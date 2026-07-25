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Σούπερ Μάρκετ: Ξεκινά τη Δευτέρα η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για τις μειώσεις τιμών

Στόχος οι μειώσεις τιμών έως 20% από τα τέλη Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ

Economy 25.07.2026, 09:16
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Σούπερ Μάρκετ: Ξεκινά τη Δευτέρα η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για τις μειώσεις τιμών
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Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5%-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode), οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η πρωτοβουλία προβλέπει πραγματικές μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες, ενώ ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε με σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στα τέλη Ιουνίου και εξειδικεύτηκε σε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η τιμή αναφοράς

Η πρόσκληση συμμετοχής που απέστειλε η ΑΑΕΑ&ΠΚ προς τους παραγωγικούς και εμπορικούς φορείς προβλέπει ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσωρινές προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. Ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου, ενώ οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά θα υπολογίζεται επί της νέας, μειωμένης τιμής.

Στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται το νωπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα άλευρα, τα έλαια, το βρεφικό γάλα και οι πάνες, τα είδη πρωινού, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Η Αρχή επισημαίνει ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε προϊόν ανά barcode, δηλώνοντας μεταξύ άλλων την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, το ποσοστό μείωσης και τη διάρκεια εφαρμογής της. Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμένουν σε αυτήν τουλάχιστον δύο μήνες.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα που συμμετέχουν μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei, ενώ στα καταστήματα θα υπάρχει ενιαία σήμανση στα ράφια για την εύκολη αναγνώρισή τους.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ έχει προβλέψει 16 δικλίδες προστασίας του ανταγωνισμού, απαγορεύοντας οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τιμές, ποσοστά μειώσεων, κόστη ή εμπορική στρατηγική. Όπως επισημαίνει, η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί από το πραγματικό όφελος που θα φτάσει στα ελληνικά νοικοκυριά μέσω ουσιαστικών και διατηρήσιμων μειώσεων στις τιμές βασικών αγαθών.

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