 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βρετανία: Το «Σίτι» ετοιμάζεται για μάχη με Μπέρναμ για τον φόρο στις τράπεζες

Ο οικονομικός κλάδος στη Βρετανία φοβάται ότι θα επαναληφθεί η διαμάχη σχετικά με τον φόρο επί των τραπεζών

World 27.07.2026, 20:45
Σχολιάστε
Βρετανία: Το «Σίτι» ετοιμάζεται για μάχη με Μπέρναμ για τον φόρο στις τράπεζες
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι Βρετανοί τραπεζίτες φοβούνται ότι ο Άντι Μπέρναμ ενδέχεται να τους επιβάλει ένα τεράστιο φορολογικό βάρος.

Το «Σίτι» του Λονδίνου ανησυχεί ότι η νέα ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον υπουργό Τζον Χίλι θα μπορούσε να θεωρήσει τον κλάδο ως μια δελεαστική προοπτική για φορολόγηση, προκειμένου να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέλαβε τα καθήκοντά του με ένα έλλειμμα δισεκατομμυρίων λιρών στα εξαντλημένα κρατικά ταμεία, τεράστιες φιλοδοξίες για την αναζωογόνηση της βρετανικής βιομηχανίας και ελάχιστο περιθώριο για περαιτέρω δανεισμό από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Δεδομένης αυτής της πίεσης, το «Σίτι» του Λονδίνου ανησυχεί ότι η νέα ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον υπουργό Τζον Χίλεϊ θα μπορούσε να θεωρήσει τον κλάδο ως μια δελεαστική προοπτική για φορολόγηση, προκειμένου να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό.

Περισσότερα από έξι στελέχη του κλάδου δήλωσαν στο POLITICO ότι αρχίζουν να πανικοβάλλονται με την προοπτική να συμπεριληφθεί η ιδέα αυτή στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Σε μια εκδήλωση του κλάδου την περασμένη εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος συμφερόντων τραπεζών την περιέγραψε ως «το θέμα που απασχολεί όλους». Ένας σύμβουλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανέφερε ότι πρόκειται για «μεγάλο ζήτημα».

«Ο υπουργός Οικονομικών αντιμετωπίζει τις ίδιες δημοσιονομικές πιέσεις με τον προκάτοχό του, οι οποίες ενδέχεται να τον ωθήσουν να στραφεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την αύξηση των φορολογικών εσόδων», δήλωσε ο Μάθιου Κόνγουεϊ, εταίρος της FGS Global στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της δημόσιας πολιτικής.

Υπάρχουν προφανείς πολιτικοί λόγοι για να στοχοποιηθούν οι τράπεζες.

Το βρετανικό κοινό δεν συμπαθεί τις μεγάλες τράπεζες, εν μέσω μακροχρόνιας δυσαρέσκειας για την κακή εξυπηρέτηση, τα σκάνδαλα αθέμιτων πωλήσεων και τις ζωντανές αναμνήσεις από τη χρηματοοικονομική κρίση. Και οι τράπεζες αποκομίζουν τεράστια κέρδη χάρη στα υψηλότερα επιτόκια, γεγονός που τις καθιστά πιθανώς ώριμες για την επιβολή ενός φόρου έκτακτων κερδών.

Ωστόσο, η επιβολή φόρου στα κέρδη των τραπεζών θα έθετε επίσης την κυβέρνηση του Μπέρναμ σε μια πολύ διαφορετική πορεία έναντι του Σίτι, που αποτελεί βασικό κινητήρα της βρετανικής οικονομίας, σε σύγκριση με τη φιλική σχέση που διατηρούσε η πρώην υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς με τη «Σκουέαρ Μάιλ».

Ανησυχία τραπεζιτών στη Βρετανία

Το Σίτι είχε αρχικά αναπνεύσει με ανακούφιση με την άφιξη του Χίλι, καθώς φοβόταν μια πιθανή στροφή προς τα αριστερά υπό τον Εντ Μιλίμπαντ στο Νο 11. Ο Χίλι, αντίθετα, θεωρείται αξιόπιστος, ενώ η επιστροφή της Έμμα Ρέινολντς — πρώην λομπίστρια του Σίτι — και της Λούσι Ρίγκμπι — υπουργού με φιλοεπιχειρηματική στάση που προέρχεται από το Σίτι — στην ομάδα του ηρέμησε επίσης τα πνεύματα.

Η Ρίγκμπι ήταν μια δημοφιλής, στο Σίτι, υπουργός για σχεδόν ένα χρόνο, πριν προαχθεί πριν από μερικούς μήνες υπό την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Η επιστροφή της στη θέση αυτή έχει γίνει δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο οποίος ελπίζει ότι θα φέρει εις πέρας τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν υπό την Ριβς συμπεριλαμβανομένων των αμφιλεγόμενων αλλαγών στον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή.

