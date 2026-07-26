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Μητσοτάκης: Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ

Μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η επιδότηση φτάνει στα 15 λεπτά μαζί με τα 5 λεπτά των διυλιστηρίων

Πετρέλαιο 26.07.2026, 10:26
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Μητσοτάκης: Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ
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Στη προσφιλή του τακτική των πυροσβεστικών μέτρων με προσωρινό χαρακτήρα επιδόθηκε γα άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ, έχοντας αφήσει προηγουμένως τις τιμές να εκτοξευτούν σε δυσθεώρητα ύψη σφίγγοντας τη θηλιά της ακρίβειας γύρω από τον λαιμό των καταναλωτών.

Η επιδότηση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, θα ισχύσει για ολόκληρο τον Αύγουστο και θα έχει δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Η συνολική επιδότηση μαζί με εκείνη που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια από τις 14 Ιουλίου, θα ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο για τον μήνα Αύγουστο.

Ας σημειωθεί ότι η εκτόξευση του αργού πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι αλλά και οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές Platts της βενζίνης και του ντίζελ έχουν σαν αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα και ιδίως μετά την λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν στις 8 Ιουλίου οι ανατιμήσεις να πέφτουν βροχή κιαι οι οδηγοί να… τρίβουν τα μάτια τους με τις καθημερινές ανατιμήσεις στα πρατήρια.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, «οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δυστυχώς γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές μετά τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων και την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, τελικά, στο κόστος ζωής. Η χώρα μας δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες. Ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του diesel που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα».

Ο Ε65

Ακόμη, ο κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα-Γρεβενά στον Ε65 που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. «Μιλάμε για έναν οδικό άξονα 182 χιλιομέτρων που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, πέρασε από σαράντα κύματα, κόλλησε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και τελικά ολοκληρώθηκε χάρη στην επίμονη προσπάθειά μας να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Ε65 ενώνει πλέον ουσιαστικά τη νότια με τη βόρεια Ελλάδα, εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών συνδέοντας τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό και μικραίνει εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης προς τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Για το ΕΠΑ

Επίσης, όσον αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, επισημαίνει ότι «αποτελεί το κεντρικό εθνικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία 2026-2030, συμπληρωματικά στους κοινοτικούς πόρους της ΕΕ που διεκδικούμε για την περίοδο 2028-2034. Στόχος μας είναι αυτοί οι πόροι να πιάσουν τόπο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, χρηματοδοτώντας κρίσιμες ανάγκες, από δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία, μέχρι έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη στέγαση και το δημογραφικό».

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