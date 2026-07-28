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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Η κυβέρνηση «παγώνει» τη λίστα με 30.000 μεγαλοφειλέτες

Στον «πάγο» η λίστα μέχρι τουλάχιστον τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με υπουργική απόφαση

Tax 28.07.2026, 13:01
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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Η κυβέρνηση «παγώνει» τη λίστα με 30.000 μεγαλοφειλέτες
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

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Χρόνο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 κερδίζουν περίπου 30.000 μεγάλοι οφειλέτες του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, καθώς η κυβέρνηση αναβάλλει τη δημοσιοποίηση της λίστας με όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Η παράταση, σύμφωνα με υπουργική απόφαση της 30ής Ιουνίου, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 23 Ιουλίου, συνδέεται με τη νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Όσοι, όμως, δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, αλλά και με εντατικοποιημένους ελέγχους της ΑΑΔΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων.

Πρόκειται για κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου και Εργασίας Άννας Ευθυμίου, ενώ ορισμένες πλευρές συνδέουν το παραπάνω με τις επόμενες εθνικές εκλογές

Για όσο διάστημα παραμένει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν θα αναρτηθεί ο κατάλογος των μεγαλοοφειλετών. Με βάση τον σημερινό σχεδιασμό, η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο δίμηνης παράτασης, ανάλογα με την πορεία των αιτήσεων.

Η απόφαση

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, το ΚΕΑΟ και η ΑΑΔΕ θα προχωρήσουν στην επικαιροποίηση του καταλόγου με περίπου 30.000 μεγάλους οφειλέτες έως το τέλος Φεβρουαρίου 2027.

Στις λίστες περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ που υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Πρόκειται για χρέη που αφορούν περίοδο προγενέστερη του δωδεκαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Όσοι δεν αξιοποιήσουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση θα βρεθούν εκ νέου στο επίκεντρο των ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών της φορολογικής διοίκησης. Προτεραιότητα θα δοθεί στους οφειλέτες με χρέη που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 10.000.

Προτεραιότητα

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εντείνει τις προσπάθειες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις για τον εντοπισμό κινητής και ακίνητης περιουσίας που δεν έχει δηλωθεί ή παραμένει εκτός του πεδίου των ελέγχων.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η πρόσφατη συμμετοχή της ΑΑΔΕ σε συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών με 24 χώρες, η οποία αφορά κυρίως στοιχεία για ακίνητα που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Στο δίκτυο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και χώρες όπως η Βραζιλία, η Νότια Αφρική και η Νέα Ζηλανδία.

Η ένταξη της χώρας στο συγκεκριμένο σύστημα συνεργασίας ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της φορολογικής διοίκησης να διασταυρώνει στοιχεία και να εντοπίζει περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων στο εξωτερικό. Μέσω της πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα πληροφοριών και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, η ΑΑΔΕ αποκτά ισχυρότερα εργαλεία για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων, επενδύσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

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