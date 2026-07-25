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Τσάπαλος: Αν χρειαστεί θα εξεταστούν και πάλι τα μέτρα για τα καύσιμα

Η κυβέρνηση έχει διαθέσιμο ένα ποσό περίπου 200 εκατ. ευρώ, που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των πολιτών, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών Ομηρος Τσάπαλος

Economy 25.07.2026, 15:17
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Τσάπαλος: Αν χρειαστεί θα εξεταστούν και πάλι τα μέτρα για τα καύσιμα
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«Οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν θα εξεταστούν ξανά εφόσον χρειαστεί». Με τον τρόπο αυτό ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επαναφοράς ενος μέτρου αντίστοιχου με το Fuel Pass.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει διαθέσιμο ένα ποσό περίπου 200 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από το υπερπλεόνασμα του 2025 και μπορεί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των πολιτών, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Εξήγησε ότι στο παρελθόν η κυβέρνηση προχώρησε σε μέτρα όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για αρκετό χρονικό διάστημα. «Δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση», ανέφερε ο κ. Τσάπαλος.

Μιλώντας για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και στο ενδεχόμενο νέας κρατικής παρέμβασης, ο κ. Τσάπαλος σημείωσε ότι η επιβάρυνση των τελευταίων ημερών συνδέεται κυρίως με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και με άλλους παράγοντες, όπως η διακοπή εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία.

Το πακέτο της ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Όμηρος Τσάπαλος ανέφερε ότι έχει ήδη διασφαλιστεί ένα πακέτο που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί περαιτέρω.

Όπως εξήγησε, το τελικό ύψος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από την πορεία των τουριστικών εσόδων, την κατανάλωση, τους ρυθμούς ανάπτυξης και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Οι τελικές αποφάσεις, όπως είπε, θα ληφθούν μέσα στον Αύγουστο από το οικονομικό επιτελείο και τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα ανακοινώσει το τελικό πακέτο στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάπαλο, στο επίκεντρο των μέτρων αναμένεται να βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς εξετάζονται παρεμβάσεις που αφορούν το τέλος επιτηδεύματος, την προκαταβολή φόρου, το ασφαλιστικό κόστος και τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συνταξιούχοι

Για τους συνταξιούχους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών , μιλώντας στο ERTNews , ανέφερε ότι η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια δεν τους άφησε εκτός των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και εκτίμησε ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και φέτος.

Σε ερώτηση για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται δημοσιονομική συνέπεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι από φέτος αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ και διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων.

Ανασφάλιστα οχήματα

Ο Όμηρος Τσάπαλος αναφέρθηκε και στους ελέγχους για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τις εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως αποκάλυψε, από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους εντοπίστηκαν 32.000 οχήματα τα οποία, παρά τις επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους.

Οι ιδιοκτήτες τους θα κληθούν να πληρώσουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, τα οποία, όπως σημείωσε, μπορεί να είναι πολλαπλάσια του κόστους ασφάλισης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι δεν έχουν φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά στόχο έχουν την προστασία των συνεπών πολιτών και την ασφάλεια στους δρόμους.

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