Διώρυγα Κορίνθου: Νέα εποχή για το στρατηγικό πέρασμα της Μεσογείου

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Για χιλιάδες ταξιδιώτες που περνούν κάθε χρόνο από τον Ισθμό, η Διώρυγα Κορίνθου είναι ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο. Για τη ναυτιλία όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ένα στρατηγικό πέρασμα που εδώ και 132 χρόνια συνδέει το Αιγαίο με τον Κορινθιακό και το Ιόνιο, γλιτώνοντας χρόνο, καύσιμα και κόστος.

Η πλήρης επαναλειτουργία της, στις 17 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών, επαναφέρει σε πλήρη δράση ένα από τα πιο εμβληματικά έργα υποδομής της χώρας.

Η Διώρυγα Κορίνθου αποτελεί σήμερα μια μοναδική περίπτωση ελληνικής δημόσιας υποδομής. Είναι ταυτόχρονα ναυτιλιακό πέρασμα, τουριστικό αξιοθέατο, ιστορικό μνημείο, τεχνικό έργο διεθνούς εμβέλειας και αναπτυξιακό περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), με μοναδικό μέτοχο το ΥπερΤαμείο (Growthfund).

Η σημασία της παραμένει μεγάλη παρά τις αλλαγές που έχει γνωρίσει η παγκόσμια ναυτιλία από το 1893, όταν εγκαινιάστηκε. Κάθε χρόνο περισσότερα από 11.000 εμπορικά και ιδιωτικά πλοία χρησιμοποιούν το πέρασμα, ενώ περισσότερες από 70 διαφορετικές εθνικότητες πλοίων διέρχονται από τη Διώρυγα.

Εμπορικά πλοία, ιστιοπλοϊκά, yachts, megayachts και τουριστικά σκάφη επιλέγουν τον Ισθμό ως τη συντομότερη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Ιονίου και Αιγαίου. Η Διώρυγα διατηρεί σημαντική θέση στις περιφερειακές θαλάσσιες μεταφορές, στον θαλάσσιο τουρισμό και ιδιαίτερα στην αγορά των σκαφών αναψυχής, που γνωρίζει διαρκή ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Πού στοχεύει η ΑΕΔΙΚ

Η διοίκηση της ΑΕΔΙΚ επενδύει πλέον και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 78% των διελεύσεων σκαφών αναψυχής πραγματοποιείται μέσω των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αναγγελίας και ηλεκτρονικής πληρωμής, ενώ αναπτύσσονται συνεχώς νέες ψηφιακές υπηρεσίες τόσο για πελάτες B2B όσο και για ιδιώτες χρήστες.

Η εταιρεία προβάλλει πλέον μια νέα φιλοσοφία λειτουργίας, δίνοντας έμφαση στην ταχύτερη εξυπηρέτηση, στην ευελιξία και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πελατών της, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Παράλληλα, η ΑΕΔΙΚ έχει αναλάβει έναν ευρύτερο ρόλο που ξεπερνά τη διαχείριση ενός θαλάσσιου διαδρόμου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις στις δύο εισόδους της Διώρυγας, οι βυθιζόμενες γέφυρες σε Ποσειδωνία και Ίσθμια, καθώς και σημαντικές εκτάσεις και ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο στόχος, σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει διαμορφωθεί, είναι η ανάδειξη του Ισθμού σε έναν διεθνή πόλο επισκεψιμότητας που θα συνδυάζει τουρισμό, πολιτισμό, ιστορία και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΔΙΚ Νάσος Μπίκας, ερωτηθείς σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία, η Διώρυγα της Κορίνθου είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο με παρόν, παρελθόν και ευοίωνο μέλλον.

«Mία μοναδική υποδομή που συνδυάζει στρατηγική σημασία για τη ναυσιπλοΐα, ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες για την ευρύτερη περιοχή. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε τη Διώρυγα στην επόμενη φάση της ιστορίας και της λειτουργίας της, ενισχύοντας τις τρεις αυτές διαστάσεις».

Στη συνέχεια, ο κ. Μπίκας αναφέρεται στους στόχους που έχουν τεθεί: «Πρώτος στόχος είναι η Διώρυγα να συνεχίσει να αποτελεί έναν ασφαλή, αξιόπιστο και σύγχρονο θαλάσσιο διάδρομο για τη ναυτιλία και τον θαλάσσιο τουρισμό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών και την επιχειρησιακή της λειτουργία».

