Βρετανία: Ο Μπέρναμ θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος

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Η κυβέρνηση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, καθώς προσπαθεί να τηρήσει τις υποσχέσεις του για την άμβλυνση της κρίσης κόστους ζωής.

Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από τους εγχώριους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, ανέφερε η ανακοίνωση.

Το κόστος αυτής της δράσης για το τρέχον οικονομικό έτος θα χρηματοδοτηθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού προγράμματος ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,8 δισ στερλινών, δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Η κατάργηση του συστήματος ψηφιακής ταυτότητας

Το γραφείο του Μπέρναμ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι μία από τις πρώτες του κινήσεις ως επόμενος ηγέτης της Βρετανίας θα είναι η κατάργηση των κυβερνητικών σχεδίων για το σύστημα ψηφιακής ταυτότητας.

Το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας είναι ένα σχέδιο για όλους τους υπαλλήλους να κατέχουν ένα ψηφιακό έγγραφο ταυτότητας, ένα σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά κρίθηκε «φιάσκο» από την διακομματική επιτροπή νομοθετών.

Ως νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ θέλει να κινηθεί γρήγορα για να δείξει ότι οι πολιτικές μπορούν να λειτουργήσουν και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο μετά από χρόνια στασιμότητας.

«Το Γουέστμινστερ δεν λειτουργεί για τους ανθρώπους για πολύ καιρό, με οικογένειες να παλεύουν με το κόστος ζωής»δήλωσε ο Μπέρναμ.

«Αυτό πρέπει να αλλάξει», πρόσθεσε.