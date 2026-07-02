Ρωσία: Η απογοήτευση για τα καύσιμα εντείνεται, η κρίση οξύνεται

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Στους σιτοβολώνες της Ρωσίας, οι αγρότες ανησυχούν ότι δεν θα μπορέσουν να μαζέψουν τις σοδειές τους, καθώς η κρίση καυσίμων που προκλήθηκε από τις επιθέσεις με drones της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων και αποθηκών πετρελαίου διαταράσσει την καθημερινή ζωή.

Τα ουκρανικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ζημιές που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των αποθεμάτων καυσίμων της πλούσιας σε πετρέλαιο Ρωσίας

Καθώς το Κίεβο προσπαθεί να ασκήσει πίεση στη Μόσχα ώστε να συνάψει ειρήνη, πραγματοποιώντας επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της χώρας, οι ζημιές που έχουν προκληθεί έχουν περιορίσει τα αποθέματα καυσίμων της πλούσιας σε πετρέλαιο Ρωσίας, οδηγώντας σε περιορισμούς στις περισσότερες περιοχές και σε αυξανόμενη ανησυχία του κοινού.

Αυτό έχει ωθήσει τους οδηγούς να δημιουργούν χάρτες με τη συμβολή του κοινού και να ανταλλάσσουν συμβουλές σχετικά με τα πρατήρια που διαθέτουν καύσιμα και έχουν μικρότερες ουρές. Η έλλειψη έχει επίσης οξύνει τα νεύρα, με οδηγούς που εμφανίζονται σε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα να εμπλέκονται σε καβγάδες ενώ περιμένουν να ανεφοδιαστούν.

Σε ένα βίντεο, με τίτλο «Η απόλυτη πολυτέλεια του 2026», ένας άνδρας ρίχνει σιγά-σιγά βενζίνη στο χορτοκοπτικό του μηχάνημα από ένα δοχείο και αστειεύεται: «Τι πλούτος! Ποιος μπορεί να το αντέξει οικονομικά αυτό πια;»

Εν τω μεταξύ, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για το «πώς να αντλήσεις καύσιμα» αυξήθηκαν σε περισσότερες από ⁠9.300 έως τις 21 Ιουνίου από 697 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον ιστότοπο iPhones.ru, ο οποίος επικαλείται στοιχεία της Yandex.

Σε ορισμένες περιοχές, οι τιμές λιανικής πώλησης της βενζίνης έχουν ανέλθει σε μερικά από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη, όπως δείχνουν οι υπολογισμοί του Reuters.

Οι τιμές της βενζίνης στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σημείωσαν άνοδο 30% μόνο την τελευταία εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η κρατική στατιστική υπηρεσία Rosstat.

Ενώ οι μέσες τιμές της βενζίνης στη Ρωσία ανέρχονταν σε 72,38 ρούβλια (0,9256 δολάρια) ανά λίτρο μόλις την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τη Rosstat, ορισμένα πρατήρια σε περιοχές που πλήττονται από ελλείψεις παρουσίαζαν τιμές 2,42 δολαρίων ανά λίτρο, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

Τα στοιχεία για την επέκταση των επιπτώσεων των ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας είναι δυσάρεστα για τη Μόσχα, η οποία ωστόσο βιώνει τα αντίποινα του Κιέβου για τις ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από την έναρξη της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» το 2022, που άφησαν μεγάλο αριθμό Ουκρανών χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Μόσχα αρχικά υποβάθμισε τις ελλείψεις καυσίμων ως τοπικά προβλήματα, αλλά την Κυριακή ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα και υποσχέθηκε μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Είπε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί ο εφοδιασμός του γεωργικού τομέα «επειδή από αυτό εξαρτάται η συγκομιδή».

Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται ισχυρίζεται η Μόσχα

Ο υπεύθυνος του Πούτιν για θέματα ενέργειας, αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται.

Το Reuters ανέφερε αποκλειστικά ότι η Ρωσία είχε ξεκινήσει τις εισαγωγές βενζίνης δια θαλάσσης από την Ινδία και ότι το Καζακστάν είχε συμφωνήσει να προμηθεύσει 50.000 μετρικούς τόνους στη Ρωσία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ακόμη και πριν η έλλειψη επιδεινωθεί τον περασμένο μήνα, οι Ρώσοι ένιωθαν πιο απαισιόδοξοι για τις οικονομικές συνθήκες από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία 20 χρόνια, όπως έδειξε μια δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα.

Καθώς τα χτυπήματα από την Ουκρανία συνεχίζονται, η παρατεταμένη έλλειψη καυσίμων ενδέχεται να υπονομεύσει την υποστήριξη των Ρώσων στον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

Σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται περικοπές στις βασικές υπηρεσίες. Στην περιφέρεια Ζαμπαϊκάλσκι, που συνορεύει με την Κίνα και τη Μογγολία, οι αρχές ακύρωσαν ορισμένα δρομολόγια λεωφορείων, ενώ μια εταιρεία αποκομιδής απορριμμάτων ανέστειλε τις υπηρεσίες της σε τέσσερις περιοχές, επικαλούμενη περιορισμούς στα καύσιμα.