Λος Άντζελες: Γιατί αυξάνονται οι άστεγοι ενώ δαπανώνται εκατομμύρια;

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Πως είναι δυνατόν το κράτος να δαπανά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση πολιτών που είναι εκτεθειμένο στους δρόμους, αλλά να αυξάνεται ο αριθμός των αστέγων. Στην πλούσια πόλη του Λος Άντζελες συμβαίνει ακριβώς αυτό, εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ομοσπονδιακών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται στοιχεία του Δήμου, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στους δρόμους συνεχίζει να αυξάνεται γεγονός που συνδέεται .

Ο αριθμός των αστέγων που κοιμούνται έξω σε καταυλισμούς ή οχήματα αυξήθηκε κατά 7,9%. Συνολικά, η πόλη κατέγραψε 45.194 άστεγους τον Ιανουάριο, από 35.550 το 2019 και 41.980 το 2022, όταν εξελέγη η δήμαρχος Κάρεν Μπας.

Αυτή η αύξηση σημειώνεται τη στιγμή που οι δημοτικές αρχές δαπανούν 82.420 δολάρια ετησίως για κάθε άστεγο που έχει φιλοξενήσει σε μοτέλ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η εφημερίδα, περίπου το 40% έχει επιστρέψει στους δρόμους, συχνά λόγω εθισμού στα ναρκωτικά, που σημαίνει ότι τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται σε προγράμματα για τους άστεγους δεν φέρνουν αποτελέσματα.

Ο συνολικός πληθυσμός των αστέγων της πόλης αυξήθηκε κατά 3,4%, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που η πόλη φιλοξενεί σε μοτέλ. Ίσως υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της φυγής του πληθυσμού και της αλητείας, γεμίζοντας τους δρόμους με περιττώματα και βελόνες.

Ένας έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λος Άντζελες πέρυσι διαπίστωσε ότι η πόλη δεν παρακολουθούσε πόσα ξοδεύονταν, τον αριθμό των κλινών ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονταν ή τα αποτελέσματα για τους πιθανούς δικαιούχους.

Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Ντέιβιντ Κάρτερ, ο οποίος προήδρευσε μιας αγωγής κατά της πόλης, εξέφρασε έκπληξη για τα ευρήματα.

«Κανείς δεν ρωτάει τους παρόχους μας τι έκαναν ή ποιες υπηρεσίες παρείχαν», είπε. «Μπορεί να έχουμε παρόχους που διέπραξαν απάτη και μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ». Η κα Μπας θα προτιμούσε οι ψηφοφόροι να μην το γνωρίζουν.