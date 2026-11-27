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Χρειάστηκε να κλείσει η Wall Street λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών για να βρουν λίγο χώρο να κινηθούν οι αγοραστές στη Λεωφόρο Αθηνών.

Οι τράπεζες ανέλαβαν να οδηγήσουν την αντίδραση μετά τη βουτιά της Τετάρτης στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο, με τον Γενικό Δείκτη να διεκδικεί εκ νέου τις 2.500 μονάδες.

Το γεγονός, πάντως, ότι η αγορά δεν κατάφερε να διατηρήσει την ένταση της αρχικής ανόδου, παρά το ιδιαίτερα θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, είναι ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τα χαρτοφυλάκια.

Περισσότερο, δηλαδή, είδαμε κινήσεις αξιοποίησης των χαμηλότερων τιμών που διαμορφώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες παρά κάποια ουσιαστική αλλαγή επενδυτικής διάθεσης.

Ενδεικτική της συγκυρίας ήταν και η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της ΜΕΤΚΑ, η οποία έκλεισε στα 9,55 ευρώ, δηλαδή 4,5% χαμηλότερα από την τιμή της δημόσιας προσφοράς.

Και μιλάμε για μια εισαγωγή της οποίας η προσφορά υπερκαλύφθηκε περίπου δύο φορές μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Αντίστροφη μέτρηση

Θέμα χρόνου ήταν τελικά η πλήρης συγχώνευση του Euronext Athens στην Euronext NV, με τους υφιστάμενους μετόχους να εξασφαλίζουν τελικά καλύτερους όρους από εκείνους της περυσινής δημόσιας πρότασης.

Να σας θυμίσω ότι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής βελτιώνεται από μία μετοχή της Euronext για κάθε 20 μετοχές της ελληνικής εταιρείας σε μία για κάθε 17.

Με βάση την τιμή αναφοράς των 167,50 ευρώ της Euronext, η αποτίμηση της ελληνικής μετοχής διαμορφώνεται στα 9,85 ευρώ, δηλαδή 38% υψηλότερα από την αποτίμηση κατά τη δημόσια πρόταση.

Για όσους πάλι δεν επιθυμούν να γίνουν μέτοχοι του ευρωπαϊκού ομίλου, υπάρχει η δυνατότητα εξόδου στα 9,25 ευρώ σε μετρητά, εφόσον δεν ψηφίσουν υπέρ της συγχώνευσης και ασκήσουν το προβλεπόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στις 26 Ιανουαρίου θα κληθούν οι μέτοχοι των δύο εταιρειών να εγκρίνουν τη συναλλαγή, με στόχο να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της μετοχικής ενσωμάτωσης έως τα τέλη Μαρτίου.

Γιατί οι Γάλλοι βιάζονται

Μια λεπτομέρεια που κρατά όμως η στήλη από τη συνομιλία με υψηλόβαθμα στελέχη της Euronext είναι ότι η πλήρης απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν είναι απλώς θέμα εταιρικής αρχιτεκτονικής.

Οι Γάλλοι θέλουν να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρηματοδότηση των επενδύσεων που σχεδιάζουν για την ελληνική αγορά, χωρίς την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ύπαρξη δύο εισηγμένων εταιρειών στον ίδιο όμιλο.

Εξού και η βελτίωση των όρων για τους μετόχους που δεν ανταποκρίθηκαν στην περυσινή δημόσια πρόταση.

Και εκείνο που ήταν σαφές είναι ότι στην Euronext έχουν κυκλώσει στο ημερολόγιό τους περισσότερο τον Ιούνιο παρά τον Μάρτιο του 2027.

Διότι τότε θα τεσταριστεί το μεγάλο στοίχημα της μετάβασης στην πλατφόρμα Optiq και το κατά πόσο η πρόσβαση στο ενιαίο περιβάλλον συναλλαγών του ομίλου θα φέρει περισσότερους επενδυτές στις ελληνικές μετοχές.

Η ναυτιλία αποκτά θέση στα blue chips

Δεν χρειάστηκαν παρά λίγοι μήνες από την είσοδο της Star Bulk στο ελληνικό χρηματιστήριο για να αποκτήσει η ποντοπόρος ναυτιλία εκπροσώπηση στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η εταιρεία εισέρχεται στον FTSE 25 καταλαμβάνοντας την 20ή θέση στην κατάταξη, με συντελεστή ελεύθερης διασποράς 83%, εκτοπίζοντας την Aegean, η οποία μεταφέρεται στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Εκεί θα συναντήσει και τη Safe Bulkers, ενώ αμφότερες οι ναυτιλιακές εντάσσονται και στον Γενικό Δείκτη.

Έχει ενδιαφέρον το πόσο γρήγορα οι νέες εισαγωγές αρχίζουν να αλλάζουν την κλαδική σύνθεση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Όσο για την επόμενη μετοχή που βρίσκεται προ των πυλών του FTSE 25, πρώτη στη λίστα των επιλαχουσών είναι η Bally’s Intralot, ακολουθούμενη από τις ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΟΛΠ και Κρι Κρι.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι η συνεδρίαση της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχει αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς συναλλαγών.

Η αλλαγή που δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί

Μπορεί η τιμή στόχος των 39,10 ευρώ που έδωσε η Euroxx για τη Theon International, βλέποντας περιθώριο ανόδου 57,1%, να είναι αυτή που τραβά την προσοχή, αλλά υπάρχει μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα παράμετρος στην ανάλυση της χρηματιστηριακής.

Σήμερα περίπου το 80% των εσόδων της Theon προέρχεται από τα συστήματα νυχτερινής όρασης, μια αγορά στην οποία η εταιρεία ελέγχει το 50% παγκοσμίως.

