Γαλλία: Περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών

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H τηλεφωνική προώθηση των πωλήσεων δια τηλεφώνου σίγουρα αποφέρει καρπούς, γιατί αν δεν απέφερε οι εταιρείες επικοινωνιών, ενέργειας και άλλων κλάδων παροχής υπηρεσιών δεν θα (κακο)πλήρωναν υπαλλήλους για τον σκοπό αυτό – κι ακόμα περισσότερο, δεν θα υπήρχαν εταιρείες τηλεφωνικών κέντρων (call centres). Ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών, όμως, σε όλες τις χώρες δυσανασχετεί βαθιά με τη συχνότητα με την οποία δέχεται ανεπιθύμητες κλήσεις από άγνωστους αριθμούς για την προώθηση υπηρεσιών.

Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει τέρμα στην ανεξέλεγκτη αυτή πρακτική, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τη ρητή συναίνεση των καταναλωτών να λαμβάνουν δια τηλεφώνου ενημερώσεις και προσφορές για υπηρεσίες που παρέχουν. Έτσι, με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τις 11 Αυγούστου, οι εταιρείες που προσελκύουν πελάτες μέσω τηλεφώνου δεν θα μπορούν πλέον να το κάνουν αυθαίρετα.

Αντίθετα, θα πρέπει να ζητούν και να εξασφαλίζουν την ρητή συγκατάθεση των καταναλωτών πριν από οποιαδήποτε εμπορική τηλεφωνική κλήση. Η συγκατάθεση αυτή «νοείται ως μια ελεύθερα δοθείσα, συγκεκριμένη, ενημερωμένη, σαφής και ανακλητή έκφραση των επιθυμιών τους», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο διάταγμα.

Καταργείται το Bloctel

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Γάλλοι καταναλωτές δεν ήταν όλον αυτό τον καιρό τελείως απροστάτευτοι απέναντι στην αυθαιρεσία των call centres. Το μέτρο που υιοθετήθηκε «θα αντικαταστήσει την επίσημη λίστα εξαίρεσης από τις τηλεφωνικές κλήσεις για εμπορικούς σκοπούς, γνωστή ως Bloctel», σύμφωνα με το νομοθετικό κείμενο.

Η Bloctel είναι η επίσημη δωρεάν υπηρεσία της γαλλικής κυβέρνησης που επιτρέπει στους καταναλωτές να καταχωρίσουν τους αριθμούς των τηλεφώνων τους σε μια λίστα του αρμόδιου (και) για τις τηλεπικοινωνίες Yπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας, προκειμένου να αποφεύγουν τις ανεπιθύμητες εμπορικές κλήσεις.

Η εγγραφή στις λίστες Bloctel από όποιον θέλει να μπλοκάρει το ανεπιθύμητο τηλεφωνικό μάρκετινγκ είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους Γάλλους πολίτες. Αφορά τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα στη γαλλική επικράτεια, αλλά εξαιρούνται οι κλήσεις που προωθούν δύο συγκεκριμένες υπηρεσίες υψηλού κοινωνικού συμφέροντος: την προώθηση ανανεώσιμης, «καθαρής» ενέργειας και υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης των πολιτών.

Το μπλοκάρισμα του τηλεφωνικού μάρκετινγκ δεν ισχύει για την αποστολή μηνυμάτων SMS στα κινητά των καταναλωτών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) στις διαδικτυακές διευθύνσεις τους. Οι υπηρεσίες της Bloctel θα ισχύουν μέχρι τις 11 Αυγούστου, ημέρα που θα εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία.

Ρητή συναίνεση

Το αίτημα για συγκατάθεση τυ καταναλωτή πρέπει να είναι «σαφές και κατανοητό» και να περιλαμβάνει την ταυτότητα του επαγγελματία, τους όρους και την περίοδο της πρόσκλησης, «η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της συγκατάθεσης».

Θα περιλαμβάνεται επίσης δήλωση που θα διευκρινίζει ότι ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ληφθεί μέσω «στερεότυπης και εκ των προτέρων καταγραφείσας δήλωσης που περιλαμβάνεται σε έγγραφο» – αποκλείονται έτσι τα «ψιλά γράμματα» στη δήλωση συγκατάθεσης. Επιπλέον, «η δήλωση δεν μπορεί να υπόκειται σε σιωπηρή ανανέωση», διευκρινίζει το διάταγμα.

«Ο επαγγελματίας επιτρέπει στον καταναλωτή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τηλεφωνική πρόσκληση ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν μπορούν να είναι πιο περίπλοκες από αυτές που χρησιμοποιούνται για την απόκτησή της. Το αίτημα για ανάκληση μπορεί να εκφραστεί και προφορικά», αναφέρει περαιτέρω το κείμενο.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι «ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει κατόπιν ρητού αιτήματός του από έναν επαγγελματία σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενεργειακή ανακαίνιση και την προσαρμογή κατοικιών για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί επανάκληση εντός σύντομου χρονικού πλαισίου».

Τον Μάιο του 2025 το γαλλικό Κοινοβούλιο επικύρωσε την απαγόρευση των ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων μετά από μακρές και ενδελεχείς συζητήσεις που διεξήχθησαν και στα δύο Σώματα (Εθνοσυνέλευση και Γερουσία).

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Καταναλωτών UFC-Que Choisir τον Οκτώβριο του 2024, το 97% των Γάλλων ανέφεραν ότι ενοχλούνται από τις κλήσεις τηλεμάρκετινγκ. Οι βουλευτές ψήφισαν αυτή τη νομοθεσία επειδή το σύστημα Bloctel «έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό», δεδομένου ότι προϋποθέτει πρωτοβουλία των καταναλωτών για εγγραφή σε λίστα αποφυγής των ανεπιθύμητων κλήσεων.