που κοινοποιήθηκαν στους FT.

Ο Αλεξάντερ Νόβακ, αντιπρόεδρος της Ρωσίας που επιβλέπει τον ενεργειακό τομέα, επιβεβαίωσε την έναρξη των εισαγωγών «προϊόντων πετρελαίου» στις 8 Ιουλίου.

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνάντηση για οικονομικά θέματα την Τετάρτη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε στην κρίση καυσίμων, αλλά είπε ότι οι «δυσκολίες» ήταν «προσωρινές» και δεν θα άλλαζαν τη «συνολική οικονομική δυναμική».

Οι εισαγωγές, μαζί με άλλα κρατικά μέτρα, όπως η μείωση των απαιτήσεων ποιότητας καυσίμων και η προσαρμογή της εφοδιαστικής, βοήθησαν τη Ρωσία να μετριάσει την κρίση, ειδικά στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, δήλωσε στους FT ο Γιάνις Κλούγκε, ειδικός σε θέματα Ρωσίας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλειακών Υποθέσεων.

Οι πολίτες έχουν επίσης προσαρμοστεί, μειώνοντας τη ζήτηση, ενώ τα ανεξάρτητα πρατήρια καυσίμων έχουν αυξήσει τις τιμές σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, από την περασμένη εβδομάδα αρκετές περιοχές έχουν άρει τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί προηγουμένως και οι ουρές στα πρατήρια καυσίμων εκεί έχουν μειωθεί.

Αλλά σε άλλα σημεία, όπως η νότια πόλη Αστραχάν ή οι δυτικές πόλεις Λίπετσκ και Βορόνεζ, εξακολουθούν να αναφέρονται ουρές άνω των 50 ή και 100 αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Ουλιάνοφσκ, στον ποταμό Βόλγα, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί, έδειξε η ανάλυση του Κλούγκε για τις ρωσικές πλατφόρμες που δείχνουν τη διαθεσιμότητα βενζίνης μέσω της συσσώρευσης δεδομένων που δημιουργούνται από τους χρήστες, πιθανώς ως αποτέλεσμα της αναδρομολόγησης ορισμένων όγκων από τις αρχές σε περιοχές προτεραιότητας.

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