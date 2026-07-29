Αμερικανικά ομόλογα: Ενισχύονται οι αποδόσεις εν αναμονή της Fed

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Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εν αναμονή την απόφασης της Fed, καθώς αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης στο 4.651%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου του δημοσίου, η οποία παρακολουθεί πιο στενά την βραχυπρόθεσμη πολιτική επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης στο 4,334%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του δημοσίου με μεγαλύτερη διάρκεια κέρδισε 3 μονάδες βάσης στο 5,125%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee) που καθορίζει τα επιτόκια αναμένεται να τα αφήσει τα αμετάβλητα στο εύρος 3,5% έως 3,75%, με τις αγορές να προβλέπουν πιθανότητα 76% για αύξηση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του Ομίλου CME.

Η Fed

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και οι ανανεωμένες εντάσεις με το Ιράν έχουν περιπλέξει την εικόνα για τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, παρά τα πιο ψυχρά στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ενώ ο Γουόρς ανέλαβε μια Fed που έχει δει τον πληθωρισμό να υπερβαίνει τον στόχο του 2% από το 2021, ο δείκτης τιμών καταναλωτή – ένα ευρύ μέτρο του πληθωρισμού – κατέγραψε απροσδόκητη πτώση τον περασμένο μήνα, μειώνοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,5% τον Ιούνιο. Αλλά τις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν ξανά την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του Fox News ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «σκληρά» σε απάντηση στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 6,9% και διαπραγματεύτηκαν στα 89,88 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν στόχευσε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αργά την Τρίτη. Η Centcom σε μια ανάρτηση στο X ανέφερε ότι η επίθεση προήλθε από το Ιράν, αλλά όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. «Οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν σε μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή».