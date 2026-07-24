 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Personal Finance"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Retirement Planning"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Ελεύθεροι επαγγελματίες: 8 στους 10 με συντάξεις πείνας, μόλις το 7% θα λάβει πάνω από 1.000 ευρώ

Η επιλογή των χαμηλών ασφαλιστικών κατηγοριών και για το 2026, επηρεάζει αρνητικά το τελικό ποσό της σύνταξης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 24.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ελεύθεροι επαγγελματίες: 8 στους 10 με συντάξεις πείνας, μόλις το 7% θα λάβει πάνω από 1.000 ευρώ
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Καταδικασμένοι» να λάβουν συντάξεις πείνας της τάξεως των 800 ευρώ είναι οι σχεδόν οκτώ στους δέκα ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ μόλις επτά στους 100 ελεύθερους επαγγελματίες θα λάβει σύνταξη πάνω από τα 1.000 ευρώ, και αυτή με 40 χρόνια ασφάλισης.

Η σύσταση που απευθύνουν οι ειδικοί προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφύγουν την παγίδα των χαμηλών συντάξεων, είναι να διανύσουν το μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού βίου τους στην τρίτη και την τέταρτη κατηγορία

Η αιτία των χαμηλών συντάξεων των μη μισθωτών, είναι η επιλογή – για ακόμα μία χρονιά – των χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών του ΕΦΚΑ. Περίπου το 80% των μη μισθωτών ασφαλισμένων επιμένει να εντάσσεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, παρά το γεγονός ότι η επιλογή τους είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίστοιχα πολύ χαμηλές συντάξεις στο μέλλον, με την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου. Ο λόγος αυτής της επιλογής σχετίζεται με την μείωση του μη μισθολογικού κόστους, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματός τους.

Σε σύνολο 1,6 εκατομμυρίων ασφαλισμένων επαγγελματιών και αγροτών, μόνο οι 400.000 επέλεξαν υψηλότερη της πρώτης ασφαλιστική κατηγορία για το 2026. Οι υπόλοιποι παρέμεναν στην πρώτη κατηγορία εισφορών, η οποία – μετά από 40 χρόνια ασφάλισης – θα τους αποδώσει συντάξεις κοντά στα 800 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με τα ίδια έτη ασφάλισης, αλλά με ένταξη στην υψηλότερη έκτη κατηγορία, η σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.800 ευρώ μικτά.

Αντιστοίχως οι αγρότες που επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία θα λάβουν σύνταξη της τάξης των 250 ευρώ το μήνα, ενώ αν επιλέξουν την ανώτατη (έκτη κατηγορία) η σύνταξή τους θα φθάσει τα 670 ευρώ το μήνα μικτά.

Η παγίδα για τις χαμηλές συντάξεις

Πέραν του αρχικού ποσού της σύνταξης, μεγάλη παγίδα για τις χαμηλές συντάξεις, συνιστούν και οι μικρές ετήσιες αυξήσεις (2% και 3%), που έχουν ως αποτέλεσμα να μην υφίσταται η δυνατότητα ανάκαμψής τους. Με αυτά τα ποσοστά, περισσότερο κερδισμένοι θα είναι οι επαγγελματίες που θα συνταξιοδοτηθούν με αποδοχές πάνω από τα 1.000 ευρώ, καθώς οι αυξήσεις, αν και χαμηλές, θα έχουν κάποιο αντίκρισμα, διότι θα υπολογίζονται σε υψηλότερη σύνταξη. Αντίθετα, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλές συντάξεις, που κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά του κατώτατου μισθού των 920 ευρώ. Σε αυτά τα επίπεδα αποδοχών, οι αυξήσεις 2%- 3% δεν θα επαρκούν για να ανακάμψουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος για μια νέα και πολυάριθμη γενιά νεόπτωχων συνταξιούχων.

Η σύσταση που απευθύνουν οι ειδικοί προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφύγουν την παγίδα των χαμηλών συντάξεων, είναι να διανύσουν το μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού βίου τους στην τρίτη και την τέταρτη κατηγορία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίσθηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025 που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και όχι με τον δείκτη μεταβολής των μισθών, κάτι που αναμένεται να ισχύσει από το 2027.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αύξηση από το 2023, οπότε αυξήθηκαν κατά 9,6%, το 2024 κατά 3,46%, το 2025 κατά 2,7%. Άρα σωρευτική αύξηση την τετραετία 2023-2026 κατά 18,26%.

Με αύξηση 2,5 %, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη ανέρχεται στα 250,77 ευρώ. Για όσους υπάγονται σε επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, προστίθενται 46,57 ευρώ για την επικουρική και 31,05 ευρώ για το εφάπαξ. Το συνολικό μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται στα 328,39 ευρώ. Πρόκειται για το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο επιβάρυνσης, το οποίο όμως αντιστοιχεί και στη χαμηλότερη ασφαλιστική βάση για τον υπολογισμό της μελλοντικής σύνταξης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Nestle: Πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων στις ΗΠΑ
World

Η Nestle πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Allianz Ελλάδος: Αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας
Business

Αλλαγή στην ηγεσία της Allianz Ελλάδος
Ομιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
Business

Η ΔΕΗ επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Κρατικός Τειρεσίας: Αξιολόγηση πιστοληπτικού προφίλ με ψηφιακό «σκανάρισμα»
Economy

Κρατικός Τειρεσίας: Πώς θα «σκανάρει» τους οφειλέτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας
Experts

Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας

Τι προβλέπει η τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας που ψηφίστηκε στη Βουλή

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Costa Bianca: Σύνθετο τουριστικό έργο 30.000 τ.μ. στην Ερμιονίδα
Τουρισμός

Costa Bianca: Ένα νέο τουριστικό χωριό σχεδιάζεται στην Ερμιονίδα

Σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για σύνθετο τουριστικό κατάλυμα στην Ακτή Costa Bianca - Το στοίχημα για 12μηνη λειτουργίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο
Τουρισμός

«Πράσινο» φως για ξενοδοχείο στην Αιόλου

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση της Aiolou 81 ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λαγκάρντ: Ομόφωνη με αστερίσκους η απόφαση – Πόρτα για αύξηση επιτοκίων ελέω.. ενεργειακής κρίσης
World

Λαγκάρντ: «Παράθυρο» αύξησης των επιτοκίων ελέω... ενέργειας

Η Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί

Τζούλη Καλημέρη
Google: Πρόστιμο 1 δισ. δολ. βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία
World

Βαρύς πέλεκυς στην Google - Πρόστιμο 1 δισ. από ΕΕ

Το πρόστιμο είναι η πρώτη ποινή που επιβάλλεται στην Google βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ για την Cenergy - Οι αναλυτές της Euroxx αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους

Τάσος Μαντικίδης
Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται οι εργαζόμενοι το επίδομα αδείας - Πώς υπολογίζεται

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα αδείας

ΥΠΕΚΑ: Νέα εφαρμογή για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχονται οι προσλήψεις εξπρές με νέα εφαρμογή μέσω κινητού

Η νέα εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες που θέτει σε εφαρμογή το ΥΠΕΚΑ

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής Ιουνίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής Ιουνίου

Τι αναφέρει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή

Ενοίκια: Σχέδιο για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αφορολόγητα ενοίκια: Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Στόχος και η διεύρυνση των δικαιούχων για τα αφορολόγητα ενοίκια, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση

Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές

Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Fast track στις τελωνειακές διαφορές - To νέο πλαίσιο

Η αίτηση αμφισβήτησης υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ

ΕΦΚΑ: Ποιοι καλούνται να καταβάλουν αναδρομικές εισφορές από το 2017
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αναδρομικές εισφορές από το 2017 – Ποιοι θα πληρώσουν

Πρόκειται για τον κλάδο εφάπαξ και αφορά εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, οι οποίοι ασφαλίζονται στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Κώστας Παπαδής
Latest News
Nestle: Πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων στις ΗΠΑ
World

Η Nestle πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων

Η Nestle πιέζει τις αμερικανικές αρχές για τις ετικέτες των συστατικών, με στόχο να γίνουν λιγότερο περίπλοκες, επιστημονικές και τρομακτικές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα

Με άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Allianz Ελλάδος: Αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας
Business

Αλλαγή στην ηγεσία της Allianz Ελλάδος

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Allianz Ελλάδος την 1η Σεπτεμβρίου 2026

Ομιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
Business

Η ΔΕΗ επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

Η είσοδος στην Ουγγαρία  αποτελεί την πρώτη έμπρακτη εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου που έχει καταρτίσει ο Ομιλος ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ

Οι ανησυχίες για τους δασμούς, το πετρέλαιο και την τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν τα ασιατικά χρηματιστήρια

Κρατικός Τειρεσίας: Αξιολόγηση πιστοληπτικού προφίλ με ψηφιακό «σκανάρισμα»
Economy

Κρατικός Τειρεσίας: Πώς θα «σκανάρει» τους οφειλέτες

Ο Κρατικός Τειρεσίας θα επιτελεί αντίστοιχο ρόλο με εκείνον του ιδιωτικού «Τειρεσία», με τη διαφορά ότι θα αντλεί πληροφορίες αποκλειστικά από υπηρεσίες του Δημοσίου

Elikonos Partners: Επενδύει στην «Μάννα» Τσατσαρωνάκης
Business

Η Elikonos Partners επενδύει στην «Μάννα» Τσατσαρωνάκης

Η επένδυση της Elikonos Partners μέσω του Elikonos 3 θα συμβάλει στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας

Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες

Μια περαιτέρω ρευστοποίηση στα ομόλογα θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα

Τζούλη Καλημέρη
Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επιμένει
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επιμένει

Οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει στη συνέχεια γενικόλογη παροχολογία

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Stripe συζητά την εξαγορά της δημοφιλούς πλατφόρμας AI OpenRouter
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Stripe προς εξαγορά της OpenRouter για 10 δισ. δολ.

Η startup που προσφέρει λύσεις για όσους γράφουν κώδικα για τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πώληση.

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται οι εργαζόμενοι το επίδομα αδείας - Πώς υπολογίζεται

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα αδείας

Νάγκελ: Η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις
World

Νάγκελ: Η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις

Ο Νάγκελ δεν αποκάλυψες τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

Rising Prices Remain Top Concern for Greek Households
English Edition

Rising Prices Remain Top Concern for Greek Households

A new survey shows that more than eight in 10 people remain concerned about the rising cost of living, with food prices topping the list of financial pressures and many scaling back summer holiday plans

ΗΠΑ: Βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα
Κόσμος

ΗΠΑ: Βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Πετρέλαιο: Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Commodities

Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολ. το πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο Brent σε υψηλό δύο μηνών και το WTI στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου

Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού
Markets

Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αύξηση των επιτοκίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies