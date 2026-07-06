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Κρυπτονομίσματα: Έτοιμη η νέα ρύθμιση για φόρο 15% στην υπεραξία

Στην επιβολή φόρου 15% στην υπεραξία από τις αγοραπωλησίες σε κρυπτονομίσματα καταλήγει το ΥΠΟΙΚ – Θα αφορά και τις συναλλαγές της τελευταίας πενταετίας

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 06.07.2026, 07:00
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Κρυπτονομίσματα: Έτοιμη η νέα ρύθμιση για φόρο 15% στην υπεραξία
Ρεπορτάζ Ντίνος Σιωμόπουλος

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Τη δυνατότητα να δηλωθούν στην Εφορία όλες οι υπεραξίες που έχουν προκύψει σε βάθος πενταετίας από αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων αναμένεται να δώσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», η αρμόδια επιτροπή, που έχει συσταθεί εδώ και μία διετία με αντικείμενο τον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης, ελέγχου και κανονιστικής λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets), ολοκλήρωσε πρόσφατα της εργασίες της, υπό την προεδρία της γενικής γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής Χρύσας Μήλιου, και έχει παραδοθεί στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη η τελική εισήγηση, βάσει της οποίας ο αρμόδιος υπουργός θα λάβει τις επόμενες ημέρες τις τελικές αποφάσεις για τη φορολόγηση των σύγχρονων αυτών επενδυτικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Eάν κάποιος έχει κέρδη τα προηγούμενα 5 χρόνια από κρυπτονομίσματα, θα πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμή να τεκμηριώσει και να αποδείξει ότι τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση των εν λόγω χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια πωλήθηκαν και έφεραν υπεραξίες, είναι νόμιμα

Φόρος 15% στην υπεραξία από τα κρυπτονομίσματα

Στην εισήγηση αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δημιουργούνται πολλές δικλίδες ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση το κράτος να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση των κρυπτονομισμάτων, αλλά και το αν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των κατόχων τους.

Οπως είναι σε θέση να γνωρίζει «Το Βήμα της Κυριακής», στο υπουργείο Οικονομικών έχουν αποφασίσει η υπεραξία που προκύπτει από τις αγοραπωλησίες των κρυπτονομισμάτων να φορολογείται με συντελεστή έως 15%, ο οποίος δεν αφορά μόνο τις τρέχουσες συναλλαγές αλλά θα καλύπτει και περιπτώσεις των τελευταίων 5 χρόνων. Αυτό θα συμβεί διότι στο υπουργείο Οικονομικών επιθυμούν να δώσουν την ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες που έχουν εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια υπεραξίες από τα κρυπτονομίσματα να τα δηλώσουν στις φορολογικές δηλώσεις τους για να καλύψουν περιπτώσεις τεκμηρίων με δύο βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτον, η υπεραξία αυτή να φορολογηθεί και, δεύτερον, να μπορεί το κράτος να πραγματοποιήσει ελέγχους για τον τρόπο που αποκτήθηκαν τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Με βάση ό,τι ισχύει, όσοι έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με χρήματα που έχουν προκύψει από αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων (υπεραξία), λόγω έλλειψης νομοθετικού πλαισίου, δεν μπορούν να καλύψουν το τεκμήριο αγοράς π.χ. ενός ακινήτου, ενός αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχεία και κινδυνεύουν να φορολογηθούν βάσει τεκμαρτού εισοδήματος.

Το «φρένο»

Τώρα, με τη ρύθμιση που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή θα τους δοθεί η δυνατότητα οικειοθελώς να δηλώσουν τις υπεραξίες που έχουν προκύψει τα προηγούμενα χρόνια, να φορολογηθούν με έως 15% και να καλύψουν με αυτόν τον νόμιμο τρόπο τις διαφορές που προκύπτουν στα τεκμήρια τόσο απόκτησης όσο και διατήρησης περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών δεν σκοπεύει να φέρει μια ρύθμιση που θα καλύπτει έτη που έχουν φορολογικά παραγραφεί. Γι’ αυτό και θα μπει το «φρένο» στην πενταετία ώστε να μην υπάρχει ζήτημα στο σκέλος που αφορά τον έλεγχο και να μπορούν οι φορολογικές αρχές να διαπιστώσουν τη νομιμότητα της απόκτησης, ώστε να μη συνδέονται τα ποσά αυτά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή και φοροδιαφυγή.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει κέρδη τα προηγούμενα 5 χρόνια από κρυπτονομίσματα, θα πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμή να τεκμηριώσει και να αποδείξει ότι τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση των εν λόγω χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια πωλήθηκαν και έφεραν υπεραξίες, είναι νόμιμα.

