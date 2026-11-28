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Τρεις ημέρες ισχυρών πιέσεων και δύο ημέρες συγκρατημένης ανάκαμψης ήταν ο απολογισμός της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αλλά… οι τράπεζες κατάφεραν να κλείσουν την εβδομάδα με θετικό πρόσημο, έστω και με κέρδη μόλις 0,2%.

Αρκεί να σας θυμίσω ότι μόνο το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης οι σωρευτικές απώλειές τους έφτασαν το 5,3%.

Και βοήθησαν και τον Γενικό Δείκτη, καθώς η ανάκτηση των 2.510 μονάδων απομακρύνει προσωρινά τα δυσμενέστερα τεχνικά σενάρια, χωρίς όμως η συναλλακτική δραστηριότητα του τελευταίου διημέρου να μας επιτρέπει να μιλήσουμε για ουσιαστική επιστροφή των αγοραστών.

Άλλωστε, η επιφυλακτικότητα παραμένει εμφανής ακόμη και σε τίτλους που μέχρι πρότινος αναλάμβαναν να στηρίξουν την αγορά στις δύσκολες συνεδριάσεις.

Κλείσιμο βιβλίων

Το πρόβλημα για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι ότι όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, τόσο λιγοστεύουν οι λόγοι για τους οποίους ένας διαχειριστής θα θελήσει να αυξήσει την έκθεσή του στην αγορά.

Για αρκετά χαρτοφυλάκια προέχει πλέον η διαφύλαξη των αποδόσεων του 2026 και όχι η προεξόφληση των προοπτικών του 2027.

Ενδείξεις κόπωσης υπάρχουν άλλωστε και στο μέτωπο των νέων αντλήσεων κεφαλαίων, έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την εγχώρια επενδυτική κοινότητα.

Εξού και κάθε αναταραχή στο εξωτερικό, είτε προέρχεται από τη Nvidia είτε από το μέτωπο των δασμών, βρίσκει την ελληνική αγορά με λιγότερες άμυνες.

Με γεμάτους φακέλους στο Λονδίνο

Πλέον το ενδιαφέρον της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μεταφέρεται στο Λονδίνο από τη νέα εβδομάδα, με στελέχη των ελληνικών εισηγμένων να συμμετέχουν διήμερο συνέδριο της Morgan Stanley και της Euronext Athens.

Φυσικά τη μερίδα του λέοντος στις συναντήσεις έχουν οι CEOs των ελληνικών τραπεζών, με πυκνό πρόγραμμα και αρκετά επιχειρήματα στη φαρέτρα τους.

Άλλωστε, η κερδοφορία του κλάδου ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 7 δισ. ευρώ και πιστωτική επέκταση.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν περισσότερο στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, ειδικά στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, ενώ τα τραπεζικά επιτελεία ετοιμάζονται να επιβεβαιώσουν την πολιτική ανταμοιβής των μετόχων τους.

Ήδη οι στόχοι είναι γνωστοί, με προβλέψεις για τη διανομή του 55%-60% των φετινών κερδών τους.

Το βλέμμα στο 2027

Εκείνο, βέβαια, που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τι θα ακούσουν οι ξένοι επενδυτές για το 2027.

Τα μεγέθη του εννεαμήνου είναι γνωστά, έχουν περάσει στα μοντέλα των αναλυτών και σε μεγάλο βαθμό έχουν ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.

Οι τραπεζίτες θα κληθούν τώρα να εξηγήσουν από πού θα προέλθει η επόμενη αύξηση της κερδοφορίας, πόσο περιθώριο έχει ακόμη η πιστωτική επέκταση, τι μπορούν να προσφέρουν οι εξαγορές και η παρουσία σε αγορές του εξωτερικού, αλλά και πόσο μεγαλύτερη συνεισφορά μπορούν να έχουν δραστηριότητες όπως το wealth management και το private banking.

