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Κρυπτονομίσματα: Ένα ακόμη επενδυτικό εργαλείο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η έκθεση στα κρυπτονομίσματα πρέπει να παραμένει περιορισμένη

Crypto 25.07.2026, 23:45
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Κρυπτονομίσματα: Ένα ακόμη επενδυτικό εργαλείο
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Για χρόνια τα κρυπτονομίσματα συνδέθηκαν με φιλόδοξες προβλέψεις ότι θα αντικαταστήσουν τα κρατικά νομίσματα, θα ανατρέψουν το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Ωστόσο, καθώς η αγορά ωριμάζει, οι επενδυτές φαίνεται να τα αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο ως ένα ακόμη επενδυτικό εργαλείο, με βασικό στόχο τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Σύμφωνα με έρευνα του Urban Institute σε 3.194 Αμερικανούς ενήλικες, το 45% όσων κατέχουν κρυπτονομίσματα δηλώνει ότι ο βασικός λόγος της επένδυσής τους είναι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, ποσοστό που αποτελεί τη συχνότερη απάντηση. Αντίθετα, το 27% πιστεύει ότι τα crypto αποτελούν το μέλλον των χρηματοοικονομικών αγορών, το 11% θεωρεί ότι θα αποφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις από άλλες επενδύσεις, ενώ μόλις το 5% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται το δολάριο.

Κρυπτονομίσματα: Η ωρίμανση της αγοράς

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μετατόπιση αυτή αποτελεί ένδειξη ωρίμανσης της αγοράς. Όπως επισημαίνουν, τα κρυπτονομίσματα παύουν να αποτελούν αποκλειστικά επιλογή επενδυτών με αντικαθεστωτική ή ιδεολογική προσέγγιση και ενσωματώνονται σταδιακά στις πιο παραδοσιακές στρατηγικές διαχείρισης περιουσίας.

Η διαφοροποίηση θεωρείται βασική αρχή των επενδύσεων, καθώς μειώνει τον συνολικό κίνδυνο μέσω της κατανομής των κεφαλαίων σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Τα τελευταία δέκα χρόνια, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εμφάνισαν σχετικά χαμηλή συσχέτιση με τον δείκτη S&P 500, γεγονός που σημαίνει ότι δεν κινούνται πάντα παράλληλα με τις μετοχές. Αυτό επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε ένα παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μετοχές και ομόλογα.

Οι ειδικοί, πάντως, υπογραμμίζουν ότι το πλεονέκτημα αυτό δεν είναι δεδομένο σε όλες τις συνθήκες. Σε περιόδους έντονων αναταράξεων στις αγορές, τα κρυπτονομίσματα συχνά ακολουθούν την πτωτική πορεία των μετοχών, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν συνολικά τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Οι σύμβουλοι

Για τον λόγο αυτό, οι περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι προτείνουν περιορισμένη έκθεση στα crypto. Η επικρατέστερη σύσταση είναι η συμμετοχή τους να κυμαίνεται μεταξύ 1% και 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ ποσοστά άνω του 5% θεωρείται ότι αυξάνουν υπερβολικά τον επενδυτικό κίνδυνο και μπορούν να κυριαρχήσουν στη συνολική συμπεριφορά του χαρτοφυλακίου.

Το συμπέρασμα των αναλυτών είναι ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο διαφοροποίησης για επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αρκεί να χρησιμοποιούνται με μέτρο και να μην υποκαθιστούν τις παραδοσιακές επενδυτικές επιλογές.

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