Η Ρίγκμπι επιστρέφει με αύξηση μισθού, καθώς ο ρόλος της ως οικονομικής γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών εμπίπτει πλέον στην υψηλότερη μισθολογική κλίμακα ως υπουργός κράτους υπό την κυβέρνηση του Μπέρναμ με διαφορά περίπου 10.000 λιρών σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξή της ως κοινοβουλευτικής γραμματέως.

Αυτή η αύξηση μισθού στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον κλάδο: η υπουργός για το Σίτι θα έχει σχεδόν πλήρη έλεγχο της πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αυτό θα σημαίνει συνέχεια όσον αφορά τις λεπτομέρειες της ρύθμισης — κάτι που θα ανακουφίσει τον κλάδο — αλλά μπορεί επίσης να δώσει τη δυνατότητα στον νέο υπουργό Οικονομικών Χίλι να επικεντρωθεί στη δημοσιονομική πλευρά των θεμάτων.

«Ο υπουργός Οικονομικών έχει να εξετάσει σημαντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα αφιερώσει λιγότερο χρόνο στις μεταρρυθμίσεις και την πολιτική των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε σύγκριση με τον προκάτοχό του», δήλωσε ο Conway. «Αν αυτό ισχύει, η Λούσι Ρίγκμπι ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη αυτονομία στο ρόλο της ως υπουργού για θέματα του Σίτι.»

Φόβοι για επιβολή ειδικού τραπεζικού φόρου

Ο κύριος φόβος των στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αυξήσει την επιπλέον επιβάρυνση των τραπεζών, έναν ειδικό φόρο επί των κερδών τους. Το Συνδικαλιστικό Συνέδριο (Trades Union Congress), το οποίο πιέζει για την επιβολή ενός φόρου έκτακτων κερδών και βρίσκεται σε στενή επαφή με την ομάδα του Μπέρναμ σχετικά με το θέμα, εκτιμά ότι μια επιπλέον επιβάρυνση 16% θα απέφερε 24 δισεκατομμύρια λίρες σε τέσσερα χρόνια, ενώ μια επιβάρυνση 35% θα απέφερε 60 δισεκατομμύρια λίρες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 3%.

Αυτά τα κολοσσιαία ποσά θα ήταν περισσότερο από ευπρόσδεκτα για τον υπουργό Οικονομικών, καθώς η ομάδα του θα χρειαστεί να βρει τεράστια ποσά για να καλύψει τα τεράστια κενά στα δημόσια οικονομικά, δεδομένου ότι ο νέος πρωθυπουργός έχει φιλόδοξους στόχους για να ανακουφίσει την κρίση του κόστους διαβίωσης στη Βρετανία.

Ωστόσο, οι βρετανικές τράπεζες υποστηρίζουν ότι ήδη καταβάλλουν φόρους που υπερβαίνουν το δίκαιο μερίδιό τους — ο επικεφαλής της JP Morgan, Jamie Dimon, έχει εκφραστεί ιδιαίτερα έντονα — και ότι οποιαδήποτε αύξηση θα μπορούσε να μειώσει την ελκυστικότητα του Λονδίνου ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

«Οι τράπεζες της Βρετανίας καταβάλλουν συνολικά υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές από σχεδόν όλες τις μεγάλες διεθνείς ομολόγους τους. Σε έναν κόσμο σκληρού ανταγωνισμού για την προσέλκυση επενδύσεων, η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική», δήλωσε ο Miles Celic, διευθύνων σύμβουλος της TheCityUK. «Ο κλάδος μας συμβάλλει σημαντικά στα φορολογικά έσοδα, καταβάλλοντας περισσότερο φόρο εταιρειών από οποιονδήποτε άλλο τομέα.»

«Για να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι βρετανικές εταιρείες βασίζονται σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις επενδύσεις, και ναι, αυτό σημαίνει ένα ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο», δήλωσε ο Chris Hayward, πρόεδρος της επιτροπής πολιτικής της City of London Corporation.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών σημείωσε ότι ο Χίλι έδωσε ομιλία στο Σίτι την τρίτη ημέρα της θητείας του, προσθέτοντας: «Το Σίτι είναι σημαντικό για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Υπουργός Οικονομικών το έχει αυτό υπόψη του».

Τεράστια κέρδη

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Σίτι βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω φορολογικών θεμάτων.

Το Σίτι δεν ήταν σίγουρο αν έπρεπε να πιστέψει το Εργατικό Κόμμα όταν υποσχέθηκε πριν από τις τελευταίες γενικές εκλογές ότι δεν θα θίξει τα κέρδη του. Ωστόσο, υπό την ηγεσία της Ριβς, οι τράπεζες βρήκαν έναν σταθερό σύμμαχο, που στο παρελθόν αρνήθηκε να δεχτεί αύξηση των φόρων παρά την πίεση από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Άντζελα Ράινερ.

