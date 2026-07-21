ElvalHalcor: Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για τις νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

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Ξεκινά αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ElvalHalcor μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη συνδυασμένη προσφορά ανήλθε σε 163.387.668 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €686.228.206 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 2,75 φορές το ποσό των περίπου €250.000.000, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 19.220.083 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €80.724.349, και αναλύεται ως ακολούθως: (α) Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 14.042.585 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €58.978.857 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), (β) Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 5.177.498 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €21.745.492 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 144.167.585 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €605.503.857 (με βάση την Τιμή Διάθεσης).

Πώς κατανεμήθηκαν οι νέες μετοχές της ElvalHalcor

Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

14.880.952 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 25% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

44.642.858 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 75% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή και ικανοποιήθηκαν συμμέτρως, στον βαθμό που υπήρχαν ακόμη διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.

Δείτε εδώ περισσότερα για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς και εδώγια την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens των νέων μετοχών της ElvalHalcor.