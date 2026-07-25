 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Gasoline Prices"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση

Η έκπτωση των διυλιστηρίων τρέναρε… τη μέση τιμή των 2 ευρώ στα καύσιμα – Επιστρέφουν «πυροσβεστικά» μέτρα

Πετρέλαιο 25.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Φρενήρης είναι η πορεία των τιμών στα καύσιμα με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τις σφιχτές συνθήκες διακίνησης του ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά να καίνε τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων καθώς και τις οικονομίες.

Από το παρανάλωμα του πυρός… δεν ξεφεύγει ούτε η ελληνική οικονομία η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

Τα καύσιμα στα 2 ευρώ ανά λίτρο

Η εκτόξευση του αργού πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι αλλά και οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές Platts της βενζίνης και του ντίζελ έχουν σαν αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα και ιδίως μετά την λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν στις 8 Ιουλίου οι ανατιμήσεις να πέφτουν βροχή.

Από τις 27 Φεβρουαρίου πριν το ξέσπασμα του πολέμου μέχρι και τις 23 Ιουλίου (τελευταίες τιμοληψίες του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων) η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει αυξηθεί 0,245 ευρώ ανά λίτρο ή σχεδόν 14%. Διαμορφώνεται στα 1,996 ευρώ ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο κίνησης η αύξηση το ίδιο διάστημα είναι 0,433 ευρώ ανά λίτρο ή 27,6%. Η μέση τιμή στο ντίζελ κίνησης είναι ξανά πιο πάνω από την αμόλυβδη και συγκεκριμένα στα 1,998 ευρώ ανά λίτρο.

Η έκπτωση των διυλιστηρίων στα καύσιμα

Από τις 14 Ιουλίου, όταν τον Ιούνιο έληξαν τα προηγούμενα μέτρα επιδότησης των καυσίμων της κυβέρνησης, τα διυλιστήρια της χώρας μετά και από παραίνεση του πρωθυπουργού ξεκίνησαν να χορηγούν στην εγχώρια αγορά εκπτώσεις 40 εκατ. ευρώ και αυτές θα δίνονται μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Πιο συγκεκριμένα η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι της τάξης των 0,10 ευρώ ανά λίτρο (μαζί με τον ΦΠΑ) και στο πετρέλαιο κίνησης 0,05 ευρώ ανά λίτρο (μαζί με τον ΦΠΑ).

Η παρέμβαση των διυλιστηρίων φρέναρε… εν μέρει τις αυξήσεις. Χωρίς τις εκπτώσεις οι μέσες τιμές στα καύσιμα θα είχαν ήδη χτυπήσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με υπολογισμούς της αγοράς η αμόλυβδη βενζίνη θα ήταν στα 2,096 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,048 ευρώ ανά λίτρο.

Την περίοδο 14 Ιουλίου με 23 Ιουλίου το Platts στην αμόλυβδη έφτασε στα 1.156 δολάρια ανά τόνο ανεβαίνοντας 10,5% και στο πετρέλαιο κίνησης στα 1.359 δολάρια ανά τόνο έχοντας αυξηθεί 13%.

Η επιστροφή της επιδοματικής πολιτικής

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν αποκλείεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να εξετάσει την επαναφορά των μέτρων επιδότησης στα καύσιμα.

Πρόκειται για πακέτο μέτρων που είχε εφαρμόσει το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου. Τότε τα μέτρα αυτά είχαν κοστίσει 300 εκατ. ευρώ.

Όπως έγραψε ο ΟΤ, η κυβέρνηση εξετάζει να διαθέσει από το αποθεματικό των 200 εκατ. ευρώ μέτρα σε πρώτη προτεραιότητα για το πετρέλαιο κίνησης εξετάζοντας την επιδότηση της αντλίας. Η βάση δίνεται στο ντίζελ καθώς το καύσιμο επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, την παραγωγή αλλά και τις μεταφορές.

Τα όποια μέτρα ληφθούν θα αφορούν στον Αύγουστο, λένε οι πληροφορίες.

Ωστόσο η κυβέρνηση παρά το γεγονός πώς τα συγκεκριμένα μέτρα λειτουργούν πυροσβεστικά και έχουν ημερομηνία λήξης δεν προχωρά στη μείωση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΙΟΒΕ: Οι «λοκομοτίβες» των επενδύσεων και το «κενό» σε σχέση με το ΑΕΠ
Economy

Επενδύσεις... αλά ελληνικά - Οι «λοκομοτίβες» και το «κενό»
TikTok και σούπερ μάρκετ: Πώς τα social media αλλάζουν τον τρόπο που ψωνίζουμε
Business

