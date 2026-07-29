 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Αγρότες: Στήριξη με κρατικές ενισχύσεις De Minimis ύψους 24,6 εκατ. ευρώ – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες αφορά τρεις βασικές κατηγορίες δικαιούχων

AGRO 29.07.2026, 15:37
Σχολιάστε
Αγρότες: Στήριξη με κρατικές ενισχύσεις De Minimis ύψους 24,6 εκατ. ευρώ – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (ΦΕΚ Β 4670/2026), με την οποία προβλέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) συνολικού ύψους έως 24.648.751 ευρώ με σκοπό να ενισχυθούν αγρότες που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και δυσμενείς παραγωγικές συνθήκες.

Η κρατική ενίσχυση αφορά τρεις βασικές κατηγορίες

Η ενίσχυση αποσκοπεί στη στήριξη των παραγωγών που αντιμετώπισαν σημαντικές απώλειες και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ.

Η κρατική ενίσχυση αφορά τρεις βασικές κατηγορίες: Τους παραγωγούς ρυζιού, τους παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό του 2021 και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από λειψυδρία το 2025.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε ότι «με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ η κυβέρνηση αποδεικνύει, για μια ακόμη φορά ότι είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις της για στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ενισχύει την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα και παρέχει ουσιαστική στήριξη στους παραγωγούς που επηρεάστηκαν από έκτακτες και δυσμενείς συνθήκες».

Οι τρεις κατηγορίες

1. Παραγωγοί ρυζιού: Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί σε όλη την Επικράτεια που διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ρυζιού και υπέστησαν ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το έτος 2025. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

2. Παραγωγοί που επλήγησαν από τον παγετό το 2021: Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων (Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Έβρου, Ημαθίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας), των οποίων η παραγωγή μειώθηκε λόγω παγετού το 2021 σε ποσοστό άνω του 30% και δεν είχαν αποζημιωθεί.

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεράσια, μήλα, δαμάσκηνα, βύσσινα, κυδώνια, αχλάδια, λεπτοκαρυές, καρύδια, αμπέλια, βερίκοκα, νεκταρίνια, σύκα, αμύγδαλα, μύρτιλα, αρώνια, ιπποφαές, κάστανα, λωτοί, φράουλες και ροδάκινα.

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει ειδικού τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την έκταση, το ποσό ανά στρέμμα και το ποσοστό ζημίας. Ενδεικτικά, προβλέπονται ποσά όπως 800 ευρώ/στρέμμα για τα κεράσια, 710 ευρώ/στρέμμα για τα μήλα, 900 ευρώ/στρέμμα για τις φράουλες και 1.088 ευρώ/στρέμμα για τα μύρτιλα, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της ΚΥΑ.

3. Παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από λειψυδρία το 2025: Δικαιούχοι είναι γεωργοί με ποτιστικά αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Λαψίστας, οι οποίοι επλήγησαν από φαινόμενα λειψυδρίας κατά το έτος 2025.

Τα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια. Ενδεικτικά, προβλέπονται 512 ευρώ/στρέμμα για αμπελώνες οίνου, 1.512 ευρώ/στρέμμα για μήλα και 1.612 ευρώ/στρέμμα για κεράσια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες δικαιούνται το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50%.

Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση σε περίοδο τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

Αιτήσεις – Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 6 Αυγούστου 2026 έως και 18 Αυγούστου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η ύπαρξη δηλωμένου και επικαιροποιημένου λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι έλεγχοι, οι απαραίτητοι συμψηφισμοί με τυχόν βεβαιωμένες φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές, καθώς και η καταβολή των ενισχύσεων, προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τις 21 Αυγούστου 2026.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μέση Ανατολή: Αλμα 6% στις τιμές πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν
Commodities

Η δήλωση Τραμπ για χτύπημα στο Ιράν ανεβάζει 6% τις τιμές πετρελαίου
Μέση Ανατολή: Τώρα θέλουν και οι Χούθι να βάλουν τέλη στην εμπορική ναυτιλία από την Ερυθρά Θάλασσα
World

Τώρα θέλουν και οι Χούθι τέλη στην εμπορική ναυτιλία
Merz Demands Deep Cuts To The EU Budget
English Edition

Merz Demands Deep Cuts To The EU Budget
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Περήφανος για τη συμφωνία Metlen – Σημαντική στιγμή
Business

Μυτιληναίος: Περήφανος για τη συμφωνία Metlen - Σημαντική στιγμή
NBG Securities: Η ισχυρή απόδοση οδηγεί σε αναθεώρηση των στόχων για την Τράπεζα Πειραιώς
Business

