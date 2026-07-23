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Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου – Οι 3 άξονες

Το Canal Experience Project αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια νέα ταυτότητα για τη Διώρυγα της Κορίνθου

Ναυτιλία 23.07.2026, 10:02
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Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου – Οι 3 άξονες
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Σε μια νέα φάση ανάπτυξης με την υλοποίηση του Canal Experience Project εισέρχεται η Διώρυγα της Κορίνθου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που διευρύνει τον ρόλο της πέρα από τη λειτουργία της ως θαλάσσιας διόδου, εισάγοντας νέες υπηρεσίες και εμπειρίες για τη διεθνή ναυτιλιακή και τουριστική αγορά.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, η νέα στρατηγική επαναπροσδιορίζει τη θέση της Διώρυγας ως ενός σύγχρονου θαλάσσιου περάσματος που συνδυάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τουριστικές εμπειρίες και δράσεις εξωστρέφειας, αξιοποιώντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και την ιστορική της ταυτότητα.

Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο της ως ασφαλούς και ανταγωνιστικής θαλάσσιας υποδομής, αναδεικνύοντάς την σε προορισμό που συνδέει τη ναυτιλία, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία, με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες, τους επισκέπτες, την τοπική οικονομία και τον ελληνικό τουρισμό.

Μια νέα στρατηγική για τη Διώρυγα της Κορίνθου

Η νέα αναπτυξιακή προσέγγιση βασίζεται στην αντίληψη ότι ένα έργο διεθνούς αναγνώρισης μπορεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια κρίσιμη εθνική υποδομή. Στόχος είναι η Διώρυγα να εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο κόμβο διεθνούς ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας τη λειτουργική υπεροχή μιας σύγχρονης θαλάσσιας υποδομής με ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών και εμπειριών. Παράλληλα με τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών διέλευσης, η νέα στρατηγική ενισχύει τη σύνδεση της Διώρυγας με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας ένα μοναδικό ελληνικό τοπόσημο ως μοχλό ανάπτυξης και διεθνούς προβολής.

Το Canal Experience Project

Το Canal Experience Project αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί τη νέα ταυτότητα της Διώρυγας, οργανώνοντας όλες τις δράσεις και τις υπηρεσίες της κάτω από ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο.

Η στρατηγική αναπτύσσεται γύρω από τρεις αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την αναβάθμιση των υπηρεσιών διέλευσης για εμπορικά πλοία, mega yachts, σκάφη αναψυχής και charter, με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την εμπειρία εξυπηρέτησης.

Ο δεύτερος αναδεικνύει τη Διώρυγα ως έναν ολοκληρωμένο επισκέψιμο προορισμό, όπου η ιστορία, η μηχανική, το φυσικό τοπίο και η μοναδική αρχιτεκτονική ενός έργου παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο τρίτος αξιοποιεί τη μοναδικότητα της Διώρυγας ως χώρο φιλοξενίας εταιρικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών δράσεων, θεματικών εμπειριών και ειδικών διοργανώσεων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες εξωστρέφειας και τουριστικής ανάπτυξης.

Νέες υπηρεσίες με επίκεντρο την εμπειρία

Στο πλαίσιο του Canal Experience Project, η Διώρυγα εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς του yachting και των charter.

Μεταξύ των νέων υπηρεσιών περιλαμβάνονται οι Fast Track και VIP διελεύσεις, που προσφέρουν προτεραιότητα, μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

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Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών με προϊόντα και είδη φιλοξενίας, ενώ προστίθενται δυνατότητες εναέριας φωτογράφησης και κινηματογράφησης της διέλευσης με drone, διοργάνωσης εξατομικευμένων εμπειριών και εκδηλώσεων επί του σκάφους, καθώς και πρόγραμμα επιβράβευσης για τους συχνούς χρήστες της Διώρυγας.

Οι νέες υπηρεσίες συμπληρώνουν το υφιστάμενο επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία των χρηστών και ενισχύοντας τη θέση της Διώρυγας ως μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής θαλάσσιας πύλης.

Ένα νέο κεφάλαιο αναπτυξιακής προοπτικής

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διώρυγας της Κορίνθου, Δρ. Αθανάσιος Μπίκας, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η νέα εποχή της Διώρυγας της Κορίνθου δεν αφορά μόνο την τεχνική εξέλιξη ενός ιστορικού τοπόσημου. Με το Canal Experience Project, η Διώρυγα επανασυστήνεται στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, στους επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού και στους επισκέπτες από όλο τον κόσμο, διατηρώντας τον ιστορικό και στρατηγικό της ρόλο ως ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα της Μεσογείου και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο που συνδέει τη ναυτιλία με τον τουρισμό, την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη εμπειρία και την ιστορία με τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας».

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