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Γαλλία: Ψηφίζεται η απαγόρευση των social media για παιδιά

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών στη Γαλλία δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου

World 21.07.2026, 17:13
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Γαλλία: Ψηφίζεται η απαγόρευση των social media για παιδιά
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Για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ψηφίζουν oι βουλευτές την Τρίτη στη Γαλλία. Με τον τρόπο αυτο μεγαλώνει η αλυσίδα των χωρών σε όλο τον κόσμο που εξετάζουν μια κίνηση που δεν είναι δημοφιλής σε πολλούς εφήβους, αλλά υποστηρίζεται από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Εάν υιοθετηθεί, η Γαλλία θα ακολουθήσει την Αυστραλία, όπου η πρώτη απαγόρευση στον κόσμο για άτομα κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Snapchat, το TikTok και το YouTube τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων, αναφέρει το Reuters.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον Απρίλιο προέτρεψε τους νέους να κλείσουν τα κινητά τους και να διαβάσουν, προκειμένου να γίνουν καλύτεροι πολίτες, επιθυμεί ο νόμος να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

Το γαλλικό νομοσχέδιο, στο οποίο συμφώνησαν οι γερουσιαστές και οι βουλευτές σε επίπεδο επιτροπής αργά τη Δευτέρα, απαιτεί από τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων να δημιουργήσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας εγκεκριμένα από τη γαλλική ρυθμιστική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε ισχύ ο νόμος πριν τη σχολική χρονιά

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις ακόμη μήνες για να κλείσουν τους λογαριασμούς που έχουν ήδη ανοιχτεί.

Οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες και οι εκπαιδευτικοί ιστότοποι θα παραμείνουν διαθέσιμοι σε παιδιά και εφήβους.
Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιτίθενται γενικά στις γενικές απαγορεύσεις και τονίζουν ότι διαθέτουν ήδη μέτρα για την προστασία των νεότερων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών ηλικίας. Ωστόσο, έχουν επίσης δεσμευτεί να συμμορφωθούν όπου οι κυβερνήσεις θεσπίζουν απαγορεύσεις.

Χώρες σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής εξετάζουν τρόπους περιορισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τους κινδύνους για τα παιδιά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται τους δικούς της κανονισμούς για τον περιορισμό των επιχειρηματικών μοντέλων των κοινωνικών δικτύων με σκοπό την προστασία των νέων, και θα έχει λόγο ως προς το αν το γαλλικό νομοσχέδιο σέβεται την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

H «ζούγκλα» των social media

«Σας αφήσαμε σε αυτή τη ζούγκλα και αυτό σας αποσπά την προσοχή», είπε ο Μακρόν σε μαθητές ενός λυκείου τον Απρίλιο, αναφερόμενος στην έλλειψη κανόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να επιβραδύνουμε το ρυθμό και να σας βοηθήσουμε να γίνετε ενήλικες και, πάνω απ’ όλα, πολίτες».

«Γι’ αυτό θέλουμε να ορίσουμε ότι πριν από την ηλικία των 15 ετών, δεν θα υπάρχουν πλέον μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε.

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