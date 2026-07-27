Βρετανία: Το «Σίτι» ετοιμάζεται για μάχη με Μπέρναμ για τον φόρο στις τράπεζες

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Οι Βρετανοί τραπεζίτες φοβούνται ότι ο Άντι Μπέρναμ ενδέχεται να τους επιβάλει ένα τεράστιο φορολογικό βάρος.

Το «Σίτι» του Λονδίνου ανησυχεί ότι η νέα ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον υπουργό Τζον Χίλι θα μπορούσε να θεωρήσει τον κλάδο ως μια δελεαστική προοπτική για φορολόγηση, προκειμένου να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέλαβε τα καθήκοντά του με ένα έλλειμμα δισεκατομμυρίων λιρών στα εξαντλημένα κρατικά ταμεία, τεράστιες φιλοδοξίες για την αναζωογόνηση της βρετανικής βιομηχανίας και ελάχιστο περιθώριο για περαιτέρω δανεισμό από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Δεδομένης αυτής της πίεσης, το «Σίτι» του Λονδίνου ανησυχεί ότι η νέα ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον υπουργό Τζον Χίλεϊ θα μπορούσε να θεωρήσει τον κλάδο ως μια δελεαστική προοπτική για φορολόγηση, προκειμένου να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό.

Περισσότερα από έξι στελέχη του κλάδου δήλωσαν στο POLITICO ότι αρχίζουν να πανικοβάλλονται με την προοπτική να συμπεριληφθεί η ιδέα αυτή στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Σε μια εκδήλωση του κλάδου την περασμένη εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος συμφερόντων τραπεζών την περιέγραψε ως «το θέμα που απασχολεί όλους». Ένας σύμβουλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανέφερε ότι πρόκειται για «μεγάλο ζήτημα».

«Ο υπουργός Οικονομικών αντιμετωπίζει τις ίδιες δημοσιονομικές πιέσεις με τον προκάτοχό του, οι οποίες ενδέχεται να τον ωθήσουν να στραφεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την αύξηση των φορολογικών εσόδων», δήλωσε ο Μάθιου Κόνγουεϊ, εταίρος της FGS Global στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της δημόσιας πολιτικής.

Υπάρχουν προφανείς πολιτικοί λόγοι για να στοχοποιηθούν οι τράπεζες.

Το βρετανικό κοινό δεν συμπαθεί τις μεγάλες τράπεζες, εν μέσω μακροχρόνιας δυσαρέσκειας για την κακή εξυπηρέτηση, τα σκάνδαλα αθέμιτων πωλήσεων και τις ζωντανές αναμνήσεις από τη χρηματοοικονομική κρίση. Και οι τράπεζες αποκομίζουν τεράστια κέρδη χάρη στα υψηλότερα επιτόκια, γεγονός που τις καθιστά πιθανώς ώριμες για την επιβολή ενός φόρου έκτακτων κερδών.

Ωστόσο, η επιβολή φόρου στα κέρδη των τραπεζών θα έθετε επίσης την κυβέρνηση του Μπέρναμ σε μια πολύ διαφορετική πορεία έναντι του Σίτι, που αποτελεί βασικό κινητήρα της βρετανικής οικονομίας, σε σύγκριση με τη φιλική σχέση που διατηρούσε η πρώην υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς με τη «Σκουέαρ Μάιλ».

Ανησυχία τραπεζιτών στη Βρετανία

Το Σίτι είχε αρχικά αναπνεύσει με ανακούφιση με την άφιξη του Χίλι, καθώς φοβόταν μια πιθανή στροφή προς τα αριστερά υπό τον Εντ Μιλίμπαντ στο Νο 11. Ο Χίλι, αντίθετα, θεωρείται αξιόπιστος, ενώ η επιστροφή της Έμμα Ρέινολντς — πρώην λομπίστρια του Σίτι — και της Λούσι Ρίγκμπι — υπουργού με φιλοεπιχειρηματική στάση που προέρχεται από το Σίτι — στην ομάδα του ηρέμησε επίσης τα πνεύματα.

Η Ρίγκμπι ήταν μια δημοφιλής, στο Σίτι, υπουργός για σχεδόν ένα χρόνο, πριν προαχθεί πριν από μερικούς μήνες υπό την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Η επιστροφή της στη θέση αυτή έχει γίνει δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο οποίος ελπίζει ότι θα φέρει εις πέρας τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν υπό την Ριβς συμπεριλαμβανομένων των αμφιλεγόμενων αλλαγών στον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή.

Η Ρίγκμπι επιστρέφει με αύξηση μισθού, καθώς ο ρόλος της ως οικονομικής γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών εμπίπτει πλέον στην υψηλότερη μισθολογική κλίμακα ως υπουργός κράτους υπό την κυβέρνηση του Μπέρναμ με διαφορά περίπου 10.000 λιρών σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξή της ως κοινοβουλευτικής γραμματέως.