Μέχρι το 2030, όμως, η Euroxx εκτιμά ότι το συγκεκριμένο ποσοστό θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 50%, την ώρα που ο συνολικός τζίρος της εταιρείας θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Με άλλα λόγια, η Theon εξελίσσεται σε έναν πολύ διαφορετικό όμιλο, διευρύνοντας την παρουσία του στα θερμικά και ψηφιακά συστήματα, αλλά και στις τεχνολογίες επιτήρησης και αναγνώρισης που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στον πόλεμο των drones.

Στα νέα προϊόντα η Theon όχι μόνο έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, αλλά εισπράττει και υψηλότερες προκαταβολές από τους πελάτες της.

Δηλαδή, όσο αλλάζει η σύνθεση των πωλήσεών της, τόσο λιγότερα δικά της κεφάλαια θα χρειάζεται αναλογικά για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της.

Το μήνυμα που έκρυβαν τα στοιχεία της ΤτΕ

Μια πιθανή εξήγηση για τις πιέσεις που δέχονται τις τελευταίες ημέρες οι μετοχές των διυλιστηρίων, παρά την εξαιρετική κερδοφορία που ανακοίνωσαν, κρύβεται στα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κάτι που ανέδειξε και στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της η Eurobank.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα ελληνικά διυλιστήρια φαίνεται να επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από τις αυξημένες ανάγκες εφοδιασμού των διεθνών αγορών με διυλισμένα πετρελαιοειδή.

Η εικόνα, όμως, διαφοροποιήθηκε αισθητά στο τρίτο τρίμηνο. Η αύξηση των εξαγωγών καυσίμων επιβραδύνθηκε σημαντικά, ενώ εκείνη των εισαγωγών επιταχύνθηκε, ενδεχομένως και λόγω αυξημένων αναγκών αναπλήρωσης αποθεμάτων.

Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών καυσίμων αυξήθηκε κατά 35,1%, στα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ εκείνη των εισαγωγών κατά 67,5%, στα 6,1 δισ. ευρώ.

Προφανώς, τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν αυτούσια την κερδοφορία των διυλιστηρίων, δίνουν όμως μια εικόνα της μεταβολής των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά καυσίμων.

Και αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνδυαστούν με την επισήμανση της διοίκησης της Motor Oil κατά την ενημέρωση των αναλυτών ότι στο τέταρτο τρίμηνο παρατηρείται ήδη κάποια εξομάλυνση των περιθωρίων διύλισης, τα οποία πάντως παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ποιος να το περίμενε…

Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup και ένας Ισπανός στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ένα τέτοιο σενάριο πριν από μία δεκαετία, όταν η ευρωπαϊκή περιφέρεια βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους και οι χώρες του Νότου καλούνταν διαρκώς να αποδείξουν τη δημοσιονομική τους αξιοπιστία.

Η διαπίστωση, φυσικά, με αφορμή τις πληροφορίες που διέρρευσαν ότι ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, φέρεται να συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειονότητας των ευρωπαϊκών χωρών για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ.

Εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο, δύο από τις σημαντικότερες θέσεις στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης θα βρίσκονται στα χέρια εκπροσώπων χωρών που κάποτε βρίσκονταν στην πλευρά των απολογουμένων.

Και όλα αυτά όταν η Scope διαβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας έως το 2031, με τη διαφορά στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεταξύ του παραδοσιακού πυρήνα και της περιφέρειας της Ευρώπης να περιορίζεται σταδιακά.

Την ίδια ώρα, οι δημοσιονομικές ανησυχίες εντείνονται για χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Αυστρία, οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική παρά τα υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα χρέους.

Δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι ο ευρωπαϊκός Νότος έχει λύσει τα διαρθρωτικά του προβλήματα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το πόσο διαφορετική είναι πλέον η συζήτηση στην Ευρώπη σε σχέση με εκείνη που γινόταν την εποχή που είχε επικρατήσει ακόμη και μεταξύ των επενδυτών το διόλου κολακευτικό ακρωνύμιο PIGS.

Οι επιχειρηματίες που θα γίνουν… μάθημα

Την 1η Δεκεμβρίου στην Εθνική Πινακοθήκη θα παρουσιαστεί ένα αρκετά ενδιαφέρον εγχείρημα της EY Ελλάδος, το οποίο μαθαίνουμε ότι έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ελληνικών πανεπιστημίων.

Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που συγκεντρώνει 10+1 επιχειρηματικές ιστορίες, με πρωταγωνιστές ονόματα που γνωρίζουμε καλά στην ελληνική αγορά.

Από τον Ευτύχιο Βασιλάκη, τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον Κωνσταντίνο Γεράρδο μέχρι τον Μάρκο Βερέμη, τον Βασίλειο Κάτσο, τον Γεώργιο Μυλωνά, τον Βύρωνα Νικολαΐδη, τη Μαίρη Χατζάκου, τον Κρίστιαν Χατζημηνά και τους Ξενοφώντα, Ιωάννη και Θεόδωρο Καντώνια.

Κοινός παρονομαστής όλων είναι η διάκρισή τους στον διαγωνισμό «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» της EY.

Αντί όμως να καταγραφεί απλώς το πώς έφτασαν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες εκεί που βρίσκονται σήμερα, επιχειρείται να απομονωθούν εκείνες οι αποφάσεις που άλλαξαν την πορεία των επιχειρήσεών τους, με τα διλήμματα και τα ρίσκα που αντιμετώπισαν όταν ακόμη δεν γνώριζαν αν οι επιλογές τους θα δικαιώνονταν.