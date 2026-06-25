Ρωσία: Ελλείψεις καυσίμων μετά απο το μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων [γράφημα]

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Οι επιπτώσεις των επιθέσεων της Ουκρανίας σε στρατηγικές -κυρίως ενεργειακές- εγκαταστάσεις της Ρωσίας έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές τον τελευταίο καιρό, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, στις αντλίες των υγρών καυσίμων…

Οι επιθέσεις συνήθως με drones ουκρανικής κατασκευής ή ακόμα και πυραύλους εναντίον στόχων στο έδαφος της ρωσικής ομοσπονδίας και μάλιστα σε μεγάλο βάθος, έχουν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε διυλιστήρια, με συνέπεια τη διακοπή ή τον περιορισμό της παραγωγής και κατ’ επέκταση την αναταραχή στον εφοδιασμό της αγοράς με καύσιμα.

Ειδικότερα, οι ουκρανικές επιθέσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών έπληξαν στόχους που βρίσκονται ​μέχρι και τη Σιβηρία, σε απόσταση άνω των 2.000 χλμ. από τη γραμμή του μετώπου, υπονομεύοντας τη διαθεσιμότητα βενζίνης και ντίζελ στη Ρωσία, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο.

Στη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2026 η Ουκρανία πραγματοποίησε 68 επιθέσεις εναντίον υποδομών πετρελαίου απο τις οποίες οι 55 σημειώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο και ήταν επιτυχημένες.

Ως αποτέλεσμα, η δυναμικότητα των ρωσικών διυλιστηρίων έχει επηρεαστεί σημαντικά και σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες έχουν «χαθεί» περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως ενώ η μείωση των ποσοτήτων , που φθάνει στα πρατηρια καυσίμων, ήταν σχεδόν άμεση: Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 20 Ιουνίου εκδηλώθηκε επίθεση στο διυλιστήριο πετρελαίου του Τιούμεν και μόλις δύο ημέρες μετα στις κοντινές περιφέρειες επιβλήθηκαν περιορισμοί στην αγορά υγρών καυσίμων.

Η κρίση καυσίμων στη Ρωσία επεκτείνεται περαιτέρω στη Σιβηρία

Υπολογίζεται ότι απο τα προβληματα στον εφοδιασμό της αγοράς έχουν πληγεί 57 ρωσικές περιφέρειες ενω οι περιορισμοί για τους οδηγούς αυτοκινήτων έχουν μειώσει τις πωλήσεις βενζίνης σε, ορισμένες περιοχές, στα 20 λίτρα ανά όχημα.

Η κρίση καυσίμων έχει εξαπλωθεί από την Κριμαία, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, σε περιοχές στο κέντρο και την ανατολή της χώρας, ενώ έχει επεκταθεί και στις περιοχές του Νοβοσιμπίρσκ και του Ομσκ στη Σιβηρία, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Η περιφέρεια του Ομσκ, περίπου 2.500 χλμ. από τη Μόσχα, περιορίζει τις πωλήσεις καυσίμων, ενώ η γειτονική περιφέρεια του Νοβοσιμπίρσκ ετοιμάζεται να πράξει το ίδιο, όπως δήλωσαν οι τοπικοί κυβερνήτες μέσω του Telegram, σύμφωνα με το Reuters.