Αυτή η αύξηση μισθού στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον κλάδο: η υπουργός για το Σίτι θα έχει σχεδόν πλήρη έλεγχο της πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αυτό θα σημαίνει συνέχεια όσον αφορά τις λεπτομέρειες της ρύθμισης — κάτι που θα ανακουφίσει τον κλάδο — αλλά μπορεί επίσης να δώσει τη δυνατότητα στον νέο υπουργό Οικονομικών Χίλι να επικεντρωθεί στη δημοσιονομική πλευρά των θεμάτων.

«Ο υπουργός Οικονομικών έχει να εξετάσει σημαντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα αφιερώσει λιγότερο χρόνο στις μεταρρυθμίσεις και την πολιτική των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε σύγκριση με τον προκάτοχό του», δήλωσε ο Conway. «Αν αυτό ισχύει, η Λούσι Ρίγκμπι ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη αυτονομία στο ρόλο της ως υπουργού για θέματα του Σίτι.»

Φόβοι για επιβολή ειδικού τραπεζικού φόρου

Ο κύριος φόβος των στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αυξήσει την επιπλέον επιβάρυνση των τραπεζών, έναν ειδικό φόρο επί των κερδών τους. Το Συνδικαλιστικό Συνέδριο (Trades Union Congress), το οποίο πιέζει για την επιβολή ενός φόρου έκτακτων κερδών και βρίσκεται σε στενή επαφή με την ομάδα του Μπέρναμ σχετικά με το θέμα, εκτιμά ότι μια επιπλέον επιβάρυνση 16% θα απέφερε 24 δισεκατομμύρια λίρες σε τέσσερα χρόνια, ενώ μια επιβάρυνση 35% θα απέφερε 60 δισεκατομμύρια λίρες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 3%.

Αυτά τα κολοσσιαία ποσά θα ήταν περισσότερο από ευπρόσδεκτα για τον υπουργό Οικονομικών, καθώς η ομάδα του θα χρειαστεί να βρει τεράστια ποσά για να καλύψει τα τεράστια κενά στα δημόσια οικονομικά, δεδομένου ότι ο νέος πρωθυπουργός έχει φιλόδοξους στόχους για να ανακουφίσει την κρίση του κόστους διαβίωσης στη Βρετανία.

Ωστόσο, οι βρετανικές τράπεζες υποστηρίζουν ότι ήδη καταβάλλουν φόρους που υπερβαίνουν το δίκαιο μερίδιό τους — ο επικεφαλής της JP Morgan, Jamie Dimon, έχει εκφραστεί ιδιαίτερα έντονα — και ότι οποιαδήποτε αύξηση θα μπορούσε να μειώσει την ελκυστικότητα του Λονδίνου ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

«Οι τράπεζες της Βρετανίας καταβάλλουν συνολικά υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές από σχεδόν όλες τις μεγάλες διεθνείς ομολόγους τους. Σε έναν κόσμο σκληρού ανταγωνισμού για την προσέλκυση επενδύσεων, η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική», δήλωσε ο Miles Celic, διευθύνων σύμβουλος της TheCityUK. «Ο κλάδος μας συμβάλλει σημαντικά στα φορολογικά έσοδα, καταβάλλοντας περισσότερο φόρο εταιρειών από οποιονδήποτε άλλο τομέα.»

«Για να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι βρετανικές εταιρείες βασίζονται σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις επενδύσεις, και ναι, αυτό σημαίνει ένα ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο», δήλωσε ο Chris Hayward, πρόεδρος της επιτροπής πολιτικής της City of London Corporation.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών σημείωσε ότι ο Χίλι έδωσε ομιλία στο Σίτι την τρίτη ημέρα της θητείας του, προσθέτοντας: «Το Σίτι είναι σημαντικό για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Υπουργός Οικονομικών το έχει αυτό υπόψη του».

Τεράστια κέρδη

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Σίτι βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω φορολογικών θεμάτων.

Το Σίτι δεν ήταν σίγουρο αν έπρεπε να πιστέψει το Εργατικό Κόμμα όταν υποσχέθηκε πριν από τις τελευταίες γενικές εκλογές ότι δεν θα θίξει τα κέρδη του. Ωστόσο, υπό την ηγεσία της Ριβς, οι τράπεζες βρήκαν έναν σταθερό σύμμαχο, που στο παρελθόν αρνήθηκε να δεχτεί αύξηση των φόρων παρά την πίεση από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Άντζελα Ράινερ.

Με τους δανειστές να αναμένεται να επωφεληθούν από τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα — εν μέσω της αναμενόμενης αύξησης των τιμών της ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν — οι τραπεζίτες φοβούνται ότι ενδέχεται να μην έχουν την ίδια άνευ όρων υποστήριξη υπό την ηγεσία του Χίλι.

Υπάρχουν επίσης και άλλες επιλογές. Ορισμένοι κύκλοι του Σίτι φοβούνται ότι ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα μπορούσε να αναδυθεί ξανά στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων. Ή διακυβεύονται δισεκατομμύρια από την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αμείβονται οι τράπεζες για τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Αγγλίας.

Με τον πρώτο προϋπολογισμό του Μπέρναμ το φθινόπωρο, οι τράπεζες θα έχουν τρεις μήνες για να πείσουν τον νέο υπουργό Οικονομικών ότι είναι καλύτερο να τις αφήσει ήσυχες.