NBG Sec. για Πειραιώς: Ισχυρές επιδόσεις παρά το αβέβαιο περιβάλλον
Apple: Κρατά σταθερές τις τιμές του iPhone και «τρέχει» τις πωλήσεις
Τεχνολογία

Apple: Κερδίζει έδαφος χωρίς «υπερεπενδύσεις» στην AI

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο
Business

Εξάρχου: Νέα «καρφιά» στην Ε.Ε. για το ρωσικό αέριο και LNG

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR προβλέπει δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη - Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Σαράντης: Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της ανάπτυξης – Άνοιγμα νέες αγορές
Business

Η νέα «γεωγραφία» ανάπτυξης της Σαράντης - Το κέντρο βάρους

Ο όμιλος Σαράντης και τα σχέδια ανάπτυξης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – Η επέκταση σε νέες αγορές και γιατί η Ελλάδα αποτελεί... λίρα εκατό – Τι αποφασίσθηκε για τη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
MERE: Πώς οι κυρώσεις βάζουν τέλος (;) στη ρωσική αλυσίδα στην Ελλάδα
Business

MERE: Το άδοξο τέλος (;) του ρωσικού hard discount στην Ελλάδα

Από το φιλόδοξο σχέδιο για 80 καταστήματα στα 11 σημεία και στο αιφνίδιο λουκέτο της MERE – Η διαδρομή της οικογένειας Shnayder και η αγωνία για 170 εργαζομένους

Δημήτρης Χαροντάκης
CEO: Γιατί οι εταιρείες στρέφονται προς συνταξιούχους
Executive

Γιατί οι εταιρείες στρέφονται σε... 70ρηδες CEO;

Ίσως τα 70 να είναι τα νέα 50, όταν τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν έμπειρους στελέχους για να σταθεροποιήσουν μια εταιρεία

Δημήτρης Σταμούλης
PHĀEA: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ. ευρώ στη Νότια Κρήτη
Τουρισμός

Βασιλάκης - Σμπώκου: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ.

Το επενδυτικό σχέδιο της PHĀEA προβλέπεται να υλοποιηθεί στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Αθηναϊκή Ριβιέρα: Ποια έργα εκτοξεύουν τις αξίες των ακινήτων
Ακίνητα

Τα έργα που... απογειώνουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλάζει τα δεδομένα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από AGRO
Αγρότες: Στήριξη με κρατικές ενισχύσεις De Minimis ύψους 24,6 εκατ. ευρώ – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
AGRO

Στήριξη αγροτών με κρατικές ενισχύσεις De Minimis – Ποιοι οι δικαιούχοι

Η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες αφορά τρεις βασικές κατηγορίες δικαιούχων

ΑΑΔΕ: 9+1 ερωτήσεις απαντήσεις για τη ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγροτικών προϊόντων
AGRO

ΑΑΔΕ: 9+1 ερωτήσεις απαντήσεις για τη ψηφιακή έκδοση παραστατικών για αγροτικά προϊόντα

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ αφορούν στις γενικές υποχρεώσεις των αγροτών και των λοιπών εμπλεκόμενων επιχειρήσεων όσο και στη διακίνηση προϊόντων

Αγροτικά προϊόντα: «Ανηφορίζουν» οι τιμές, λόγω πολέμου και Ελ Νίνιο
AGRO

Ελ Νίνιο και πόλεμος αυξάνουν τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα

Τα αγροτικά προϊόντα καταγράφουν θετικές αποδόσεις, σε αντίθεση με την αρνητική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών

FresHellas: Οχι στην κατάργηση της θεσμοθετημένης ημερομηνίας συγκομιδής του ακτινιδίου
AGRO

FresHellas: Να μην καταργηθεί η ημερομηνία συγκομιδής ακτινιδίου

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού ακτινιδίου και στην προστασία της διεθνούς φήμης του τονίζει η FresHellas

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
AGRO

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

Τι έχει προγραμματίσει να καταβάλει η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους

Σχέδια Βελτίωσης: Νέο επενδυτικό πλαίσιο – Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα
AGRO

Σχέδια Βελτίωσης: Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα

Δυνητικοί δικαιούχοι στα νέα Σχέδια Βελτίωσης θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα

Νέα ΚΑΠ 2028-2034: Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής
AGRO

Η νέα ΚΑΠ «game changer» του αγροτικού μοντέλου

Η 3η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου στην Πάτρα ανέδειξε τις προτεραιότητες για το εισόδημα των παραγωγών, τη βιοασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα

Latest News
Μέση Ανατολή: Αλμα 6% στις τιμές πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν
Commodities

Η δήλωση Τραμπ για χτύπημα στο Ιράν ανεβάζει 6% τις τιμές πετρελαίου

Σκληρό χτύπημα στο Ιράν ανήγγειλε ο Ντοναλντ Τραμπ ως αντίποινα για μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Μέση Ανατολή: Τώρα θέλουν και οι Χούθι να βάλουν τέλη στην εμπορική ναυτιλία από την Ερυθρά Θάλασσα
World

Τώρα θέλουν και οι Χούθι τέλη στην εμπορική ναυτιλία

Οι Χούθι θέλουν να βάλουν τέλη στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει τη νότια Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν

Merz Demands Deep Cuts To The EU Budget
English Edition

Merz Demands Deep Cuts To The EU Budget

Berlin says no sector should be spared from budget cuts worth hundreds of billions of euros

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Περήφανος για τη συμφωνία Metlen – Σημαντική στιγμή
Business

Μυτιληναίος: Περήφανος για τη συμφωνία Metlen - Σημαντική στιγμή

Ο κ. Μυτιληναίος με ανάρτηση στο Linkedin αναφέρθηκε στη συμφωνία της Metlen με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

NBG Securities: Η ισχυρή απόδοση οδηγεί σε αναθεώρηση των στόχων για την Τράπεζα Πειραιώς
Business

NBG Sec. για Πειραιώς: Ισχυρές επιδόσεις παρά το αβέβαιο περιβάλλον

Οι προσπάθειες διαφοροποίησης των εσόδων συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς λέει για την Τράπεζα Πειραιώς η NBG Securities

Apple: Κρατά σταθερές τις τιμές του iPhone και «τρέχει» τις πωλήσεις
Τεχνολογία

Apple: Κερδίζει έδαφος χωρίς «υπερεπενδύσεις» στην AI

Το ισχυρότερο τρίτο τρίμηνο πενταετίας αναμένουν οι αναλυτές για την Apple, αλλά αυξάνονται τα ερωτήματα για πιθανές ανατιμήσεις

ThessINTEC: Εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ
Επικαιρότητα

Tο ThessINTEC στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Το ThessINTEC εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας»

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Business

Πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη με το «Πάρκο των Αισθήσεων»

Η πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY ενισχύει το αστικό πράσινο και δημιουργεί ένα σημείο επαφής με τη φύση για κατοίκους και επισκέπτες

Wall Street: Άνοιγμα με πτώση
Wall Street

Άνοιγμα με πτώση για τη Wall Street

Η Wall Street αναμένει την απόφαση της Fed για τη νομισματική πολιτική, εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή,

Νότια Κορέα: «Πυρά» στην κυβέρνηση από την «ελεύθερη πτώση» του Kospi
Ασία

«Πυρά» στην κυβέρνηση της Σεούλ από την «ελεύθερη πτώση» του Kospi

Ο δείκτης Kospi έχει καταγράψει πτώση περίπου 40% από το υψηλό του Ιουνίου

Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026
Ναυτιλία

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε την παραλαβή δύο νέων πλοίων μεταφοράς LNG/Cs και ενός πλοίου μεταφοράς HMG/C τύπου hand

Court Slaps Down Dimitriadis’s SLAPP Suits Against in.gr
English Edition

Court Slaps Down Dimitriadis’s SLAPP Suits Against in.gr

An Athens civil court has ruled that reporting on Grigoris Dimitriadis's role in the Predator wiretapping scandal was journalism in the public interest — the first ruling of its kind among 22 lawsuits he has filed against the same outlet

Lefteris Charalampopoulos
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Επιταχύνουμε σε cloud, κυβερνοασφάλεια και AI – Βλέπει σταθερό β’ εξάμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Ενισχύουμε το διεθνές αποτύπωμα – Συμβόλαιο 45 εκατ. ευρώ με το ΝΑΤΟ

Ο Κώστας Νεμπής κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών τόνισε τη διψήφια δυναμική στα έσοδα ICT, την επέκταση σε data centers και AI agents για B2B

Γιώργος Πολύζος
Τηλεργασία: Οι κορυφαίες πόλεις για το 2026 – Η θέση της Αθήνας
World

Οι κορυφαίες πόλεις για το 2026 στην τηλεργασία - Η θέση της Αθήνας

Το 90% των εργαζομένων λέει ότι η τηλεργασία έχει βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Αγρότες: Στήριξη με κρατικές ενισχύσεις De Minimis ύψους 24,6 εκατ. ευρώ – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
AGRO

Στήριξη αγροτών με κρατικές ενισχύσεις De Minimis – Ποιοι οι δικαιούχοι

Η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες αφορά τρεις βασικές κατηγορίες δικαιούχων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies