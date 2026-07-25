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Phishing και spam πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2026

Οι επιτιθέμενοι προσποιούνται χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και γνωστά brands για να αποσπάσουν εταιρικά δεδομένα

Τεχνολογία 25.07.2026, 14:34
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Phishing και spam πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2026
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Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο νέων εκστρατειών phishing και spam που αξιοποιούν ψεύτικους ιστότοπους, εταιρικά μηνύματα και παραπλανητικά προσχήματα για να κλέψουν διαπιστευτήρια και δεδομένα. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Kaspersky, οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη των χρηστών σε γνωστά brands, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο αναλυτικά, η Kaspersky εντόπισε στις αρχές του 2026 ένα ευρύ φάσμα καμπανιών που στόχευαν επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με βασικό στόχο την υποκλοπή προσωπικών και εταιρικών στοιχείων. Οι δράστες εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή παρόχων επιχειρηματικών υπηρεσιών, προσελκύοντας τα θύματα σε ψεύτικες σελίδες όπου καλούνταν να καταχωρήσουν προσωπικά δεδομένα για άνοιγμα λογαριασμού ή αίτηση δανείου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συχνά διαθέτουν περιορισμένους πόρους για προηγμένα μέτρα άμυνας.

Τα δεδομένα που ζητούνται σε τέτοιες απάτες μπορεί να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, στοιχεία ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση κατοικίας. Η Kaspersky προειδοποιεί ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για νέες κακόβουλες καμπάνιες είτε να πωληθούν στο dark web.

Στόχος οι εταιρικοί λογαριασμοί

Ιδιαίτερα ελκυστικοί στόχοι παραμένουν και οι εταιρικοί λογαριασμοί σε social media και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν προσχήματα όπως προειδοποιήσεις για αποκλεισμό λογαριασμού ή δήθεν διαδικασίες επαλήθευσης εταιρικών προφίλ, με απώτερο σκοπό την κλοπή διαπιστευτηρίων πρόσβασης. Αν παραβιαστούν τέτοιοι λογαριασμοί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απάτες σε βάρος πελατών, πλήττοντας άμεσα τη φήμη και τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η Όλγα Αλτάχοβα, ειδική κυβερνοασφάλειας στην Kaspersky, επισημαίνει ότι οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι πρέπει να ελέγχουν πάντα την αυθεντικότητα ενός ύποπτου ιστότοπου πριν εισαγάγουν στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης. Όπως σημειώνει, είναι σημαντικό να εξετάζουν αν υπάρχει πράγματι ο συγκεκριμένος οργανισμός, πόσο παλιά είναι η ιστοσελίδα και τι δείχνουν οι πληροφορίες WHOIS και οι αξιολογήσεις άλλων χρηστών.

Το email παραμένει οδός

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εξακολουθεί να αποτελεί το βασικότερο κανάλι επίθεσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ερευνητές της Kaspersky εντόπισαν ψευδή email που υποτίθεται ότι προέρχονταν από τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ή λογιστηρίου, ζητώντας από τους παραλήπτες να ανοίξουν έγγραφα ή να ελέγξουν στοιχεία για παραδόσεις φορτίων, πληρωμές τιμολογίων ή ζητήματα συμμόρφωσης. Με ένα κλικ σε σύνδεσμο ή με το άνοιγμα συνημμένου αρχείου, οι χρήστες κινδύνευαν είτε να οδηγηθούν σε phishing σελίδες είτε να μολύνουν τις συσκευές τους με κακόβουλο λογισμικό.

Η Άννα Λαζαρίχεβα, Senior Spam Analyst της Kaspersky, τονίζει ότι οι κυβερνοεγκληματίες διανέμουν συχνά κακόβουλα μηνύματα μέσω νόμιμων υπηρεσιών τρίτων, όπως πλατφόρμες συνεργασίας ή διεξαγωγής ερευνών. Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτουν τα παραδοσιακά φίλτρα και εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρήστες σε γνωστά brands. Σύμφωνα με την ίδια, τα καθημερινά και φαινομενικά αθώα θέματα αυτών των email τα καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνα για τις επιχειρήσεις.

Πώς να προστατευθούν οι ΜμΕ

Η Kaspersky προτείνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν σε λύσεις που ταιριάζουν στο μέγεθος, τον κλάδο και τον προϋπολογισμό τους. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, προτείνει προϊόντα όπως το Kaspersky Small Office Security Premium, ενώ για αναπτυσσόμενες ΜμΕ με μεγαλύτερη τεχνογνωσία το Kaspersky Next Optimum, που προσφέρει προστασία σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες EDR και XDR. Για οργανισμούς χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό κυβερνοασφάλειας, η εταιρεία συστήνει υπηρεσίες όπως το Kaspersky MDR, που παρέχει 24ωρη παρακολούθηση και υποστήριξη.

Εξίσου σημαντική θεωρείται η προστασία του email με λύσεις όπως το Kaspersky Security for Mail Server, καθώς και η διαμόρφωση σαφούς πολιτικής χρήσης εξωτερικών υπηρεσιών και συστημάτων. Η εταιρεία προτείνει επίσης κανόνες πρόσβασης σε λογαριασμούς και κοινόχρηστους φακέλους, αλλά και τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για την ανάκτηση κρίσιμων δεδομένων σε περίπτωση περιστατικού.

Το βασικό συμπέρασμα της Kaspersky είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν ευάλωτες όχι μόνο λόγω τεχνικών αδυναμιών, αλλά και επειδή οι επιτιθέμενοι αξιοποιούν όλο και πιο πειστικές κοινωνικές μεθόδους. Το phishing και το spam εξελίσσονται, γίνονται πιο στοχευμένα και πιο κοντά στην καθημερινή επαγγελματική επικοινωνία. Γι’ αυτό και η ψηφιακή εκπαίδευση των εργαζομένων, μαζί με τεχνικά μέτρα προστασίας, παραμένει κρίσιμος παράγοντας άμυνας.

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