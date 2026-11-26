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Χρειάστηκαν σχεδόν δύο μήνες συσσώρευσης και μόλις μία συνεδρίαση για να ανατραπούν οι ισορροπίες στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο βρέθηκε χθες στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο.

Οι πωλήσεις μάλιστα επιτάχυναν χτες μόλις ο Γενικός Δείκτης έχασε τις 2.510 μονάδες.

Στα χαρτοφυλάκια που είχαν χρησιμοποιήσει μόχλευση ενεργοποιήθηκαν margin calls, με αποτέλεσμα στις αρχικές εντολές πώλησης να προστεθούν και αναγκαστικές ρευστοποιήσεις.

Και κάπως έτσι εξηγείται γιατί ακόμη και μετοχές που είχαν αντισταθεί τόσο καιρό στις πιέσεις βρέθηκαν στη συνέχεια στο στόχαστρο των πωλητών.

Κάτω από το 16% πλέον η απόδοση του γενικού δείκτη από την αρχή της χρονιάς…

Κάλυψη…

Το πρόβλημα πλέον είναι ότι η αγορά καλείται να αναζητήσει νέες ισορροπίες σε μια περίοδο κατά την οποία οι ξένοι διαχειριστές έχουν κάθε λόγο να προστατεύσουν τις αποδόσεις της χρονιάς, παρά να αναλάβουν πρόσθετο ρίσκο.

Η επαναφορά της δασμολογικής αβεβαιότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια προσέλκυσης αγοραστών, ενώ τεχνικά η ζώνη των 2.420 μονάδων αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Επιστροφή στη δασμολογική αβεβαιότητα

Ούτε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ακύρωσε σημαντικό μέρος των προηγούμενων δασμών, φαίνεται να αλλάζει την εμπορική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον προτείνει την επιβολή νέων δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Ινδία.

Το timing δεν είναι και το καλύτερο για τις αγορές, οι οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων και τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Και ενώ οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων πλησιάζουν στο κλείσιμο των βιβλίων του 2026, καλούνται εκ νέου να συνυπολογίσουν τον κίνδυνο ανατροπών στο διεθνές εμπόριο.

Το παράδοξο της φθηνής ενέργειας

Δεν πέρασαν από την εγχώρια αγορά απαρατήρητες φυσικά οι αιχμές για τις καθυστερήσεις στην ενεργειακή πολιτική της χώρας που άφησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, από το βήμα του 17ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ.

Και ανέδειξε ένα παράδοξο της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Ενώ η χώρα έχει τη δυνατότητα να παράγει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια τις μεσημεριανές ώρες χάρη στα φωτοβολταϊκά, δεν διαθέτει επαρκείς υποδομές αποθήκευσης ώστε να την αξιοποιεί τις πρώτες βραδινές ώρες, όταν οι τιμές είναι υψηλότερες.

Εξίσου αιχμηρός ήταν και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, την οποία χαρακτήρισε λανθασμένη και αναποτελεσματική, καθώς σχεδιάστηκε στη βάση μιας ενιαίας αγοράς χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες διασυνδέσεις.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά εγκλωβισμένη σε μια ενεργειακή ζώνη που εκτείνεται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έως την Ουκρανία, με περιορισμένη δυνατότητα εισαγωγής φθηνότερης ενέργειας από την Κεντρική Ευρώπη.

Από την υπερκάλυψη στο τεστ του ταμπλό

Και μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, σήμερα κάνει την πρεμιέρα της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ΜΕΤΚΑ, με τιμή εισαγωγής τα 10 ευρώ.

Η διπλή υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς, παρά την αναταραχή που επικρατούσε στις διεθνείς αγορές, έδειξε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Έτσι, το πραγματικό τεστ σήμερα είναι το κατά πόσο οι επενδυτές που δεν έλαβαν το σύνολο των μετοχών που ζήτησαν στη δημόσια προσφορά θα επιδιώξουν να συμπληρώσουν τις θέσεις τους μέσω του ταμπλό.

Πέραν της χρηματιστηριακής πρεμιέρας, όμως, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που αφορά τη Metlen.

Η αυτοτελής αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ δίνει πλέον στους αναλυτές ένα συγκεκριμένο χρηματιστηριακό σημείο αναφοράς για μια δραστηριότητα που μέχρι πρότινος αποτιμούσαν ως μέρος ενός μεγάλου ομίλου.

Με κύκλο εργασιών 869 εκατ. ευρώ και EBITDA 158 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026, κατασκευαστικό ανεκτέλεστο 2,1 δισ. ευρώ και 250 εκατ. ευρώ νέων κεφαλαίων από την αύξηση, η ΜΕΤΚΑ έχει πλέον τα μέσα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των υποδομών και των παραχωρήσεων.

Από τις υπογραφές στα εργοστάσια

Την ίδια ώρα, από τα μνημόνια συνεργασίας μέχρι την πραγματική βιομηχανική παραγωγή, η απόσταση δεν είναι πάντα μικρή.

Στην περίπτωση, όμως, της METLEN και της IDV, η συνεργασία που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 αποκτά πλέον συγκεκριμένο παραγωγικό περιεχόμενο.

Η αρχική συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την τότε Iveco Defence Vehicles εξελίσσεται σε ένα πρώτο πρόγραμμα συμπαραγωγής, με αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της M Technologies στον Βόλο.

Το γεγονός ότι η IDV αποτελεί πλέον μέρος του αμυντικού γίγαντα που λέγεται Leonardo προσθέτει μια ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση, καθώς η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό βιομηχανικό περιβάλλον.

Για τη METLEN, πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική ενίσχυσης της αμυντικής της δραστηριότητας, με το βλέμμα όχι μόνο στις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και σε νέες διεθνείς παραγωγικές ευκαιρίες.

