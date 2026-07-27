Συντάξεις-Επιδόματα: Ξεκίνησε η εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι και πότε θα πάνε ταμείο

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Η εβδομάδα που ξεκίνησε σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο πληρωμών για εκατομμύρια πολίτες, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι καταβολές των συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, της μισθοδοσίας του Ιουλίου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και του επιδόματος αδείας για όσους εργαζόμενους δεν το έχουν ακόμη εισπράξει.

Οι συντάξεις και τα εφάπαξ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες πιστώσεις ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα, όταν θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων τα ποσά που αφορούν τις συντάξεις Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα:

-Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις.

-Στις 30 Ιουλίου θα ακολουθήσει νέα πληρωμή ύψους 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν ακόμη 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων του νόμου 4778/2021.

-Στο διάστημα από 27 έως 31 Ιουλίου θα δοθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Επιπλέον, στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 απασχολούμενους συνταξιούχους, ως επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα έτη 2024 και 2025.

Σειρά παίρνουν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Από εκεί και πέρα, θα ακολουθήσουν τα επιδόματα ως εξής:

-Την Παρασκευή 31 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Ιούλιο. Ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου, μετά τις 17:30.

Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνεται και η τρίτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού (Α21), η οποία αφορά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου.

Μεταξύ των παροχών που θα καταβληθούν είναι το Επίδομα Παιδιού (Α21), το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Στέγασης, το Επίδομα Γέννησης, τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, το επίδομα ομογενών, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής, η παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης για ανασφάλιστους υπερήλικες της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οι ενισχύσεις για ευάλωτους οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια, το επίδομα αναδοχής και το πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού.