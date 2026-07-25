Αυτοκίνητα: Τα κινεζικά brands επεκτείνονται στην Ελλάδα – Οι μεγάλοι παίκτες και η εικόνα στην Ευρώπη

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Σημαντικό έδαφος έχουν κερδίσει τα κινεζικά αυτοκίνητα το πρώτο εξάμηνο του 2026, αφού το μερίδιό τους έχει καλύψει το 77,7 % των συνολικών πωλήσεων που κατέγραψαν ολόκληρο το 2025.

Σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερα ευνοϊκό για την αγορά αυτοκινήτου, που αναπτύσσεται με ρυθμό 7,4% συγκριτικά με την ίδια περίοδο για το προηγούμενο έτος, οι κινεζικές εταιρείες καταγράφουν σημαντική αύξηση του μεριδίου τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), το μερίδιο των κινεζικών αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκε στο 8,88% έναντι του 6,65% για όλο το 2025.

Σε αριθμούς αυτό σημαίνει ότι μεχρι και τον Ιούνιο του 2026 πουλήθηκαν 7.452 κινεζικές μάρκες σε σύνολο σχεδόν 84 χιλ. οχημάτων, ενώ για όλο το 2025 οι πωλήσεις αυτοκινήτων από Κίνα έφτασαν τα 9,5 χιλ. οχήματα σε σύνολο 114 χιλ. ταξινομήσεων.

Η πρώτη τριάδα – Ανακατατάξεις

Όπως αναφέρει ο ΣΕΑΑ, η MG διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της, με 2.518 πωλήσεις ως τον Ιούνιο του 2026. Σημαντική εμπορική δυναμική καταγράφει η Cherry, η οποία έρχεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά τις πωλήσεις, περνώντας μπροστά από την BYD.

Πιο ειδικά, το πρώτο μισό του 2026 η κινεζική εταιρεία πούλησε 1.966 οχήματα, πλησιάζοντας στο να διπλασιάσει τον αριθμό που σημείωσε συνολικά το 2025 (1.027 ταξινομήσεις). Οι πιο δυνατοί μήνες σε πωλήσεις ήταν ο Μάρτιος και ο Ιούνιος με 415 και 411 ταξινομήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΕΕΑ.

‘Επειτα, η BYD «κατέβηκε» στην τρίτη θέση με 1.589 αυτοκίνητα. Οι τρεις αυτές εταιρείες κατέχουν το 81,5 % των πωλήσεων σε όλες τις κινεζικές μάρκες – άρα οι υπόλοιπες εταιρείες, όπως οι Omoda, Geely, Leapmotor, Jaecoo και Changan μοιράζονται το 18% περίπου των υπόλοιπων πωλήσεων.

Μικρότερες μάρκες, όπως οι Zeekr (74 πωλήσεις) και Xpeng (68 πωλήσεις), φαίνεται ότι κερδίζουν σταδιακά παρουσία στην αγορά –το 2025 είχαν 22 και 8 πωλήσεις αντίστοιχα–, ενώ σταθερός παίκτης παραμένει η Leapmotor με 165 πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Κινεζικά αυτοκίνητα: Ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη

Σημειώνεται ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν τις ιαπωνικές εταιρείες στην Ευρώπη τον Μάιο, πουλώντας κατά 6% περισσότερα οχήματα μέσα από επιθετικές εξαγωγές και ανταγωνιστικές τιμές.

Σύμφωνα με έρευνα της Schmidt Auto Research, το πρώτο τρίμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν 273.051 αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής, αριθμός ρεκόρ, με τον όγκο των πωλήσεων να ξεπερνά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αυτόν της Νότιας Κορέας, που ανήλθε σε 223.300.

Το μερίδιο των κινεζικών αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν στην Κίνα και αλλού αυξήθηκε κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 8,7% το πρώτο τρίμηνο