Περισσότερος κεφαλαιακός χώρος για Alpha Bank και Πειραιώς

Πάντως, μέσα στον αρνητισμό των ημερών, θετικά είναι τα μηνύματα από τη Φρανκφούρτη για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η ΕΚΤ προχώρησε σε μείωση των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2 (P2R), στο πλαίσιο της ετήσιας εποπτικής αξιολόγησης SREP.

Ειδικότερα, η απαίτηση για την Alpha Bank μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, στο 2,80%, ενώ για την Πειραιώς κατά 15 μονάδες βάσης, στο 2,75%, από 2,90% προηγουμένως και για τις δύο τράπεζες.

Οι μειώσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά έχουν τη σημασία τους σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τις ελληνικές τράπεζες επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην αξιοποίηση των πλεοναζόντων κεφαλαίων.

Η χαλάρωση των εποπτικών απαιτήσεων διευρύνει, υπό προϋποθέσεις, τα περιθώρια για πιστωτική επέκταση, εξαγορές και ανταμοιβή των μετόχων, χωρίς βεβαίως να συνεπάγεται αυτομάτως υψηλότερες διανομές.

Υπό πίεση τα περιθώρια διύλισης

Μια από τις σημαντικότερες επισημάνσεις του Πέτρου Τζαννετάκη κατά την ενημέρωση των αναλυτών της Motor Oil πέρασε μάλλον σε δεύτερο πλάνο λόγω των αποτελεσμάτων-ρεκόρ.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος εκτίμησε κατά την ενημέρωση των αναλυτών ότι, ανεξάρτητα από τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες της φετινής χρονιάς, η διαρθρωτική στενότητα της διυλιστικής δυναμικότητας στην Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει τα περιθώρια διύλισης μεσοπρόθεσμα

Ήδη στο τέταρτο τρίμηνο παρατηρείται κάποια εξομάλυνση, χωρίς όμως τα περιθώρια να παύουν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Στο μεταξύ, η Motor Oil έχει προσαρμόσει την παραγωγή της στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη κερδοφορία, με τη βενζίνη, το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα να αντιπροσωπεύουν πλέον το 72% της παραγωγής, από 67% πέρυσι.

Μάλιστα, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του διυλιστηρίου, αν και επηρέασαν προσωρινά την παραγωγή, θα επιτρέψουν στον όμιλο να επεξεργάζεται με ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου.

Τι βλέπει για το 2027

Εκείνο, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία για το 2027 είναι ότι η Motor Oil θα μπει στη νέα χρονιά με έναν από τους ισχυρότερους ισολογισμούς στην ιστορία της, έχοντας μειώσει τον καθαρό δανεισμό της κατά 1,16 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις εννέα μήνες, στα 420 εκατ. ευρώ.

Και σε αυτή την εικόνα δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως τα οφέλη από τις στρατηγικές συμφωνίες που δρομολογεί ο όμιλος, μεταξύ άλλων με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και από την πώληση του 75% της Ηλέκτωρ στην AKTOR.

Η ολοκλήρωση αυτών των κινήσεων αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου και την αξία του χαρτοφυλακίου του.

Εξού και η αισιοδοξία της διοίκησης για την επόμενη χρονιά, ακόμη και χωρίς την επανάληψη των φετινών περιθωρίων-ρεκόρ.

Τα νέα έργα και η αλλαγή της επενδυτικής εξίσωσης

Δύο σημαντικά έργα υποδομών προστίθενται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της AKTOR, με τον όμιλο να αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ και την κοινοπραξία της οποίας ηγείται να υπογράφει την 25ετή σύμβαση ΣΔΙΤ για το Φράγμα Μιναγιώτικου στη Μεσσηνία, κατασκευαστικού προϋπολογισμού 120,5 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο έργο μάλιστα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από το κατασκευαστικό αντικείμενο περιλαμβάνει και τη μακροχρόνια λειτουργία της υποδομής.

Εντάσσεται, δηλαδή, στη στρατηγική μετατόπισης του ομίλου προς δραστηριότητες με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η CrediaPantelakis Securities εκτιμά πως περίπου το 70% της πρόσθετης λειτουργικής κερδοφορίας της AKTOR έως το 2031 θα προέλθει από τις παραχωρήσεις, τις ΑΠΕ και το LNG, προβλέποντας υπερτετραπλασιασμό των προσαρμοσμένων EBITDA, από 169 εκατ. ευρώ το 2025 σε 717 εκατ. ευρώ το 2031.

Βέβαια, με τιμή αναφοράς τα 8,81 ευρώ, οι 28 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των προσδοκιών για την ανάπτυξη του ομίλου έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποτίμηση.

Για να υποχωρήσει ο πολλαπλασιαστής στις 11 φορές το 2031, όπως προβλέπει η χρηματιστηριακή, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας.

Εξού και η ιδιαίτερη βαρύτητα του 2027, όταν η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα αρχίσει να δοκιμάζει στην πράξη τις παραδοχές των αναλυτών.

Εξασφαλισμένη η ΑΜΚ της AVE

Στις 15 Δεκεμβρίου καλούνται οι μέτοχοι της AVE να εγκρίνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12,6 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 630.000 νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ και τιμή διάθεσης 20 ευρώ ανά μετοχή.

Η ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια βρίσκεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν αποκλειστικά στους μεγαλομετόχους Stoneman Holdings και Doson Investments, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ τα αντίστοιχα ποσά έχουν ήδη προκαταβληθεί.

Ουσιαστικά, δηλαδή, η κάλυψη της αύξησης είναι εξασφαλισμένη.