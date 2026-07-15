 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Συντάξεις: Από 800 εκατ. έως 2,8 δισ. ευρώ η 13η σύνταξη – Πόσο κοστίζει κάθε σενάριο

Η συζήτηση για τη 13η σύνταξη δεν αφορά μόνο το αν θα δοθεί, αλλά κυρίως πώς θα δοθεί

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 15.07.2026, 12:00
Σχολιάστε
Συντάξεις: Από 800 εκατ. έως 2,8 δισ. ευρώ η 13η σύνταξη – Πόσο κοστίζει κάθε σενάριο
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η επαναφορά της 13ης σύνταξης βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ωστόσο πίσω από τον ίδιο όρο κρύβονται πολύ διαφορετικά μοντέλα με εντελώς διαφορετικό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Το τελικό κόστος μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 800 εκατ. ευρώ έως σχεδόν 2,8 δισ. ευρώ, ανάλογα με το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και το ύψος της παροχής.

Βάση για τους υπολογισμούς αποτελούν τα τελευταία στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» για τον Ιούνιο του 2026. Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνταξιούχοι της χώρας ανέρχονται σε 2.537.769, ενώ το συνολικό μηνιαίο ποσό εισοδήματος από συντάξεις διαμορφώνεται στα 2,806 δισ. ευρώ.

Οι συντάξεις και οι δικαιούχοι

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη συνολική μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη και ουσιαστικά αποτυπώνει το κόστος που θα είχε η καταβολή μιας επιπλέον μηνιαίας σύνταξης σε όλους τους δικαιούχους.

Η συζήτηση για τη 13η σύνταξη δεν αφορά μόνο το αν θα δοθεί, αλλά κυρίως πώς θα δοθεί. Πίσω από την ίδια πολιτική εξαγγελία μπορεί να κρύβονται μέτρα με εντελώς διαφορετικό δημοσιονομικό αποτύπωμα

Πλήρης 13η σύνταξη: ο λογαριασμός αγγίζει τα 2,8 δισ. ευρώ

Το ακριβότερο σενάριο είναι η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης, δηλαδή η καταβολή ενός ακόμη μηνιαίου ποσού σε όλους τους συνταξιούχους.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος», το μεικτό κόστος ενός τέτοιου μέτρου υπολογίζεται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται ουσιαστικά για μία επιπλέον μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη, η οποία θα έπρεπε να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από ισοδύναμα μέτρα.

Το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ελαφρώς χαμηλότερο, καθώς μέρος του ποσού επιστρέφει στο Δημόσιο μέσω φόρων και κρατήσεων, ωστόσο η συνολική ταμειακή επιβάρυνση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Συντάξεις

Μισή 13η σύνταξη: περίπου 1,4 δισ. ευρώ

Ένα δεύτερο σενάριο είναι η καταβολή του 50% μιας μηνιαίας σύνταξης σε όλους τους δικαιούχους.Στην περίπτωση αυτή, το κόστος περιορίζεται περίπου στο μισό και διαμορφώνεται κοντά στα 1,4 δισ. ευρώ ετησίως. Το μοντέλο αυτό θεωρείται δημοσιονομικά πιο διαχειρίσιμο, καθώς εξακολουθεί να προσφέρει μια σημαντική οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους, χωρίς όμως να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό όσο η πλήρης επαναφορά.

Το μοντέλο του 2019: η «13η σύνταξη» των 800 εκατ. ευρώ

Σημαντικά διαφορετικό ήταν το μοντέλο που εφαρμόστηκε το 2019. Παρότι ονομάστηκε «13η σύνταξη», στην πράξη δεν επρόκειτο για μία ολόκληρη επιπλέον σύνταξη για όλους.Η παροχή ήταν κλιμακωτή και υπολογιζόταν ως ποσοστό της κύριας σύνταξης. Συγκεκριμένα, δινόταν το 100% της κύριας σύνταξης σε όσους λάμβαναν έως 500 ευρώ, το 70% για συντάξεις από 500 έως 600 ευρώ, το 50% για συντάξεις από 600 έως 1.000 ευρώ και το 30% για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ.

Με αυτόν τον σχεδιασμό το δημοσιονομικό κόστος περιορίστηκε περίπου στα 800 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε λιγότερο από το ένα τρίτο του κόστους που θα είχε σήμερα μια πλήρης 13η σύνταξη. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν έλαβαν ένα ολόκληρο επιπλέον μηνιαίο ποσό, αλλά μόνο μέρος της σύνταξής τους, ανάλογα με το ύψος της.Oυσιαστικα υπήρξε στοχευμένη ενίσχυση μόνο στους χαμηλοσυνταξιούχους.

