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Τραμπ: Πώς τα κρυπτονομίσματα γιγάντωσαν την περιουσία του μετά την επιστροφή στην προεδρία

Τα κρυπτονομίσματα απέφεραν 1,4 δισ. δολάρια στην προεδρική οικογένεια Τραμπ μέσα στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας

World 28.07.2026, 07:00
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Τραμπ: Πώς τα κρυπτονομίσματα γιγάντωσαν την περιουσία του μετά την επιστροφή στην προεδρία
Γρηγόρης Τραγγανίδας

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκόμισε ένα τεράστιο εισόδημα τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του, σύμφωνα με νέα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Μια ανάλυση των New York Times σχετικά με την οικονομική δήλωση 927 σελίδων του Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πόσο δραματικά έχει αλλάξει η επιχειρηματική του αυτοκρατορία από την πρώτη του θητεία, με τα κρυπτονομίσματα να αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της γιγάντωσής της.

Το 2017, περίπου το 90% των επιχειρηματικών εσόδων του Τραμπ προήλθε από το χαρτοφυλάκιο γηπέδων γκολφ και ακινήτων στις ΗΠΑ. Μέχρι το 2025, οι κρυπτονομισματικές επιχειρήσεις είχαν γίνει μια σημαντική πηγή εισοδήματος, δημιουργώντας το εντυπωσιακό ποσό των 1,44 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Τα έργα του στο γκολφ και τα ακίνητα στο εξωτερικό διπλασιάστηκαν επίσης σε αξία, φέρνοντας 125 εκατομμύρια δολάρια, από 60 εκατομμύρια δολάρια το 2017.

Η μετατόπιση συμπίπτει με μια αλλαγή πολιτικής: Ο Τραμπ απαγόρευσε στην οικογενειακή του επιχείρηση να επιδιώκει νέες συμφωνίες στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρίας, αλλά ήρε αυτόν τον περιορισμό μετά την επιστροφή του στο αξίωμα το 2025.

Συνολικά, ο πρόεδρος εισέπραξε τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που περιλαμβάνει και άλλα τμήματα της τεράστιας περιουσίας του, όπως τα ακίνητα του.

Αυτό συγκρίνεται με το ελάχιστο ποσό των 622 εκατομμυρίων δολαρίων που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις του για όλο το 2024, πριν επιστρέψει στην προεδρία.

Τραμπ: Τα «θολά» όρια μεταξύ εξωτερικής πολιτικής και επιχειρηματικότητας

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του το 2025 ήρθε όταν μια επενδυτική εταιρεία συνδεδεμένη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αγόρασε σχεδόν το ήμισυ της κύριας εταιρείας κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, της World Liberty Financial, μια συναλλαγή που θόλωσε τα όρια μεταξύ εξωτερικής πολιτικής και ιδιωτικής επιχείρησης.

Ο Τραμπ εισέπραξε επίσης εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του memecoin του $TRUMP και από την πώληση των δικών της ψηφιακών tokens από την World Liberty.

Τα αποτελέσματα, που περιγράφονται λεπτομερώς στην υποχρεωτική έκθεση δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων του Τραμπ για το 2025, έριξαν την αυλαία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου. Τα κρυπτονομίσματα, όπως δείχνει η έκθεση, είναι πλέον μία από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις του, μια αξιοσημείωτη στροφή για έναν άνθρωπο που κάποτε κατηγόρησε τα κρυπτονομίσματα ως καταφύγιο για εμπόρους ναρκωτικών και απατεώνες.

Οι αποδόσεις, οι οποίες αποτελούσαν μέχρι πρότινος ένα μυστήριο, υπογραμμίζουν μια σύγκρουση στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του Αμερικανού προέδρου: Ο Τραμπ δεν είναι μόνο ένας σημαντικός φορέας εκμετάλλευσης της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, αλλά είναι και ο κορυφαίος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της.

Τράμπ

Δεν είναι το μόνο ζήτημα που προκύπτει από την ανάληψη των καθηκόντων ενός επιχειρηματία ως προέδρου. Η οικογενειακή επιχείρηση του προέδρου, ο Οργανισμός Τραμπ, έχει επίσης εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα του Τραμπ σε ορισμένα μέρη του κόσμου, παραχωρώντας άδειες χρήσης του ονόματος Τραμπ σε ακίνητα σε χώρες που είναι κρίσιμες για τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, αν και στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει σημειώσει ότι εξαιρείται από τους ομοσπονδιακούς νόμους περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε πρόσφατη δήλωσή της ότι ο Τραμπ «ενεργεί μόνο προς το συμφέρον του αμερικανικού κοινού» και ότι «δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Παρόλο που η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη παρείχε στοιχεία για τα έσοδα των επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων και ακινήτων του Τραμπ, δεν αποκάλυψε εάν όλες οι επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη ή ζημίες, κάτι που συνάδει με τις προηγούμενες καταθέσεις του.

Αυτό που είναι σαφές από την έκθεση, ωστόσο, είναι ότι η κρυπτογραφική επιχείρηση του Τραμπ ήταν μια κορυφαία πηγή εσόδων.

Από «κατήγορος», ένθερμος οπαδός

Κάποτε ένθερμος σκεπτικιστής των κρυπτονομισμάτων, ο Τραμπ αγκάλιασε τον κλάδο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2024 και ξεκίνησε μια σειρά από επιχειρήσεις που έχουν αποφέρει τεράστια ποσά.

Μαζί με τους τρεις γιους του, βοήθησε στη δημιουργία της World Liberty, μιας εταιρείας κρυπτονομισμάτων που πουλάει ένα ψηφιακό νόμισμα που ονομάζεται $WLFI.

Πέρυσι, η World Liberty διέθεσε το κρυπτονόμισμά της σε επενδυτές σε όλο τον κόσμο, με το 75% κάθε πώλησης να κατανέμεται σε μια επιχειρηματική οντότητα του Τραμπ, μετά την αφαίρεση ορισμένων εξόδων, διασφαλίζοντας ότι ο πρόεδρος θα κέρδιζε χρήματα ακόμη και αν η αξία του κρυπτονομίσματος μειωνόταν.

Η World Liberty πλούτισε την οικογένεια Τραμπ και με άλλους τρόπους. Τον Ιανουάριο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, μια επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με την κυβέρνηση των ΗΑΕ αγόρασε το 49% των μετοχών της World Liberty για 500 εκατομμύρια δολάρια, εγείροντας μια σειρά από ηθικά ζητήματα. Σύντομα, τα Εμιράτα σύναψαν συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ – παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας – για την εξαγωγή πολύτιμων τσιπ υπολογιστών που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Το έγγραφο που δημοσιεύθηκε δεν αναφερόταν ρητά στη συμφωνία, αλλά ανέφερε άγνωστες επενδύσεις που απέφεραν περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ.

Η άλλη σημαντική πηγή κρυπτονομισμάτων του Τραμπ ήταν το memecoin του, ένα πρωτοποριακό νόμισμα γνωστό ως $TRUMP, το οποίο άρχισε να πουλάει λίγες μέρες πριν από την ορκωμοσία του. Κέρδισε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του κρυπτονομίσματος, σύμφωνα με την κατάθεση.

Η τιμή του νομίσματος εκτοξεύτηκε για λίγο, προτού καταρρεύσει κατακόρυφα, με την τιμή του να κυμαίνεται τώρα στα 1,67 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 80% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

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