Από το TikTok στο... καλάθι: Τα social αλλάζουν τα σούπερ μάρκετ
Αστακός: Ξεκλειδώνει το Nautilus Project των 500 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Ένα βήμα πιο κοντά το mega project των 500 εκατ. στον Αστακό
Στοά Αρσακείου: Ανοίγει τις πύλες τη Δευτέρα – Η επένδυση των 40 εκατ. και η Lidl
Business

Ξεκινά το soft opening της Στοάς Αρσακείου – Οι στόχοι
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 4ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 4ο]
Αυτοκίνητα: Τα κινεζικά brands επεκτείνονται στην Ελλάδα – Οι μεγάλοι παίκτες και η εικόνα στην Ευρώπη
Business

«Πατούν γκάζι» τα κινέζικα ΙΧ και στην Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κινηματογράφος: Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office
Tέχνη και Ζωή

Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office

Η σχέση που έχει ο κινηματογράφος με τον αθλητισμό ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη γέννηση της έβδομης τέχνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελεύθεροι επαγγελματίες: 8 στους 10 με συντάξεις πείνας, μόλις το 7% θα λάβει πάνω από 1.000 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις «πείνας» 800 ευρώ για 8 στους 10 επαγγελματίες

Η επιλογή των χαμηλών ασφαλιστικών κατηγοριών και για το 2026, επηρεάζει αρνητικά το τελικό ποσό της σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Διακοπές: Πού ξόδεψαν 3,68 δισ. οι Έλληνες – Η μέση ημερήσια δαπάνη [γραφήματα]
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες τουρίστες – Πώς αντιδρούν στην ακρίβεια

Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη μέση ημερήσια δαπάνη ανά διάρκεια ταξιδιού και την κατανομή του προϋπολογισμού των νοικοκυριών στις διακοπές

Γιώργος Μανέττας
Ορυκτά: Τα 10 κρίσιμα ορυκτά που καθορίζουν την οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική
World

Τα 10 ορυκτά που κινούν τον κόσμο

Η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αμυντική βιομηχανία αυξάνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες και ορυκτά που πριν από λίγα χρόνια απασχολούσαν μόνο τους ειδικού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Τρέχουν οι αυξήσεις στην αντλία ενώ η κυβέρνηση πατάει φρένο στις επιδοτήσεις
Economy

Καύσιμα: Αυξήσεις στην αντλία, φρένο στις επιδοτήσεις

Η επιλογή να προηγηθεί από τα καύσιμα το πετρέλαιο κίνησης συνδέεται με την επίδρασή του σε κόστος μεταφοράς, παραγωγή και τελικές τιμές των αγαθών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο
Τουρισμός

«Πράσινο» φως για ξενοδοχείο στην Αιόλου

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση της Aiolou 81 ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών

Λάμπρος Καραγεώργος
Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι τραπεζίτες

Μια περαιτέρω ρευστοποίηση στα ομόλογα θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση
Πετρέλαιο

Μια ανάσα από τα 2 ευρώ τα καύσιμα και με επιδότηση

Η έκπτωση των διυλιστηρίων τρέναρε… τη μέση τιμή των 2 ευρώ στα καύσιμα – Επιστρέφουν «πυροσβεστικά» μέτρα

Χρήστος Κολώνας
Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών
Κατασκευές

Συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων

BofA: Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά παραγώγων φυσικού αερίου
Φυσικό αέριο

Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά παραγώγων φυσικού αερίου

H αυξημένη ζήτηση από τα διυλιστήρια και οι ισχυρές εξαγωγές μειώνουν τα αποθέματα - Τι δείχνει έρευνα της BofA

Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Νίκος Ανδρουλάκης: Αποτυχία της κυβέρνησης στην ενέργεια – Η κοινωνία πληρώνει υψηλό κόστος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Απέτυχε η κυβέρνηση στην ενέργεια - Ο λογαριασμός στην κοινωνία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το κόστος ενέργειας - Η εναλλακτική πρόταση του Κινήματος

Χρήστος Κολώνας
ΔΟΕ: Νέα προειδοποίηση για το πετρέλαιο
Πετρέλαιο

ΔΟΕ: Νέα προειδοποίηση για το πετρέλαιο

Ο ΔΟΕ παρακολουθεί στενά τις αγορές πετρελαίου

Latest News
ΙΟΒΕ: Οι «λοκομοτίβες» των επενδύσεων και το «κενό» σε σχέση με το ΑΕΠ
Economy

Επενδύσεις... αλά ελληνικά - Οι «λοκομοτίβες» και το «κενό»

Ποιοι τομείς της ελληνικής οικονομίας πλήττονται περισσότερο από την αβεβειότητα - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
TikTok και σούπερ μάρκετ: Πώς τα social media αλλάζουν τον τρόπο που ψωνίζουμε
Business