Κλαδική πολυμορφία

Η στήλη θα σας έχει νεότερα από την ερχόμενη εβδομάδα για το συνέδριο της Morgan Stanley, καθώς θα δώσουν συνολικά 44 εταιρείες.

Οι ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Aegean Airlines, AKTOR Group, Allwyn, Alpha Bank, Alter Ego Media, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Bank of Cyprus, Capital Maritime Finance, Cenergy Holdings, Coca-Cola HBC, CrediaBank, Dimand, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Energean, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, HELLENiQ ENERGY, IDEAL Holdings, Jumbo, Κρι Κρι, Lamda Development, METLEN, Motor Oil, Εθνική Τράπεζα, Optima bank, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, ΔΕΗ, Profile Software, Qualco Group, Safe Bulkers, Σαράντης, Star Bulk, THEON International, Titan και Viohalco.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία των νεοεισερχόμενων στην ελληνική κεφαλαιαγορά ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς η Αθήνα έχει πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάσει στα διεθνή χαρτοφυλάκια μια επενδυτική πρόταση με μεγαλύτερη κλαδική πολυμορφία σε σχέση με τα προηγούμενα roadshows.

Ο χάρτης της ΔΕΗ αλλάζει

Για να επιστρέψω όμως στο ταμπλό, δεν κατάφερε να επανέλθει την Παρασκευή πάνω από τα 22 ευρώ η τιμή της ΔΕΗ, αν και προσπάθησε ενδοσυνεδριακά.

Αυτό που μεταφέρεται στη στήλη από πηγές της αγοράς, είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να αφομοιώσει ο τίτλος ένα πυκνό εξάμηνο, κατά το οποίο η εισηγμένη μεγάλωσε σημαντικά.

Από την ΑΜΚ του καλοκαιριού έχει κυλήσει βέβαια πολύ νερό στ’ αυλάκι, αλλά αξίζει να βάλει κανείς στη σειρά τις κινήσεις της ΔΕΗ το τελευταίο δίμηνο για να αντιληφθεί την ταχύτητα με την οποία ο όμιλος διευρύνει την παρουσία του εκτός Ελλάδας.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες ανακοινώθηκαν συμφωνίες συνολικού τιμήματος 423 εκατ. ευρώ, με την εξαγορά της Enegan στην Ιταλία και των πέντε εταιρειών της Navios Investment στη Ρουμανία, ενώ είχαν προηγηθεί οι κινήσεις με την ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, την EDP Renewables στην Πολωνία και τη Flanco στη Ρουμανία μέσω της Κωτσόβολος.

Η διαφοροποίηση

Θυμίζω εδώ ότι στο εννεάμηνο φάνηκε ότι το 26% των εσόδων και το 24% του προσαρμοσμένου EBITDA της ΔΕΗ προήλθαν από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, ενώ το 38% των επενδύσεων πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό.

Με άλλα λόγια, η γεωγραφική κατανομή των νέων κεφαλαίων δείχνει προς τα πού μπορεί να μετακινηθεί τα επόμενα χρόνια και η κατανομή της κερδοφορίας.

Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι, συνυπολογίζοντας την εγκατεστημένη ή συμφωνημένη ισχύ ΑΠΕ και τα έργα υψηλής ωριμότητας, ο όμιλος έχει ήδη καλύψει περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030.

Το ερώτημα για τους επενδυτές είναι πλέον πόσο γρήγορα αυτή η διεύρυνση του γεωγραφικού αποτυπώματος θα αρχίσει να αλλάζει και την αποτίμηση της ΔΕΗ.

Ο στόχος του 1 δισ.

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος υπήρξε κατά την ενημέρωση των αναλυτών από τη διοίκηση της Titan.

Ο στόχος για EBITDA 1 δισ. ευρώ το 2029 παραμένει στο τραπέζι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις για την αμερικανική αγορά δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες.

Η διοίκηση αναμένει χαμηλότερη ζήτηση στις ΗΠΑ το 2027 και δεν βλέπει ουσιαστική ανάκαμψη πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027 ή ακόμη και το 2028, υπό την παραδοχή δύο αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων.

Πού στηρίζει λοιπόν την εκτίμηση για την αύξηση άνω των 400 εκατ. ευρώ στα EBITDA, δηλαδή σχεδόν διπλάσια, έως το 2029;

Περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τις τιμές και τους όγκους πωλήσεων, άλλα τόσα από τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αντίστοιχο ποσό από τις εξαγορές, οι οποίες έχουν ήδη συνεισφέρει περίπου 45 εκατ. ευρώ το 2026.

Μάλιστα, μόνο από τις συνέργειες των πρόσφατων εξαγορών και της επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας, η διοίκηση υπολογίζει οφέλη άνω των 100 εκατ. ευρώ έως το 2029.

Επίσης, εξίσου σημαντική ήταν η επισήμανση ότι ενισχύεται η σημασία της Αιγύπτου και της Τουρκίας ως εξαγωγικών βάσεων προς τις ΗΠΑ, καθώς το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα επιβαρύνεται από το εργατικό κόστος, την ενέργεια και τα δικαιώματα εκπομπών ρύπων.

Μάλιστα, οι νέες υποδομές αποθήκευσης στην Αίγυπτο είναι ήδη έτοιμες να υποστηρίξουν εξαγωγές.

Σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες

Στο μεταξύ, τη Βοιωτία επισκέφτηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο των περιοδειών στελεχών της ΝΔ σε ολόκληρη την χώρα. Ο κ. Θεοδωρικάκος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις μεγάλων παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων του νομού, στις οποίες εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Βοιωτία έχουν υπαχθεί 54 επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 311 εκατ. ευρώ και ενίσχυσης 108 εκατ. ευρώ, που δημιουργούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης στη Θήβα συνάντησε εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης καθώς και τον δήμαρχο Γιώργο Αναστασίου.

Άκουσε τα προβλήματα της πόλης και περιέγραψε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και βασίζεται στην ενίσχυση της βιομηχανίας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο φόβος της εξάρτησης από τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση της συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη ανέδειξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στο Future Unfold της Grant Thornton, μεταφέροντας τους προβληματισμούς που ακούει από τους επιχειρηματίες.

Και δεν είναι μόνο το κόστος της επένδυσης ή η δυσκολία αλλαγής του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Είναι κυρίως η αβεβαιότητα για το πόσο θα κοστίζει η συγκεκριμένη τεχνολογία σε μερικά χρόνια, όταν οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές τους λειτουργίες και θα εξαρτώνται από τρεις, τέσσερις ή πέντε μεγάλους προμηθευτές.

Προσθέστε σε αυτό την απουσία επαρκών παραδειγμάτων από την ελληνική αγορά που να αποδεικνύουν με μετρήσιμα αποτελέσματα την απόδοση της επένδυσης, αλλά και μια ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας που συχνά παραβλέπουμε.

Το 93% των επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους από εννέα εργαζομένους.

Πόσο ρεαλιστικό είναι, λοιπόν, να ζητά κανείς από μια μικρή επιχείρηση να αποκτήσει εξειδικευμένο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης, όταν καλά καλά δυσκολεύεται να στελεχώσει τις υφιστάμενες λειτουργίες της;

Το ολόγραμμα της Αικατερινάρη

Στο ίδιο συνέδριο, η Ράνια Αικατερινάρη, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε και ως ολόγραμμα, έβαλε μια ακόμη πιο δύσκολη παράμετρο.

Μετέφερε την εμπειρία από την πρόσφατη επίσκεψη μελών του ΣΕΒ στη Silicon Valley, όπου διαπίστωσαν ότι ακόμη και εκείνοι που αναπτύσσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία δεν μπορούν να προβλέψουν με βεβαιότητα πού οδηγεί.

Η δε Ευρώπη, όπως επισήμανε, δεν μπορεί να αρκεστεί στον ρόλο του ρυθμιστή μιας τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται αλλού.