Με τους δανειστές να αναμένεται να επωφεληθούν από τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα — εν μέσω της αναμενόμενης αύξησης των τιμών της ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν — οι τραπεζίτες φοβούνται ότι ενδέχεται να μην έχουν την ίδια άνευ όρων υποστήριξη υπό την ηγεσία του Χίλι.

Υπάρχουν επίσης και άλλες επιλογές. Ορισμένοι κύκλοι του Σίτι φοβούνται ότι ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα μπορούσε να αναδυθεί ξανά στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων. Ή διακυβεύονται δισεκατομμύρια από την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αμείβονται οι τράπεζες για τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Αγγλίας.

Με τον πρώτο προϋπολογισμό του Μπέρναμ το φθινόπωρο, οι τράπεζες θα έχουν τρεις μήνες για να πείσουν τον νέο υπουργό Οικονομικών ότι είναι καλύτερο να τις αφήσει ήσυχες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Δασμοί Τραμπ: Γιατί αυτός ο γύρος είναι διαφορετικός
World

Γιατί αυτός ο γύρος δασμών Τραμπ είναι διαφορετικός; - Τα «καμπανάκια»
Τραμπ: Ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή ορυκτών από την Κίνα
World

Γιατί ο Τραμπ ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή κινεζικών ορυκτών
OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών
Γαλλία: Περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών
World

Η Γαλλία περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών
ΕΕ και Big Tech: Τα πρόστιμα και οι πολιτικές τους προεκτάσεις
World

Πώς η ΕΕ καθορίζει τα βαριά πρόστιμα στους κολοσσούς της τεχνολογίας
Βρετανία: Το «Σίτι» ετοιμάζεται για μάχη με Μπέρναμ για τον φόρο στις τράπεζες
World

Σε θέση μάχης το Σίτι - Φόβοι για φόρο στις τράπεζες από Μπέρναμ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή

Η CME Group προσφέρει ένα νέο απλό εργαλείο για στοιχήματα στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Χρήστος Κολώνας
Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ηλεκτρισμός

Το αόρατο κόστος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε ο πλούτος που δημιουργεί να κατανεμηθεί σε όλους τους Αμερικανούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορούν να κερδίσουν όλοι από τον πλούτο που δημιουργεί η ΑΙ;

Η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΗΠΑ επιθυμεί πλέον να καταστήσει τις εταιρείες περισσότερο υπόλογες μέσω ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου για την τεχνητή νοημοσύνη

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση 5 δισ. της Nvidia στη startup ΑΙ του Ιλία Σουτσκέβερ

Nvidia και SSI ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία

Δημήτρης Σταμούλης
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από World
Δασμοί Τραμπ: Γιατί αυτός ο γύρος είναι διαφορετικός
World

Γιατί αυτός ο γύρος δασμών Τραμπ είναι διαφορετικός; - Τα «καμπανάκια»

Ποιες είναι διαφορές ανάμεσα στο 2025 και στη σημερινή συγκυρία που επιβάλλονται οι δασμοί Τραμπ - Τι φοβούνται αναλυτές και επενδυτές

OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Γιώργος Πολύζος
Γαλλία: Περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών
World

Η Γαλλία περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών

Καθίσταται υποχρεωτική η προκαταβολική συγκατάθεση του καταναλωτή για να λαμβάνει κλήσεις για προσφορές στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΕ και Big Tech: Τα πρόστιμα και οι πολιτικές τους προεκτάσεις
World

Πώς η ΕΕ καθορίζει τα βαριά πρόστιμα στους κολοσσούς της τεχνολογίας

Η επιβολή προστίμων από τις Βρυξέλλες στις λεγόμενες Big Tech εγείρει ερωτήματα για τα κριτήρια υπολογισμού, τη νομική βάση και τον πραγματικό τους αντίκτυπο

Γιώργος Πολύζος
Βρετανία: Το «Σίτι» ετοιμάζεται για μάχη με Μπέρναμ για τον φόρο στις τράπεζες
World

Σε θέση μάχης το Σίτι - Φόβοι για φόρο στις τράπεζες από Μπέρναμ

Ο οικονομικός κλάδος στη Βρετανία φοβάται ότι θα επαναληφθεί η διαμάχη σχετικά με τον φόρο επί των τραπεζών

Δημήτρης Σταμούλης
LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου
World

LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου

Η αναδιάρθρωση του οίκου Christian Dior έδωσε την απαραίτητη ώθηση στις πωλήσεις της LVMH

