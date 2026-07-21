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Μειώσεις τιμών: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει δύσκολα στο νέο «κύμα» εκπτώσεων

Η άνοδος του πετρελαίου και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα προβληματίζουν τη βιομηχανία για τις μειώσεις τιμών - Οι ενστάσεις για το χρονοδιάγραμμα

Economy 21.07.2026, 07:00
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Μειώσεις τιμών: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει δύσκολα στο νέο «κύμα» εκπτώσεων
Επιμέλεια Δημήτρης Χαροντάκης

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Η διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η άνοδος της τιμής του πετρελαίου – χθες ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι – έχουν προκαλέσει μεγάλους προβληματισμούς στο χώρο της βιομηχανίας των καταναλωτικών προϊόντων, ενόψει της συμφωνίας για ένα νέο γύρο για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα από την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν οριστικά το πρόβλημα

Κυρίως όμως με βάση το «τεχνικό πλαίσιο» και τις ημερομηνίες που γνωστοποίησε στην αγορά η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγορά και Προστασίας του Καταναλωτή κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη. Όπως είναι γνωστό ως τις 27 Ιουλίου πρέπει η κάθε εταιρεία να γνωστοποιήσει τους κωδικούς που θα «δώσει» στο νέο «πρόγραμμα» και το ύψος των μειώσεων που θα κάνει.

Η δέσμευση για τις μειώσεις τιμών

Όμως όπως έλεγαν πηγές της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ «πως είναι δυνατόν μία εταιρεία να δεσμευτεί για το ύψος της μείωσης που θα κάνει μετά από το δύο ή τρεις μήνες, όταν το ενεργειακό κόστος δεν θα αργήσει να επιβαρύνει εκ νέου την λειτουργία της;».

Επ΄ αυτού ήταν αποκαλυπτική αναφορά που έκανε χθες ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είπε συγκεκριμένα ότι η νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ διαμορφώνει εκ νέου ένα ασταθές περιβάλλον, το οποίο μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένες τιμές και πρόσθετες πιέσεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Και μπορεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει «αναχώματα» στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν οριστικά το πρόβλημα – βέβαια χωρίς τα μέτρα στήριξης, οι συνέπειες των ανατιμήσεων για τους πολίτες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες.

Ενστάσεις για το χρονοδιάγραμμα

Ωστόσο οι ίδιες πηγές έλεγαν πως η βιομηχανία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μειώσεις και θα το κάνει. Όμως το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό. Εν τω μεταξύ άλλες πηγές έλεγαν πως το ύψος των μειώσεων κατά μέσο όρο δεν θα είναι μεγαλύτερο από 6% με 7%, με δεδομένες φυσικά τις προαναφερόμενες αναστατώσεις. Από την άλλη πλευρά είναι κρίσιμο πολιτικό ζήτημα οι καταναλωτές να βρουν μειωμένες τιμές σε αρκετούς κωδικούς βασικών προϊόντων, στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για ένα εύκολο στοίχημα, όπως φάνηκε εξ αρχής….

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