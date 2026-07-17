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Αγρότες: Ανάγκη για περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες

Πώς θα έχουν οι αγρότες πρόσβαση σε μια αποτελεσματική εργαλειοθήκη προστασίας καλλιεργειών

AGRO 17.07.2026, 13:55
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Αγρότες: Ανάγκη για περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες
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Τα τελευταία επτά χρόνια, 93 δραστικές ουσίες για την προστασία των καλλιεργειών έχουν αποσυρθεί, με τους ευρωπαίους αγρότες να μην έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτές, ενώ μόνο μία νέα δραστική ουσία έχει εγκριθεί. Αυτό το κενό αφήνει τους αγρότες με λιγότερες επιλογές για την προστασία των καλλιεργειών τους, τη διαχείριση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων, τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους, οι Copa-Cogeca και η CropLife Europe.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Copa-Cogeca και η CropLife Europe έφεραν σε επαφή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους αγρότες και τους εκπροσώπους της αγροδιατροφικής αλυσίδας για να συζητήσουν τη σημασία της διατήρησης ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συνόλου εργαλείων για την προστασία των καλλιεργειών.

«Οι αγρότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα εργαλείων για να αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές προκλήσεις σε διάφορες καλλιέργειες, περιοχές και εποχές»

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τις πρακτικές συνέπειες της μείωσης της «εργαλειοθήκης» για επιλεγμένες καλλιέργειες, επισημαίνοντας την αυξανόμενη δυσκολία ελέγχου των παρασίτων, των ασθενειών και των ζιζανίων. Υπογράμμισαν επίσης τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την παραγωγικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ευρώπη.

Τα πρότυπα προστασίας

Η συζήτηση κατέδειξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σημείο όπου η απώλεια υφιστάμενων λύσεων δεν αντισταθμίζεται πλέον από την πρόσβαση σε νέες καινοτομίες. Τα παράσιτα και οι ασθένειες δεν εξαφανίζονται όταν αποσύρεται μια λύση και οι αγρότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα εργαλείων για να αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές προκλήσεις σε διάφορες καλλιέργειες, περιοχές και εποχές.

Η Ευρώπη διατηρεί υψηλά πρότυπα προστασίας, επιτρέποντας παράλληλα την έγκαιρη, προβλέψιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση νέων λύσεων. «Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει βιολογικά και συμβατικά προϊόντα προστασίας καλλιεργειών, καθώς και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων», επισημαίνεται.

Η διασφάλιση ότι η νομοθεσία συμβαδίζει με την επιστημονική πρόοδο, όπως αναφέρεται στη δήλωση των δύο ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων, θα είναι απαραίτητη για την προστασία των συγκομιδών, την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας.

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