Το Peacock της NBCUniversal περνά στο YouTube
World

Το Peacock μπαίνει στο οικοσύστημα του YouTube

Από τις αρχές του επόμενου έτους, το περιεχόμενο της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμο μέσα από τις συνδρομές YouTube Premium στις ΗΠΑ

Latest News
Δασμοί Τραμπ: Γιατί αυτός ο γύρος είναι διαφορετικός
World

Γιατί αυτός ο γύρος δασμών Τραμπ είναι διαφορετικός; - Τα «καμπανάκια»

Ποιες είναι διαφορές ανάμεσα στο 2025 και στη σημερινή συγκυρία που επιβάλλονται οι δασμοί Τραμπ - Τι φοβούνται αναλυτές και επενδυτές

Τραμπ: Ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή ορυκτών από την Κίνα
World

Γιατί ο Τραμπ ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή κινεζικών ορυκτών

Ο Τραμπ έχει ορίσει ως προθεσμία τον Ιανουάριο του 2027 για τον αποκλεισμό των κινεζικών εισαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Γιώργος Πολύζος
Wall Street: Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση μετοχών εταιρειών chip
Wall Street

Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση κλάδου ημιαγωγών

Οι επενδυτές αναδιατάσσουν τις επενδύσεις τους στη Wall Street εν μέσω ενδείξεων ότι η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης «ξεφουσκώνει»

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε ο πλούτος που δημιουργεί να κατανεμηθεί σε όλους τους Αμερικανούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορούν να κερδίσουν όλοι από τον πλούτο που δημιουργεί η ΑΙ;

Η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΗΠΑ επιθυμεί πλέον να καταστήσει τις εταιρείες περισσότερο υπόλογες μέσω ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου για την τεχνητή νοημοσύνη

Δημήτρης Σταμούλης
Γαλλία: Περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών
World

Η Γαλλία περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών

Καθίσταται υποχρεωτική η προκαταβολική συγκατάθεση του καταναλωτή για να λαμβάνει κλήσεις για προσφορές στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
THEON: Διψήφια ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία και νέο κύμα εξαγορών
Business

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για την THEON με άνοδο εσόδων 35,4%

Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση εσόδων 35,4% στο α΄ εξάμηνο, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 1,46 δισ. ευρώ

ΕΕ και Big Tech: Τα πρόστιμα και οι πολιτικές τους προεκτάσεις
World

Πώς η ΕΕ καθορίζει τα βαριά πρόστιμα στους κολοσσούς της τεχνολογίας

Η επιβολή προστίμων από τις Βρυξέλλες στις λεγόμενες Big Tech εγείρει ερωτήματα για τα κριτήρια υπολογισμού, τη νομική βάση και τον πραγματικό τους αντίκτυπο

Γιώργος Πολύζος
90η ΔΕΘ: Τι ζητεί η επιχειρηματικότητα
Business

Τι ζητεί η επιχειρηματικότητα εν όψει 90ης ΔΕΘ

Από φορολογικές ελαφρύνσεις έως παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος συνθέτουν το πλέγμα των αιτημάτων της αγοράς για την 90η ΔΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Zakynthos Port Set for First Major Works Since 1999
English Edition

Zakynthos Port Set for First Major Works Since 1999

Greece's shipping minister says a new master plan for the island's key port is progressing, while dredging, infrastructure upgrades, and coastal protection projects move forward

Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση 5 δισ. της Nvidia στη startup ΑΙ του Ιλία Σουτσκέβερ

Nvidia και SSI ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία

Δημήτρης Σταμούλης
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν πτωτικά τις αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα

Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ξεκινά το υποσύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΕΑΟ

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ και e-ΕΦΚΑ λόγω μετάπτωσης

AKTOR: Στο Euronext Athens αύριο οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Business

AKTOR: Στο Euronext Athens αύριο οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 57,8 εκατ. νέες μετοχές της AKTOR - Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ ανέρχονται σε 650 εκατ. ευρώ

Βρετανία: Το «Σίτι» ετοιμάζεται για μάχη με Μπέρναμ για τον φόρο στις τράπεζες
World

Σε θέση μάχης το Σίτι - Φόβοι για φόρο στις τράπεζες από Μπέρναμ

Ο οικονομικός κλάδος στη Βρετανία φοβάται ότι θα επαναληφθεί η διαμάχη σχετικά με τον φόρο επί των τραπεζών

Δημήτρης Σταμούλης
Greek Government Targets Fuel Prices and Household Costs
English Edition

Greek Government Targets Fuel Prices and Household Costs

The government unveiled temporary fuel support, supermarket price reductions and new investment funding, while warning that prolonged wars in the Middle East and Ukraine could drive higher inflation this winter

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies