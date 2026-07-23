Ακρίβεια: «Γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]

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Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τα νοικοκυριά της Αττικής, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα αλλά και τις δυνατότητες των πολιτών να πραγματοποιήσουν ακόμη και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αυτό προκύπτει από την έρευνα της Pulse RC για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία το 83% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ» σημαντικό πρόβλημα, ενώ για το 61% αποτελεί «πολύ» σημαντική πηγή ανησυχίας.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εξακολουθούν να προέρχονται από τα βασικά αγαθά. Το 63% δηλώνει ότι τα τρόφιμα, τα ποτά και οι αγορές στο σούπερ μάρκετ είναι η κατηγορία δαπανών που το προβληματίζει περισσότερο, ενώ ακολουθεί η ενέργεια, με ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση, την οποία αναφέρει το 23% των συμμετεχόντων.

Απαισιοδοξία για την ελληνική οικονομία

Η απαισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να κυριαρχεί στην Αττική, γεγονός που λειτουργεί ως «φόντο» για τις ανησυχίες γύρω από την ακρίβεια. Σύμφωνα με την έρευνα, το 61% των πολιτών αντιμετωπίζει απαισιόδοξα τους επόμενους μήνες για την ελληνική οικονομία, έναντι 36% που εμφανίζεται αισιόδοξο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και μεταξύ των επιχειρηματιών και επαγγελματιών, με το 45% να δηλώνει απαισιόδοξο και το 44% αισιόδοξο (24% σίγουρα και 20% μάλλον αισιόδοξοι), στοιχείο που δείχνει ότι οι επαγγελματίες εμφανίζονται ελαφρώς λιγότερο απαισιόδοξοι από το σύνολο του πληθυσμού.

Περιορισμός διακοπών

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στον σχεδιασμό των θερινών διακοπών. Το 43% δηλώνει ότι θα κάνει περίπου τις ίδιες ημέρες διακοπών με πέρυσι, ωστόσο το 26% θα περιορίσει τις ημέρες των διακοπών του, ενώ ένα ακόμη 24% αναφέρει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Μόλις το 3% σχεδιάζει περισσότερες ημέρες διακοπών σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι.

Για όσους θα περιορίσουν ή θα ακυρώσουν τις διακοπές τους, η οικονομική επιβάρυνση αποτελεί τον κυριότερο λόγο. Συγκεκριμένα, το 66% αποδίδει την απόφασή του στις γενικότερες οικονομικές δυσκολίες, ενώ το 16% αναφέρει ως βασική αιτία το υψηλό κόστος διαμονής. Ακολουθούν το κόστος μετακίνησης (6%) και η έλλειψη χρόνου (5%).

Οι πολίτες θέλουν μέτρα

Με ενδιαφέρον και θετική προδιάθεση υποδέχονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα, τις κινήσεις της κυβέρνησης για την υποστήριξη των ευάλωτων οικονομικά ομάδων και όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενδεικτικό της προσμονής των πολιτών για κινήσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων και ανακούφισης από τις συνέπειές τους:

– «Σε σωστή κατεύθυνση» βρίσκει την καταβολή των επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά και γενικά σε ευάλωτες οικονομικά ομάδες, η πλειονότητα (59%) των συμμετεχόντων – αν και οι περισσότεροι από αυτούς (51%) κρίνουν ότι χρειάζονται κι άλλα! Το 32% βρίσκει ότι κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

– «Θετικά» (Σίγουρα ή Μάλλον) αξιολογείται από έξι τους δέκα αυτοαπασχολούμενους (60%) η νέα ρύθμιση στην οποία προχωράει η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο με έως και 72 δόσεις! Το 31% αντίθετα την αξιολογεί αρνητικά

Χατζηθεοδοσίου: Προβληματισμός για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε τα εξής: «Σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα ένας μέρος της νέας μεγάλης έρευνας που έκανε η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, μέρος της οποίας είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Όταν το 83% των ερωτηθέντων απαντά ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα «Αρκετά ή Πολύ σημαντικό», σημαίνει ότι η πίεση που υφίστανται οι πολίτες είναι ασφυκτική. Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι και το υψηλό ποσοστό (63%) όσων δηλώνουν προβληματισμένοι από τις τιμές στα βασικά αγαθά, μεταξύ των οποίων είναι τα τρόφιμα και οι αγορές στα super market. Μεγάλο είναι και το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών θα πάνε φέτος λιγότερες ημέρες διακοπές ή δεν θα πάνε καθόλου.

Μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία αρκούν για να αναδείξουν το πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις υψηλές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Για αυτό και ως ΕΕΑ επιμένουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα με άμεση εφαρμογή. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρόνου. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι μπορεί η κατάσταση να γίνει πιο δύσκολη λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι που χρειάζεται στήριξη η κοινωνία.

Στον αντίποδα, το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων πολιτών ενώ το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μεγάλο όμως είναι και το ποσοστό όσων θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να βελτιωθεί η κατάσταση».