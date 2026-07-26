Μασκ: Ο «μόνος τρόπος» για να αποπληρωθεί το έλλειμμα των ΗΠΑ είναι να «φορολογηθούν όλοι μέχρι τελικής πτώσης»

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Κάποιος πάντα πληρώνει το λογαριασμό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Ίλον Μασκ, δήλωσε ότι, όσον αφορά το αυξανόμενο έλλειμμα των ΗΠΑ, ο τελικός λογαριασμός δεν θα επιβαρύνει μόνο τους δισεκατομμυριούχους — τελικά θα φτάσει σε όλους.

Για τον Μασκ, το ζήτημα δεν είναι αν οι δισεκατομμυριούχοι πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Είναι ότι τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν.

«Ο μόνος τρόπος για να καλυφθεί πραγματικά το έλλειμμα είναι να φορολογηθούν όλοι μέχρι τελικής πτώσης», έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο X τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο Μασκ έκανε αυτή τη δήλωση απαντώντας στη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο χρέος τους. Η άποψή του παραμένει σταθερή σε πολλές αναρτήσεις του, όπου υποστηρίζει ότι ακόμη και η επιβολή επιθετικών φόρων στους πλουσιότερους Αμερικανούς δεν θα αρκούσε ούτε κατά διάνοια για να καλύψει το μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό κενό της κυβέρνησης.

Γιατί ο Μασκ λέει ότι οι υπολογισμοί δεν βγαίνουν

«Ακόμα κι αν φορολογήσεις κάθε δισεκατομμυριούχο στην Αμερική με 100%, αυτό δεν θα επηρεάσει σχεδόν καθόλου το δημόσιο χρέος», έγραψε σε μια προηγούμενη ανάρτησή του στο X εκείνη τη χρονιά. «Τελικά, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να φορολογήσει όλους για να πληρώσει το χρέος».

Για τον Μασκ, το ζήτημα δεν είναι αν οι δισεκατομμυριούχοι πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Είναι ότι τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν.

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων αντιπροσωπεύει ένα πεπερασμένο απόθεμα περιουσιακών στοιχείων, ενώ τα ομοσπονδιακά ελλείμματα συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε χρόνο. Καθώς το χρέος συσσωρεύεται και οι πληρωμές τόκων αυξάνονται, ο Μασκ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει τελικά μόνο λίγες επιλογές, όπως περικοπές δαπανών, ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, ευρύτερη φορολογία ή πληθωρισμό.

10 δισ. σε φόρους ο Μασκ

Ο Μασκ ανέφερε επίσης τις δικές του φορολογικές πληρωμές για να διευκρινίσει το θέμα.

«Έχω πληρώσει πάνω από 10 δισ. δολάρια σε φόρους μέσα σε ένα μόνο έτος, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X τον Μάιο.

Ανέφερε ότι η άσκηση και η πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών μπορεί να ανεβάσει τον συνολικό φορολογικό συντελεστή του — σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο — σε περίπου 45%, ενώ οι φόροι κληρονομιάς θα προσθέσουν ένα επιπλέον 40% όταν πεθάνει.

«Συνολικά, πιθανότατα θα καταλήξω να πληρώσω τρισεκατομμύρια σε φόρους», έγραψε.

Αυτά τα στοιχεία, όπως είπε ο Μασκ, αποδεικνύουν ότι ακόμη και οι ιστορικά υψηλές φορολογικές πληρωμές από μεμονωμένους δισεκατομμυριούχους δεν αλλάζουν ουσιαστικά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, αν τα ετήσια ελλείμματα συνεχίσουν να συσσωρεύονται.

Η συζήτηση δεν σταματά στους φόρους

Ο Μασκ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη προσφέρουν μια πιο βιώσιμη πορεία από την αποκλειστική εξάρτηση από υψηλότερους φόρους. Κατά την άποψή του, η ανάπτυξη της οικονομίας μπορεί να αποφέρει περισσότερα έσοδα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την πίεση για συνεχή αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

Αυτή η ιδέα έχει στρέψει την προσοχή των επενδυτών σε εταιρείες που εστιάζουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας. Ένα παράδειγμα είναι η Immersed, μια νεοφυής επιχείρηση που αναπτύσσει λογισμικό χωρικής πληροφορικής και το headset «Visor» της, με σκοπό τη δημιουργία εικονικών χώρων εργασίας βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη για επαγγελματίες. Η εταιρεία παραμένει εκτός χρηματαγορών, δίνοντας έτσι στους απλούς επενδυτές την ευκαιρία να επενδύσουν πριν από οποιαδήποτε πιθανή δημόσια προσφορά μετοχών.

Οι αναρτήσεις του Μασκ δεν είχαν ως στόχο να επιλύσουν τη συζήτηση σχετικά με τους φόρους ή τις κρατικές δαπάνες. Αντίθετα, ανέδειξαν αυτό που ο ίδιος θεωρεί ως ένα βασικό αριθμητικό πρόβλημα: αν δεν επιβραδυνθεί η αύξηση των ελλειμμάτων, το κόστος της κάλυψής τους τελικά θα επεκταθεί πολύ πέρα από τους πλουσιότερους φορολογούμενους της χώρας.