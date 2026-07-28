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ElvalHalcor: Άλμα κερδοφορίας και αύξηση του όγκου πωλήσεων στο εξάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων της ElvalHalcor διαμορφώθηκαν στα 158,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025

Business 28.07.2026, 19:30
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ElvalHalcor: Άλμα κερδοφορίας και αύξηση του όγκου πωλήσεων στο εξάμηνο
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Σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 επέτυχε η ElvalHalcor, η οποία «είδε» τη λειτουργική κερδοφορία της να διαμορφώνεται στα 143,3 εκατ. ευρώ, έναντι 134,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.  Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 158,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,6% σε σύγκριση με τα 88,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Στα 2,2 δισ. ευρώ ο τζίρος της ElvalHalcor στο 6μηνο

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ, παρά την καταβολή αυξημένου μερίσματος ύψους 41 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ικανότητα του Ομίλου να παράγει ταμειακές ροές. Ο τζίρος της ElvalHalcor άγγιξε τα 2, 2 δισ. ευρώ έναντι 1,86 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο όγκος πωλήσεων αλουμινίου αυξήθηκε κατά 7,0% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 227 χιλ. τόνους, με κινητήρια δύναμη τις ισχυρές επιδόσεις στους κλάδους μεταφορών και άκαμπτης συσκευασίας. Ο όγκος πωλήσεων χαλκού παρέμεινε σταθερός στους 91 χιλ. τόνους, καθώς η ισχυρή επίδοση στους κλάδους βιομηχανίας και ενέργειας, αντισταθμίστηκε με υποχώρηση της ζήτησης για εφαρμογές κατασκευών.

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Το διεθνές αποτύπωμα

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Kλάδου Aλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: «Η ισχυρή επίδοση του κλάδου αλουμινίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αντανακλά τη συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών μας πρωτοβουλιών και τα οφέλη που συνεχίζουν να αποδίδουν οι επενδύσεις μας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της παραγωγικής μας δυναμικότητας και στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας μας. Οι προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες του κλάδου, σε συνδυασμό με την εμπορική και τεχνική άρτια κατάρτιση, οδήγησαν σε υψηλότερη κερδοφορία και ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της ElvalHalcor στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα συνοδεύτηκαν από αύξηση των όγκων πωλήσεων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ιδιαίτερα στις λύσεις που απευθύνονται στο κλάδο των μεταφορών και στο κλάδο της άκαμπτης συσκευασίας, τομείς που ενισχύονται από την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.

Ο κλάδος αλουμινίου εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, ως εκ τούτου, διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, αποτελούν το επόμενο βήμα της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Με την αύξηση της δυναμικότητας στην ανακύκλωση και την ψυχρή έλαση, θα ενισχύσουμε τη λειτουργική μας ευελιξία, θα ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες λύσεις αλουμινίου, θα εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πελατών μας και θα δημιουργήσουμε διαχρονική αξία για τους μετόχους και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το διεθνές μας αποτύπωμα θα διευρύνεται, προσφέροντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις αλουμινίου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ελαφρύτερων λύσεων μεταφοράς, στη βιώσιμη συσκευασία και στην απεξάρτηση από τον άνθρακα. Οι προτεραιότητες του κλάδου αλουμινίου παραμένουν σταθερές: ασφάλεια στην εργασία, ποιότητα στα προϊόντα και λύσεις που προσφέρουμε, λειτουργική αριστεία και συνεπής υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση για να προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση της ElvalHalcor στις προηγμένες και κυκλικές λύσεις αλουμινίου και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Λύσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μακροοικονομική αβεβαιότητα, υψηλές τιμές μετάλλων και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, ο κλάδος χαλκού επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση των εσόδων και διατηρώντας ισχυρή θέση στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο κλάδος χαλκού παρέμεινε προσηλωμένος στην περαιτέρω ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες του, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιοπιστία και λειτουργική αριστεία. Παράλληλα, συνέχισε να ενισχύει το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο με λύσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, εστιάζοντας σε αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας και τα κέντρα δεδομένων (data centres).

Παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος και τη μεταβλητότητα της αγοράς, ο κλάδος αξιοποίησε αποτελεσματικά το διαφοροποιημένο προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο, την ευρεία πελατειακή του βάση και τη λειτουργική και εμπορική του ευελιξία, προσαρμοζόμενος στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά του. Παράλληλα, επωφελήθηκε από τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τις εξελίξεις στην αγορά, τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού του σχεδίου, με έργα σε εξέλιξη που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας όπου απαιτείται, με στόχο τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης λόγω των υψηλών τιμών των μετάλλων, ο κλάδος διατήρησε τη χρηματοοικονομική του πειθαρχία, διαχειριζόμενος αποτελεσματικά τη ρευστότητα και τον καθαρό δανεισμό. Παράλληλα, διατήρησε την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να συνεχίζει να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή του».

Η διαθεσιμότητα πρώτων υλών

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, βραχυπρόθεσμα, το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή — με πιο πρόσφατες τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας — διατηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων. Οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας, στους ναύλους και στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα την αγορά αλουμινίου, όπου ο Κόλπος αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας πρωτόχυτης παραγωγής· η σύγκρουση στην περιοχή οδήγησε σε χαμηλά αποθέματα και υψηλότερες τιμές. Ο Όμιλος έχει ήδη διευρύνει τη βάση προμήθειας πρώτων υλών και συνεχίζει να αξιολογεί πρόσθετα μέτρα αντιστάθμισης. Μια παρατεταμένη ή κλιμακούμενη κρίση θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω το ενεργειακό κόστος και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών — παράγοντες που παραμένουν οι βασικοί εξωτερικοί κίνδυνοι έως το τέλος του έτους.

Ρευστό παραμένει επίσης τόσο το ρυθμιστικό όσο και το εμπορικό τοπίο. Οι δασμοί Section 232 των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χαλκό διατηρούνται στο 50% και, παρότι ο Όμιλος διατήρησε την εμπορική του παρουσία στην αμερικανική αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο, οι σημερινές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να μεταβληθούν σε περίπτωση εξομάλυνσης του εμπορικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος διατηρεί την ευελιξία να κατευθύνει τους όγκους πωλήσεων σε άλλες αγορές, σε περίπτωση υποχώρησης της ζήτησης στις ΗΠΑ. Τυχόν περιορισμός από την ΕΕ των εξαγωγών σκραπ θα μπορούσε, από την άλλη πλευρά, να λειτουργήσει θετικά για τον Όμιλο, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο να έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα σχετικό μέτρο.

Θετικές οι προοπτικές ζήτησης

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centres), η ζήτηση για προϊόντα συσκευασίας με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό, οι αντλίες θερμότητας, καθώς και οι εφαρμογές στη ναυτιλία, την άμυνα και τις ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές, συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος έχει αυξήσει τους όγκους πωλήσεων και τα μερίδια αγοράς και στους δύο κλάδους, παρά τη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για τάσεις με μακροπρόθεσμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο παραγωγής, τομείς στους οποίους τα προϊόντα της ElvalHalcor μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

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