συντάξεις

Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στον σχεδιασμό

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συζήτηση για τη 13η σύνταξη δεν αφορά μόνο το αν θα δοθεί, αλλά κυρίως πώς θα δοθεί. Μία πλήρης επιπλέον σύνταξη για όλους συνεπάγεται κόστος περίπου 2,8 δισ. ευρώ ετησίως. Μία μισή σύνταξη μειώνει τον λογαριασμό στα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ ένα κλιμακωτό μοντέλο, αντίστοιχο με εκείνο του 2019, μπορεί να περιορίσει τη δαπάνη κοντά στα 800 εκατ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, πίσω από την ίδια πολιτική εξαγγελία μπορεί να κρύβονται μέτρα με εντελώς διαφορετικό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Και αυτός είναι ο λόγος που, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν θα επανέλθει η 13η σύνταξη, αλλά ποιο μοντέλο θα μπορούσε να επιλεγεί και πόσο μπορεί να αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Θέλει περισσότερα μωρά – Γι’ αυτό και καταπολεμά τις ερωτικές σχέσεις μέσω chatbot
World

Η Κίνα καταπολεμά τις ερωτικές σχέσεις με chatbot
ΗΑΕ: Ανταμείβονται με πολυπόθητα τσιπ ΑΙ για την υποστήριξη του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Τα ΗΑΕ παίρνουν τσιπ ΑΙ για την στήριξη προς ΗΠΑ
Δημοπρασία: Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του για 50,1 εκ. δολάρια
World

Ρεκόρ πώλησης δεινοσαύρου για 50,1 εκ. δολάρια
Γαλλία: Καλπάζει η φτώχεια
World

Καλπάζει η φτώχεια στη Γαλλία
Fed: Ελαφριά πτώση κατέγραψε ο πληθωρισμός σύμφωνα με το «Beige Book» Ιουλίου
World

Τι κλίμα καταγράφει η Fed στο «Beige Book» Ιουλίου
Greek Banks Have Liquidity Ready to Fuel Economic Growth
English Edition

Greek Banks Have Liquidity Ready to Fuel Economic Growth

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Business

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Πώς ένα Ινστιτούτο Ελαιοκομίας συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη – Το παράδειγμα της Λακωνίας
AGRO

Ο «θησαυρός» της Λακωνίας σε αριθμούς

Τι μπορεί να επιφέρει η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία - Αποκαλυπτική μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ανθή Γεωργίου
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Smerc: Επενδύσεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αίτημα για μείωση του ΦΠΑ
Business

Ο Καραμούζης βλέπει αγορά 200 εκατ. και ζητά χαμηλό ΦΠΑ 

Από τα 2 στα 12 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Smerc στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική - Nέα ασφαλιστικά προγράμματα για κατοικίδια και σχέδια επέκτασης σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κύπρο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα
Business

Με γεμάτο ταμείο για τον επόμενο γύρο ανάπτυξης η Cosmos Sport

Μετά το ισχυρό 2025, η Cosmos Sport εξετάζει νέα ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ποντάροντας στη δυναμική της αγοράς αθλητικών ειδών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εφάπαξ: Έρχονται αλλαγές, επί τα βελτίω, στον τρόπο υπολογισμού
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχονται αλλαγές στο εφάπαξ - Τα σημερινά ποσά

Πρόκειται για μια ακόμη τροποποποίηση του νόμου Κατρούγκαλου - Το φθινόπωρο οι ανακοινώσεις για το εφάπαξ

Κώστας Παπαδής
Επαγγελματική ασφάλιση: Τι πρέπει να γνωρίζετε – Αναλυτικός οδηγός
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οδηγός για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση

Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι εξετάζεται για τη φορολογία ενοικίων - Ποιοι ωφελούνται

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αφορολόγητα ενοίκια - Οι αλλαγές - Παραδείγματα

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας

Το υπουργείο Εργασίας ανοίγει με καθυστέρηση 18 μηνών και λανθασμένα τα API - Οδηγεί σε μονοπώληση την αγορά λογισμικού στην κάρτα εργασίας – Τα προβλήματα σε επιχειρήσεις με το ΕΡΓΑΝΗ

Χρήστος Κολώνας
ΦΠΑ: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ μειώνουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ - Τι δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής

Γιάννης Αγουρίδης
Ετήσια άδεια: Νέο καθεστώς από φέτος – Τι άλλαξε
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο καθεστώς στις άδειες των εργαζομένων από φέτος - Τι άλλαξε

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ετήσια άδεια

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία το υποσύστημα μη μισθωτών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε λειτουργία το υποσύστημα μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ

Αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους e-ΕΦΚΑ

Latest News
Κίνα: Θέλει περισσότερα μωρά – Γι’ αυτό και καταπολεμά τις ερωτικές σχέσεις μέσω chatbot
World

