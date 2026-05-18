Zara: Εγκαινιάζει συνεργασία με Bad Bunny με νέα κολεξιόν

Ένα ακόμη βήμα μπροστά στη στρατηγική της έκανε η Zara, επισφραγίζοντας τη συνεργασία της με τον Bad Bunny, αφού η ναυαρχίδα του ομίλου Inditex ανακοίνωσε την Κυριακή ότι λανσάρει μια συλλογή σε συνεργασία με τον Πορτορικανό τραγουδιστή Bad Bunny.

Με τίτλο «Benito Antonio», προς τιμήν του πλήρους ονόματος του καλλιτέχνη, η συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα κανάλια πωλήσεων της μάρκας από τις 21 Μαΐου, αν και αποκαλύφθηκε αποκλειστικά αυτό το Σάββατο στο εμπορικό κέντρο Plaza Las Américas στο Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο σταρ της αστικής μουσικής προκάλεσε ευφορία στους παρευρισκόμενους στο εμπορικό κέντρο και αναστάτωσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν εθεάθη να φεύγει από το κατάστημα Zara με τα χέρια του γεμάτα είδη από τη σειρά ρούχων του με την ισπανική μάρκα.

Τι σημαίνει η συμφωνία Zara – Bad Bunny

Ο Bad Bunny έχει ήδη στραφεί στην κορυφαία μάρκα της Inditex δύο φορές φέτος: η λευκή στολή που φόρεσε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του Super Bowl και το κοστούμι που φόρεσε στο κόκκινο χαλί του Met Gala σχεδιάστηκαν από τη Zara. Μάλιστα, το λογότυπο της συλλογικής συλλογής είχε ήδη εμφανιστεί, καθώς ήταν τυπωμένο στην καρέκλα όπου ο τραγουδιστής προετοιμαζόταν για το γκαλά της Νέας Υόρκης.

Το ειδικά σχεδιασμένο, κρεμ χρώματος σύνολο που φορούσε ο Πορτορικανός σταρ στο Super Bowl είναι απόδειξη ότι ο μεγαλύτερος retailer ενδυμάτων στον κόσμο πέτυχε δύο από τους πιο σημαντικούς στόχους του: την αναβάθμιση της Zara στην αγορά και την ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ, όπου η μάρκα εξακολουθεί να υπολείπεται των δυνατοτήτων της.

Και όλα αυτά την στιγμή που έχουμε δει πώς η πολυτέλεια πλησιάζει όλο και περισσότερο τον αθλητισμό – χαρακτηριστικότερη όλων η περίπτωση της LVMH, η οποία κυριάρχησε στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και λίγους μήνες αργότερα σύναψε συμφωνία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη χορηγία των αγώνων της Φόρμουλα 1.

Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη, καθώς ο Bad Bunny επέλεξε στο φετινό του Met Gala ξανά την Inditex, αντί για μία από τις μεγάλες μάρκες, όπως η Louis Vuitton ή η Prada, τις οποίες φόρεσε στην περσινή διοργάνωση.

Η Zara είναι η πιο πολύτιμη μάρκα μόδας στον κόσμο

Η στροφή της Zara

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Kantar, η Zara είναι η πιο πολύτιμη μάρκα μόδας στον κόσμο, έχοντας ξεπεράσει τα 44 δισεκατομμύρια δολάρια με αύξηση αξίας 18% σε ετήσια βάση, αφήνοντας τη μάρκα αθλητικών ειδών Nike στη δεύτερη θέση με περισσότερα από 41 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ναυαρχίδα του ομίλου Inditex έχει εντείνει τις συνεργασίες της τους τελευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων σφράγισε μια διετή δημιουργική συμμαχία με τον θρυλικό σχεδιαστή John Galliano και παρουσίασε μια συλλογή με τον Μεξικανοαμερικανό σχεδιαστή Willy Chavarria.

Από οικονομικής άποψης, η Zara είχε περίπου 1.500 σημεία πώλησης στο τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους. Κατά το οικονομικό έτος 2025, κατέγραψε κύκλο εργασιών (σε συνδυασμένη βάση με τις αλυσίδες Zara Home και Lefties ) ύψους 28.051 εκατομμυρίων ευρώ. Ο όμιλος Inditex στο σύνολό του κατέγραψε έσοδα 39.864 εκατομμυρίων ευρώ, 3,2% περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Από την πλευρά του, ο Bad Bunny, νικητής του βραβείου Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς για την τελευταία του δουλειά, “Debí Tirar Más Fotos”, θα συνεχίσει την ομώνυμη περιοδεία στις 22 Μαΐου στη Βαρκελώνη, μετά από ένα διάλειμμα μετά την περιοδεία του σε όλη την Αμερική, και θα σταματήσει επίσης στη Μαδρίτη.

Ο τραγουδιστής θα συνεχίσει την sold-out ευρωπαϊκή περιοδεία του αυτό το καλοκαίρι, κάνοντας στάσεις στην Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Πολωνία, την Ιταλία και το Βέλγιο.