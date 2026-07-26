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Βρετανία: Ετοιμος να αντιπαρατεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ο Αντι Μπέρναμ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Βρετανία μεταξύ άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ, επειδή δεν συμβάλλει στον πόλεμο κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

World 26.07.2026, 20:20
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Βρετανία: Ετοιμος να αντιπαρατεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ο Αντι Μπέρναμ
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Eτοιμος να επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ για την υπεράσπιση του «εθνικού συμφέροντος» της Βρετανίας πριν από οτιδήποτε άλλο, εάν είναι το σωστό,  δηλώνει ο νέος πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ στην πρώτη του συνέντευξη.  Μιλώντας αποκλειστικά στο BBC, ο Μπέρναμ είπε ότι είχε μια καλή πρώτη συζήτηση με τον Τραμπ, διαπιστώνοντας ότι ήταν «πολύ θερμός».

Αλλά όταν ρωτήθηκε δύο φορές αν θα εμπιστευόταν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν απάντησε, απαντώντας «είναι ένας κόσμος που αλλάζει, έτσι δεν είναι; Και προφανώς πρέπει να κρίνεις τα πράγματα όπως εξελίσσονται».

Στη συνέντευξη, η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη τη Δευτέρα, είπε: «Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω ότι δεν θα δεχτώ διαφορετική γνώμη από αυτόν [τον Τραμπ], ότι θα χρειαστεί να εκφράσω μια διαφορετική ιδέα που είναι σωστή για τη Βρετανία».

Ο Μπέρναμ είπε: «Η δύναμή μου είναι να παραμένω κοντά στον κόσμο, κοντά στο κοινό, κάτι που δεν θα αλλάξει ως πρωθυπουργός».

Όταν ρωτήθηκε απο τη δημοσιογραφο του BBC Λόρα Κούνσμπεργκ, αν θα επέκρινε τον Τραμπ αν ήταν σωστό, απάντησε «φυσικά» και συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να υπερασπίζεσαι το δικό σου εθνικό συμφέρον πριν από οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι που πρέπει να κάνεις αν θέλεις να κάνεις αυτή τη δουλειά σωστά».

Ο Μπέρναμ είπε επίσης ότι είχε «ανησυχία» για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος να ξεκινήσει τη σύγκρουση με το Ιράν και ότι «δεν θα δίσταζε να πει αυτό που θεωρούσε σωστό».

Σε ανάρτησή του όπου αναφέρθηκε στα οσα έκανε την πρωτη εβδομαδα, ο νέος πρωθυπουργός υποσχεθηκε ότι θα κάνει καλυτερη τη Βρετανία και πως θα φέρει ξανά την ελπίδα.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων Ευρωπαίων και συμμάχων του ΝΑΤΟ, επειδή δεν συμβάλλει στον πόλεμο κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει χαιρετίσει το σχέδιο του Μπέρναμ να επιταχύνει την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ήδη αδειοδοτημένα πεδία στη Βόρεια Θάλασσα. Γράφοντας στο Truth Social την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χαρακτήρισε το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας «ανεκτίμητο», προσθέτοντας ότι θα οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από μια « καταστροφή που μαστίζεται από τη φτώχεια σε μια από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο!»

Ο Τραμπ είχε επικρίνει τον προκάτοχο του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, για την ενεργειακή πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Telegraph τον Απρίλιο, ο Τραμπ δήλωσε: «Το μόνο που θέλει ο Στάρμερ είναι ακριβοί ανεμόμυλοι που θα εκτοξεύουν τις τιμές της ενέργειάς σας στα ύψη».

Οι αντιδράσεις στη συνέντευξη Μπέρναμ

Απαντώντας στα σχόλια του Μπέρναμ, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών (των συντηρητικών) Κρις Φιλπ δήλωσε: «Προφανώς, οι ΗΠΑ είναι ένας μακροχρόνιος σύμμαχος. Πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους, αλλά αν κάνουν κάτι με το οποίο διαφωνούμε, θα πρέπει να το πούμε ειλικρινά».

Ο πρωθυπουργός δεν δεσμεύτηκε για μια ημερομηνία κατά την οποία η κυβέρνηση θα δαπανήσει το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα. Ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, παραιτήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση λέγοντας ότι εάν δεν αναληφθεί δέσμευση για τη δαπάνη αυτού του ποσού έως το 2030, η χώρα δεν θα είναι ασφαλής.

Αλλά ο Μπέρναμ είπε: «Διόρισα τον νέο μου υπουργό Οικονομικών γνωρίζοντας πολύ καλά όσα είχε πει για την κρίσιμη σημασία των αμυντικών δαπανών και τη θέση που είχε λάβει σχετικά με αυτό».

«Η πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και οι δύο είναι να διασφαλίσουμε ότι το σχέδιο αμυντικών επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί πλήρως και αυτό είναι που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να το επεξεργαστούμε καθώς προχωράμε προς τον προϋπολογισμό αργότερα φέτος».

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