Οι κανόνες της ΕΕ

Αυτό άλλωστε επιτάσσουν και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ αντίστοιχη μεταχείριση εφάρμοσε και η Ιταλία, που κλήθηκε το 2023 να νομοθετήσει και να ρυθμίσει τη φορολογία της υπεραξίας των κρυπτονομισμάτων.

Με τη νομοθετική ρύθμιση, όπου για πρώτη φορά θα επιβληθεί φορολογία στην υπεραξία των κρυπτονομισμάτων με συντελεστή έως 15%, θα προβλέπεται και η φορολόγησή τους με βάση τους ισχύοντες συντελεστές στην περίπτωση που κάποιος προχωρήσει σε δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομήσει αυτά τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Αρα, οι προτεινόμενες διατάξεις που θα έρθουν στη Βουλή δεν θα αφορούν μόνο τις αγοραπωλησίες αλλά και τις πάσης φύσεως μεταβιβάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου που έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και αφορά τη φορολογική μεταχείριση των νέων αυτών χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν κατακλύσει τις παγκόσμιες οικονομίες και επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τις αγορές, στοχεύοντας περισσότερο στο να εμφανιστούν στην Εφορία τα ποσά και τα εισοδήματα που «κρύβονται» πίσω από αυτά τα προϊόντα παρά στο να φορολογηθούν.

Εναρμόνιση

Αξίζει να τονιστεί ότι ήδη η κυβέρνηση έχει εναρμονίσει το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο με τη σύγχρονη αναγκαιότητα για ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με την αγορά των κρυπτονομισμάτων, κατ’ εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού MΙCA, που αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη ρύθμιση των κρυπτοστοιχείων. Μάλιστα, ο κανονισμός MICA ρυθμίζει τις χρηματοοικονομικές αγορές και έχει εισαγάγει σχετικούς ορισμούς των κρυπτονομισμάτων στην ενιαία αγορά.

Οι προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών βασίζονται στη συγκριτική ανάλυση της φορολογικής μεταχείρισης των κρυπτονομισμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα κράτη, όπως στη Γερμανία, τη Σουηδία αλλά και αλλού, φορολογείται κανονικά η υπεραξία, δηλαδή το θετικό αποτέλεσμα μεταξύ αγοράς και πώλησης των εν λόγω χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Με βάση τα ισχύοντα, οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων δεν έχουν κάποια υποχρέωση να τα εμφανίσουν στα έντυπα της Εφορίας. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν μπορούν από την πώληση αυτών των προϊόντων να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. αυτοκινήτου, ακινήτου κ.λπ.).

Το «πόθεν έσχες»

Με το νέο, λοιπόν, πλαίσιο, που θα αποτελέσει σύντομα νόμο του κράτους, αυτά τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα θα γίνονται αποδεκτά από την Εφορία, καθώς μέχρι στιγμής τα χρήματα που προκύπτουν από τις συναλλαγές crypto δεν αναγνωρίζονται από καμία δημόσια αρχή.

Οποιος προχωρήσει σήμερα σε απόκτηση ακινήτου με κέρδη που έχουν προκύψει από αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων και δεν μπορεί να δικαιολογήσει το «πόθεν έσχες» με δηλωμένα εισοδήματα παλαιότερων ετών, η Εφορία μπορεί να του επιβάλει φόρο εισοδήματος με υψηλότατο φορολογικό συντελεστή, ενώ παράλληλα μπορούν να του επιβληθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις καθώς η Εφορία θα επικαλεστεί ότι τα εισοδήματα αυτά είναι προϊόν φοροδιαφυγής και δεν έχουν δηλωθεί νόμιμα στις Αρχές τα προηγούμενα χρόνια.

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