Από το TikTok στο... καλάθι: Τα social αλλάζουν τα σούπερ μάρκετ

Οι καταναλωτές ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα προϊόντα μέσα από τα social media, όμως η τελική αγορά εξακολουθεί να γίνεται κυρίως στο σούπερ μάρκετ

Γιώργος Μανέττας
Αστακός: Ξεκλειδώνει το Nautilus Project των 500 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Ένα βήμα πιο κοντά το mega project των 500 εκατ. στον Αστακό

Πράσινο φως στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Nautilus Project - Ο Αστακός και τι προβλέπει η επένδυση 

Λάμπρος Καραγεώργος
Στοά Αρσακείου: Ανοίγει τις πύλες τη Δευτέρα – Η επένδυση των 40 εκατ. και η Lidl
Business

Ξεκινά το soft opening της Στοάς Αρσακείου – Οι στόχοι

Τη Δευτέρα αρχίζει το πιλοτικό άνοιγμα για τη Στοά Αρσακείου – Το εγχείρημα των 40 εκατ. ευρώ, οι 300 Έλληνες παραγωγοί και ο στόχος για έως 10.000 επισκέπτες την ημέρα

Γιώργος Μανέτας
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 4ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 4ο]

Σχετικό παράδειγμα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Αυτοκίνητα: Τα κινεζικά brands επεκτείνονται στην Ελλάδα – Οι μεγάλοι παίκτες και η εικόνα στην Ευρώπη
Business

«Πατούν γκάζι» τα κινέζικα ΙΧ και στην Ελλάδα

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κινεζικά αυτοκίνητα αύξησαν το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά αυτοκινήτων κατά 8,88% έναντι του 6,65% που κατείχαν το 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ορυκτά: Τα 10 κρίσιμα ορυκτά που καθορίζουν την οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική
World

Τα 10 ορυκτά που κινούν τον κόσμο

Η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αμυντική βιομηχανία αυξάνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες και ορυκτά που πριν από λίγα χρόνια απασχολούσαν μόνο τους ειδικού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χούθι: Ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]
Ναυτιλία

Οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]

Ένας παρατεταμένος αποκλεισμός του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα απειλούσε την παρακαμπτήρια οδό από τα Στενά του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Μισθοί: Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη περνά από την παραγωγικότητα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα φθάσει η Ελλάδα σε μισθούς... Ευρώπης

Μεγάλη παραμένει η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη - Πώς θα... ξεκολλήσουν οι μισθοί

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Η νέα διαδικασία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών και νέες δηλώσεις αδειών
Experts

Η νέα διαδικασία πρόσληψης για επείγουσες ανάγκες

Τι ισχύει με τις προσλήψεις κάλυψης επειγουσών αναγκών και τις νέες δηλώσεις αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Τι νέο ψάχνει το ΧΑ, το βήμα της ΔΕΗ, οι πρωταγωνιστές, ο κόντρα χρησμός της JP Morgan και το καλοκαίρι της Γκεορκγίεβα
Inside Stories

Τι νέο ψάχνει το ΧΑ, το βήμα της ΔΕΗ, οι πρωταγωνιστές, ο κόντρα χρησμός της JP Morgan και το καλοκαίρι της Γκεορκγίεβα

Σε αναζήτηση νέου καταλύτη

Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση
Πετρέλαιο

Μια ανάσα από τα 2 ευρώ τα καύσιμα και με επιδότηση

Η έκπτωση των διυλιστηρίων τρέναρε… τη μέση τιμή των 2 ευρώ στα καύσιμα – Επιστρέφουν «πυροσβεστικά» μέτρα

Χρήστος Κολώνας
Κινηματογράφος: Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office
Tέχνη και Ζωή

Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office

Η σχέση που έχει ο κινηματογράφος με τον αθλητισμό ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη γέννηση της έβδομης τέχνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Pokemon: Οι 10 πολυτιμότεροι «χαρακτήρες» (Character IPs) παγκοσμίως
Tέχνη και Ζωή

Οι 10 πολυτιμότεροι «χαρακτήρες» παγκοσμίως

Σήμερα, franchise όπως τα Pokémon, Mickey Mouse, Hello Kitty και Star Wars αξίζουν δεκάδες - ή και εκατοντάδες - δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα: Κύρια παράμετρος στην ιεράρχηση των επενδύσεων στις υποδομές μεταφορών
Experts

Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Το υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος των ατυχημάτων υποδεικνύει την ανάγκη ενός συστημικού επανασχεδιασμού

Δημήτρης Ι. Δημητρίου
Το κόστος του πολέμου
Experts

Το κόστος του πολέμου

Το οικονομικό κόστος περιλαμβάνει μέτρα ενεργειακής στήριξης, υψηλότερα μεταφορικά και ασφάλιστρα, καθυστερήσεις, κόστος αποθεμάτων και επιβάρυνση κεφαλαίου κίνησης

Βασίλης Κορκίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies