ΙΤΧ Ελλάς: Κέρδη για τη Zara στην Ελλάδα – Οι επενδύσεις του 2025

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Στα βήματα της μητρικής Inditex βαδίζει η ελληνική θυγατρική της Zara, ενισχύοντας τη δημιουργία μεγάλων σε έκταση καταστημάτων, με νέα στρατηγική και αισθητική που ενσωματώνει και τεχνολογικές καινοτομίες και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αυτό έδειξαν τα εμβληματικά flagship stores σε Πύργο Πειραιά και Μινιόν που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στα αποτελέσματα του 2025 της ΙΤΧ Ελλάς, σημειώνοντας αύξηση τζίρου στα 837,3 εκατ. ευρώ από τα 798,11 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Το παράδειγμα της Zara

Η νέα φιλοσοφία αποτυπώθηκε στις κινήσεις του brand Zara Man που προ εβδομάδων άνοιξε ένα pop-up κατάστημα 200 τ.μ. στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας κυρίως κομμάτια από τη συνεργασία της με τον σχεδιαστή Willy Chavarria. Ομοίως, τον περασμένο Νοέμβριο, η Zara ενίσχυσε την παρουσία της στη Βαρκελώνη με το άνοιγμα ενός καταστήματος στην Avinguda Diagonal, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Βέλγο αρχιτέκτονα Vincent Van Duysen και προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει τη μόδα και την αρχιτεκτονική.

Τα εγκαίνια μεγάλης κλίμακας σηματοδοτούν τη νέα στρατηγική για τον ισπανικό όμιλο, ο οποίος «τρέχει» και τις μάρκες Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Lefties, Zara Home και Oysho, μετά το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Ο όμιλος, με πρόεδρο τη Μάρτα Ορτέγκα, κόρη του πολυδισεκατομμυριούχου και ιδρυτή της Inditex Αμάνσιο Ορτέγκα, ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 39,86 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος 2025, συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών-ρεκόρ ύψους 6,22 δισ. ευρώ.

Οι δείκτες της ΙΤΧ Ελλάς

Κατά τη χρήση 2025, η οποία ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2026, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 837,3 εκατ. ευρώ, έναντι 798,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,9%, με την ΙΤΧ Ελλάς να προσθέτει σχεδόν 40 εκατ. ευρώ στις ετήσιες πωλήσεις της.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 472,23 εκατ. ευρώ και το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 365,08 εκατ. ευρώ, έναντι 331,80 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ως αποτέλεσμα, το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε σε περίπου 43,6% του κύκλου εργασιών, από 41,6% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σε 247,16 εκατ. ευρώ, από 219,02 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 13%.

Οι επενδύσεις

Η έκθεση διαχείρισης και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αποκαλύπτουν πως κατά το 2025 υλοποιήθηκαν επενδύσεις παγίων ύψους 39,77 εκατ. ευρώ σε ιδιόκτητα και μισθωμένα σημεία, έναντι 44,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι οι μεγαλύτερες προσθήκες αφορούσαν το νέο κατάστημα στον Πύργο του Πειραιά και την επέκταση του καταστήματος στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ίδια στιγμή έκλεισαν μικρότερα σημεία στις συγκεκριμένες περιοχές. Και φυσικά, η παρουσία στο ιστορικό κτίριο του Μινιόν.

Το νέο μοντέλο του ομίλου που εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά υπό τη διοίκηση του γενικού διευθυντή και αντιπροέδρου Δημήτρη Μάλαμα, βασίζεται στην ενοποίηση του καταστήματος και του e-commerce. Αυτό σημαίνει πως ο πελάτης μπορεί να βλέπει τη διαθεσιμότητα προϊόντων, να παραγγέλνει διαδικτυακά, να παραλαμβάνει ή να επιστρέφει προϊόντα στο φυσικό δίκτυο και να κινείται μεταξύ των διαφορετικών καναλιών χωρίς σαφή διαχωρισμό.

Μερίσματα

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 29ης Ιουλίου 2025, η ΙΤΧ Ελλάς προχώρησε στη διανομή μερίσματος ύψους 43,89 εκατ. ευρώ. Το ποσό ήταν αυξημένο κατά 18,7% σε σύγκριση με το μέρισμα των 36,98 εκατ. ευρώ που είχε διανεμηθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

Με τη νέα καταβολή των 43,89 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση της 29ης Ιουλίου 2025, τα μερίσματα που έχει αποδώσει η εταιρεία μέσα σε τρία χρόνια ανέρχονται συνολικά σε περίπου 94,54 εκατ. ευρώ.

Η φορολογική εκκρεμότητα της Zara στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων για τα έτη 2017 έως και 2022, καταλογίστηκαν στην εταιρεία πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και τόκοι συνολικού ύψους 14,3 εκατ. ευρώ. Τα ποσά καταβλήθηκαν στις φορολογικές αρχές, ωστόσο η διοίκηση της ΙΤΧ Ελλάς αμφισβητεί τους σχετικούς καταλογισμούς και έχει προσφύγει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Το ποσό των 14.349.329 ευρώ εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως μακροπρόθεσμη απαίτηση από φόρους εισοδήματος, καθώς η εταιρεία προσδοκά την επιστροφή του σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, οι νομικοί σύμβουλοι της ΙΤΧ Ελλάς θεωρούν ότι τα επιχειρήματα της εταιρείας είναι σημαντικά πιο τεκμηριωμένα από εκείνα της ελεγκτικής αρχής και, ως εκ τούτου, εκτιμούν ότι η υπόθεση θα έχει θετική έκβαση στο δικαστικό επίπεδο.

Πρόκειται, πάντως, για μια ουσιώδη εκκρεμότητα, καθώς το επίδικο ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 31% των καθαρών κερδών της χρήσης. Παρά τη θετική εκτίμηση της διοίκησης και των νομικών της συμβούλων, η τελική ανάκτηση των 14,3 εκατ. ευρώ εξαρτάται από την έκβαση των σχετικών διοικητικών προσφυγών.