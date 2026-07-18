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Υβριδικά αυτοκίνητα: Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης από το 2027

Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τα υβριδικά αυτοκίνητα - Ποιες κατηγορίες επηρεάζονται

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 18.07.2026, 14:01
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Υβριδικά αυτοκίνητα: Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης από το 2027
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Ριζικές αλλαγές έρχονται στο καθεστώς απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στη φορολογία των υβριδικών αυτοκινήτων καθώς η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης περιορίζεται στο 50%, ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οι οδηγίες για τα υβριδικά αυτοκίνητα

Με την εγκύκλιο (Ε.2036/2026) του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων σχετικά με τη μείωση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για την ορθή χρήση των κωδικών ατέλειας/απαλλαγής.

Μέχρι τώρα, για τα υβριδικά αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων, έως 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο απαλλάσσονταν από το 75% του τέλους ταξινόμησης.

Με το νέος καθεστώς που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα απαλλάσσονται από το 50%, όπως ισχύει και για τα υβριδικά, που εκπέμπουν υψηλότερους ρύπους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου, στα τελωνειακά παραστατικά θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί V32 και V33, με ανανεωμένη περιγραφή από το πληροφοριακό σύστημα των Τελωνείων.

Εξαιρετικά και μόνο ως προς τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα   που έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως την 31η Μαΐου 2026, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ. και έως μικρότερη ή ίση με εβδομήντα πέντε (75) γρ./χλμ., εφαρμόζεται απαλλαγή από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης και στα τελωνειακά παραστατικά χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι νέοι κωδικοί απαλλαγής V38 και V39:

• V38: «Υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως την 31η Μαΐου 2026 και έχουν εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη ή ίση με 51 γρ./χλμ. και μικρότερη ή ίση με 75 γρ./χλμ. Απαλλαγή 75% του τέλους ταξινόμησης. Καταβολή ΦΠΑ»

• V39: «Υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως την 31η Μαΐου 2026 και έχουν εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη ή ίση με 51 γρ./χλμ. και μικρότερη ή ίση με 75 γρ./χλμ. Απαλλαγή 75% του τέλους ταξινόμησης. Δεν υπολογίζεται ΦΠΑ».

Σημειώνεται ότι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, πάντως, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σημερινό καθεστώς. Ειδικότερα, για τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 ίσες ή μεγαλύτερες από 51 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο προβλέπεται απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης, ενώ για εκείνα με εκπομπές έως και 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο η απαλλαγή ανέρχεται στο 75%.

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