Η Κίνα καταπολεμά τις ερωτικές σχέσεις με chatbot

Η Κίνα θέτει συναισθηματικά όρια μεταξύ ανθρώπων και μηχανών

ΗΑΕ: Ανταμείβονται με πολυπόθητα τσιπ ΑΙ για την υποστήριξη του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Τα ΗΑΕ παίρνουν τσιπ ΑΙ για την στήριξη προς ΗΠΑ

Η κύρια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης των ΗΑΕ μπορεί να αγοράσει ελεύθερα τα τσιπ και έχει σχέδιο να γίνει αμερικανική εταιρεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημοπρασία: Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του για 50,1 εκ. δολάρια
World

Ρεκόρ πώλησης δεινοσαύρου για 50,1 εκ. δολάρια

Σε δημοπρασία πουλήθηκε ο Γκας ο Τυραννόσαυρος Ρεξ, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη απολιθώματα που έχουν βρεθεί ποτέ, που χρειάστηκε τρία χρόνια για να ανασκαφεί

Γαλλία: Καλπάζει η φτώχεια
World

Καλπάζει η φτώχεια στη Γαλλία

Πληθωρισμός και ακρίβεια ροκανίζουν τα εισοδήματα, εκτινάσσουν τις ανισότητες και... βγάζουν πρόεδρο τη Λεπέν

Αλέξανδρος Καψύλης
Fed: Ελαφριά πτώση κατέγραψε ο πληθωρισμός σύμφωνα με το «Beige Book» Ιουλίου
World

Τι κλίμα καταγράφει η Fed στο «Beige Book» Ιουλίου

Βελτιωμένη ήταν η οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις περιφέρειες σύμφωνα με τη Fed - Αβεβαιότητα για τιμές καυσίμων

Greek Banks Have Liquidity Ready to Fuel Economic Growth
English Edition

Greek Banks Have Liquidity Ready to Fuel Economic Growth

Greek Finance Minister Kyriakos Pierrakakis says the country's banking sector has emerged from years of crisis in a strong position and now has a unique opportunity to channel available liquidity into investment, growth and broader economic inclusion.

Minister Says Greek Ferries Near 100% Summer Capacity
English Edition

Minister Says Greek Ferries Near 100% Summer Capacity

Shipping Minister Vassilis Kikilias urged travelers to follow port authorities' safety instructions as ferry traffic surges, with passenger occupancy expected to reach 100% ahead of the August holiday peak

ΙΒΜ: Η ιστορική πτώση της μετοχής οδηγεί στη μοναδική στρατηγική επιλογή
Τεχνολογία

Η ιστορική κατάρρευση της μετοχής IBM και η μοναδική στρατηγική επιλογή

Ο καταλύτης για το ξαφνικό πλήγμα σε βάρος της ΙΒΜ ήταν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου

ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών και ενισχύει τις οικονομικές της επιδόσεις
Τρόφιμα – ποτά

ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών

Στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel από την ΕΖΑ

ΔΕΗ: Διανομή μερίσματος – Πότε θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους
Business

ΔΕΗ: Διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή

Στο μέρισμα έχει συνυπολογισθεί η εξαίρεση των 7.725.454 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ και δεν δικαιούνται μερίσματος

Κικίλιας: 44 νέα οχήματα για το Λιμενικό
Ναυτιλία

Παραδίδονται στο Λιμενικό 44 νέα οχήματα

Η προμήθεια των 44 νέων οχημάτων χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Πληθωρισμός: Οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο υποχρεώνουν σε νέους σχεδιασμούς την ΕΚΤ
World

Η Μέση Ανατολή «ξανανοίγει τον φάκελο» του πληθωρισμού

Η νέα ένταση στην περιοχή αλλάζει τα δεδομένα και επαναφέρει στο προσκήνιο την αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικό Μετρό: Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη – Δεν τίθεται ζήτημα στατικής λειτουργίας
Κατασκευές

Ελληνικό Μετρό: Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη - Σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο

ΗΠΑ: Νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιράν, κίνδυνο «ατέρμονου πολέμου» βλέπουν αναλυτές
Κόσμος

Νέο κύμα επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν - Φόβοι για «ατέρμονο πόλεμο»

Εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μακροχρόνιο πόλεμο

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά αποτελέσματα και ανησυχίες για τα επιτόκια “θόλωσαν” τις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά αποτελέσματα και ανησυχίες για τα επιτόκια «θόλωσαν» τις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,12% στις 642 μονάδες

AKTOR: Στην ΑΜΚ και η Blue Silk του Αγγέλου με 50 εκατ. ευρώ
Business

Και η Blue Silk του Αγγέλου στην ΑΜΚ της AKTOR

Μετά τις εταιρείες Winex και Castellano και ο τρίτος κύριος μέτοχος της AKTOR, η Blue Silk ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies