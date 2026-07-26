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Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Τουρισμός 26.07.2026, 08:00
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Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Δωρεάν διακοπές – με 12 διανυκτερεύσεις στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου -, όπως και φθηνότερη συμμετοχή στα υπόλοιπα νησιά της χώρας μας, προσφέρουν σε 27.500 αγρότες, τα νέα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, που υλοποιούνται από τον ΟΠΕΚΑ.

Η απόφαση για τους αγρότες

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1.     Διακοπές μέχρι έξι ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ – ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα. Σε περίπτωση που επιλεγούν συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, οι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις.

2.     Πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι ημερών με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες, συμβεβλημένες με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών. Αντίστοιχα μέχρι 12 διανυκτερεύσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων.

3.     Επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα σε συμβεβλημένες παιδικές κατασκηνώσεις, διάρκειας μέχρι και 16 ημερών.

4.     Επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα εντός της χώρας διάρκειας τεσσάρων ημερών.

5.     Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων της επιλογής των ωφελούμενων.

6.     Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

7.     Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων-βραβείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ο αριθμός των χρημάτων θα δοθεί σε 2.300 μητέρες τριών τέκνων και εξακόσιες 600 μητέρες τεσσάρων και άνω τέκνων. Η παροχή χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων ανέρχεται σε 700 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

8.     Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων-Υποτροφίες σε επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η παροχή χρηματικών βραβείων δίνεται για πρώτη φορά σε 2.106 δικαιούχους και φθάνει τα 1.000 ευρώ.

Οι επιδοτήσεις

Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, των νησιών των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των νησιών Λέσβου, Λήμνου, Άγιου Ευστράτιου, Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων, Χίου, Οινουσσών, Ψαρών, Κω, Πάτμου, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Νισύρου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Λειψών, Αγαθονησίου, Καστελόριζου με αυξημένο ποσό. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί τουρίστες που θα επιλέξουν προορισμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στα προαναφερόμενα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής.

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