Την ίδια ώρα, «υλοποιείται ένας ευρύτερος σχεδιασμός ανάπλασης και ανάπτυξης», είπε ο ίδιος, «με σεβασμό στην κληρονομία του τόπου, που αναδεικνύει τη Διώρυγα ως προορισμό διεθνούς ενδιαφέροντος. Η μοναδική ιστορία της, η γεωγραφική της θέση και η παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον τουρισμό και την πολιτιστική εμπειρία».

Ποιος είναι ο τελικός στόχος; «Η Διώρυγα να λειτουργεί ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης για την Κορινθία και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέα οικονομική δραστηριότητα, προσελκύοντας επισκέπτες και επενδύσεις και αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας».

Γυρνώντας πίσω στο χρόνο

Η ιστορία της Διώρυγας είναι σχεδόν εξίσου εντυπωσιακή με την ίδια την κατασκευή της. Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., ο Περίανδρος, τύραννος της Κορίνθου, εξέτασε τη διάνοιξη του Ισθμού. Οι τεχνικές δυνατότητες της εποχής δεν επέτρεψαν την υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου έργου. Αντί αυτού κατασκευάστηκε ο περίφημος Δίολκος, ένας λιθόστρωτος δρόμος πάνω στον οποίο μεταφέρονταν πλοία δια ξηράς από τη μία θάλασσα στην άλλη.

Η ιδέα δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Καλιγούλας και αργότερα ο Νέρων εξέτασαν την υλοποίησή της. Μάλιστα το 67 μ.Χ. ο Νέρων βρέθηκε στην περιοχή και έδωσε, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, το πρώτο συμβολικό χτύπημα για την έναρξη των εργασιών. Χιλιάδες εργάτες εργάστηκαν στο έργο, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τον θάνατό του. Για αιώνες η ιδέα παρέμεινε ένα όραμα που περνούσε από γενιά σε γενιά. Η δημιουργία του ελληνικού κράτους και κυρίως η επιτυχία της Διώρυγας του Σουέζ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον. Το 1882 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής και το 1893 η Διώρυγα παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

Το έργο θεωρήθηκε τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής. Με μήκος περίπου 6,3 χιλιομέτρων, πλάτος περίπου 24 μέτρων στην επιφάνεια και πρανή που φθάνουν τα 80 μέτρα ύψος, η Διώρυγα προσέλκυσε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Το 2026 συμπληρώνει 133 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζοντας να υπηρετεί τον ίδιο βασικό σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε: να φέρνει πιο κοντά θάλασσες, ανθρώπους και αγορές.

Διώρυγα Κορίνθου: Διπλός ρόλος στη σημερινή εποχή

Πώς μπορεί όμως να αξιοποιηθεί περαιτέρω η μοναδική ιστορία της Διώρυγας και ποια σχέδια υπάρχουν για την ανάδειξή της ως διεθνούς προορισμού πολιτισμού, τουρισμού και εμπειριών;

Ο κ. Μπίκας αναφέρει ότι η ιστορία της Διώρυγας της Κορίνθου είναι από μόνη της ένα μοναδικό κεφάλαιο της παγκόσμιας τεχνικής και ναυτιλιακής ιστορίας. «Είναι όμως και ένα έργο με μεγάλη σημασία για τη σύγχρονη ναυσιπλοΐα, τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Γι’ αυτό και ως ΑΕΔΙΚ, αφενός διασφαλίζουμε την ασφαλή λειτουργία της, αφετέρου συνεχίζουμε, με συνέπεια, το συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης της. Ήδη υλοποιούμε έναν πολύ μεγάλο σχεδιασμό για την συνολική αναβάθμιση της Διώρυγας και την μετατροπή της σε ένα τουριστικό προορισμό τοπόσημο. Ταυτόχρονα, εισάγουμε καινοτόμες υπηρεσίες, διευκολύνοντας το διάπλου της Διώρυγας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη Διώρυγα, όχι μόνο ως ένα λειτουργικό πέρασμα για τη ναυσιπλοΐα, αλλά και ως έναν διεθνή προορισμό που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους επισκέπτες του και ενισχύει την τοπική οικονομία».

Σήμερα η Διώρυγα Κορίνθου καλείται να υπηρετήσει έναν διπλό ρόλο. Από τη μία να συνεχίσει να εξυπηρετεί τη ναυσιπλοΐα και από την άλλη να αναδειχθεί σε προορισμό. Η ΑΕΔΙΚ έχει θέσει ως στόχο την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής ως πόλου έλξης επισκεπτών διεθνούς επιπέδου, με έμφαση στην τουριστική, πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα του Ισθμού. Οι δυνατότητες είναι σημαντικές. Η περιοχή συγκεντρώνει ήδη μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ η εικόνα των πλοίων που διέρχονται ανάμεσα στα κάθετα πρανή παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της χώρας. Η Διώρυγα δεν αποτελεί απλώς ένα πέρασμα για τα πλοία αλλά έναν ζωντανό χώρο όπου συναντώνται η ιστορία, η τεχνολογία, το φυσικό τοπίο και η σύγχρονη τουριστική εμπειρία.

Η επιστροφή στη λειτουργία έρχεται ύστερα από μια δύσκολη περίοδο. Οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια κατέδειξαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα έργο κατασκευασμένο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωλογικό περιβάλλον. Οι εργασίες σταθεροποίησης των πρανών και οι παρεμβάσεις αποκατάστασης είχαν ως στόχο να ενισχύσουν την ασφάλεια και την επιχειρησιακή αξιοπιστία της Διώρυγας.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση ακριβώς σε αυτό το στοιχείο: στην επιστροφή της ναυσιπλοΐας υπό συνθήκες αυξημένης ασφάλειας, αλλά και στην ετοιμότητα υποδοχής εμπορικών πλοίων, yachts και megayachts. Η διοίκηση θεωρεί ότι η ολοκλήρωση του κύριου μέρους των έργων δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για μια πιο σταθερή και προβλέψιμη λειτουργία τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, με συλλογή και διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και πετρελαϊκών καταλοίπων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Η επαναλειτουργία – Νέες υπηρεσίες, δραστηριότητες και εμπειρίες

Η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού για τη νέα εποχή της Διώρυγας. Όπως αναφέρει ο κ. Μπίκας «ήδη γίνονται επενδύσεις σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ναυσιπλοΐα και βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των χρηστών, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται ψυχαγωγικές δράσεις που θα ενισχύσουν τη συνολική εμπειρία όσων επισκέπτονται τον Ισθμό. Με σεβασμό στην ιστορία και το περιβάλλον αναβαθμίζονται οι υποδομές πέριξ της Διώρυγας, προσφέροντας πληθώρα επιλογών σε όσους θέλουν μετατρέψουν το διάπλου σε μια ξεχωριστή εμπειρία και προσελκύουμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα».

Η νέα εποχή της Διώρυγας συνδέεται αναπόφευκτα και με τα οικονομικά της δεδομένα. Η πολυετής προσπάθεια αποκατάστασης και οι κατά περιόδους διακοπές λειτουργίας επηρέασαν τη δραστηριότητα της εταιρείας και τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός σημαντικού δημόσιου περιουσιακού στοιχείου. Η επαναλειτουργία δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά και για την ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων που θα συνδέονται όχι μόνο με τη ναυσιπλοΐα αλλά και με τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της περιοχής.

Για το Growthfund, η Διώρυγα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου του, με ισχυρό συμβολισμό αλλά και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. «Η Διώρυγα σήμερα επαναλειτουργεί στο αποκορύφωμα της θερινής περιόδου, σε μια στιγμή υψηλής τουριστικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα μιας κρίσιμης υποδομής, όταν αυτή είναι περισσότερο απαραίτητη. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα προς μια νέα φάση σταθερότητας και ανάπτυξης, στην οποία η Διώρυγα ενισχύει τον ρόλο της ως ασφαλής και σύγχρονη πύλη ναυσιπλοΐας και σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Η επιστροφή της στην κανονική λειτουργία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής φάσης. Με έμφαση στην ασφάλεια, την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, η Διώρυγα ενισχύει τον ρόλο της ως σύγχρονη πύλη ναυσιπλοΐας, σημαντικός πόλος του θαλάσσιου τουρισμού και μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης», αναφέρει o κ. Μπίκας.

Η Διώρυγα της Κορίνθου εξακολουθεί να αποτελεί ένα έργο που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, τη ναυτιλία με τον τουρισμό και την ιστορία με την οικονομία. Η επαναλειτουργία της δεν σηματοδοτεί μόνο την επιστροφή των πλοίων, αποτελεί και την αφετηρία μιας νέας προσπάθειας να αξιοποιηθεί στο έπακρο ένα έργο που εξακολουθεί να ενώνει θάλασσες, ανθρώπους και αγορές.